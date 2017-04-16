Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDiyarbakır% 32,62% 67,38236.052487.628992.8193.0452.844% 93745.724723.680% 80Bağlar% 28,04% 71,9648.161123.618226.387586564% 96176.719171.779% 81Bismil% 26,92% 73,0811.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Diyarbakır
|% 32,62
|% 67,38
|236.052
|487.628
|992.819
|3.045
|2.844
|% 93
|745.724
|723.680
|% 80
|Bağlar
|% 28,04
|% 71,96
|48.161
|123.618
|226.387
|586
|564
|% 96
|176.719
|171.779
|% 81
|Bismil
|% 26,92
|% 73,08
|11.760
|31.928
|65.517
|237
|193
|% 81
|44.389
|43.688
|% 83
|Çermik
|% 64,97
|% 35,03
|14.164
|7.636
|29.999
|122
|122
|% 100
|22.516
|21.800
|% 75
|Çınar
|% 37,58
|% 62,42
|7.759
|12.890
|36.760
|146
|104
|% 71
|21.159
|20.649
|% 83
|Çüngüş
|% 62,15
|% 37,85
|3.351
|2.041
|7.959
|45
|45
|% 100
|5.732
|5.392
|% 72
|Dicle
|% 40,41
|% 59,59
|6.021
|8.878
|22.477
|83
|83
|% 100
|15.764
|14.899
|% 70
|Eğil
|% 49,54
|% 50,46
|4.450
|4.532
|13.603
|47
|47
|% 100
|9.607
|8.982
|% 71
|Ergani
|% 38,31
|% 61,69
|21.128
|34.027
|77.263
|244
|230
|% 94
|57.024
|55.155
|% 78
|Hani
|% 56,14
|% 43,86
|6.866
|5.365
|18.310
|60
|60
|% 100
|12.798
|12.231
|% 70
|Hazro
|% 25,31
|% 74,69
|1.810
|5.340
|9.458
|42
|42
|% 100
|7.443
|7.150
|% 79
|Kayapınar
|% 30,79
|% 69,21
|43.558
|97.890
|200.750
|517
|454
|% 88
|145.138
|141.448
|% 82
|Kocaköy
|% 22,07
|% 77,93
|1.756
|6.199
|9.573
|34
|34
|% 100
|8.184
|7.955
|% 85
|Kulp
|% 40,46
|% 59,54
|6.319
|9.298
|21.036
|88
|88
|% 100
|16.281
|15.617
|% 77
|Lice
|% 14,31
|% 85,69
|1.868
|11.190
|15.933
|81
|81
|% 100
|13.320
|13.058
|% 84
|Silvan
|% 22,13
|% 77,87
|7.910
|27.833
|47.844
|166
|151
|% 91
|36.961
|35.743
|% 83
|Sur
|% 35,34
|% 64,66
|18.463
|33.774
|67.704
|217
|217
|% 100
|54.250
|52.237
|% 80
|Yenişehir
|% 32,02
|% 67,98
|30.708
|65.189
|122.246
|330
|329
|% 100
|98.439
|95.897
|% 81