Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDiyarbakır% 32,62% 67,38236.052487.628992.8193.0452.844% 93745.724723.680% 80Bağlar% 28,04% 71,9648.161123.618226.387586564% 96176.719171.779% 81Bismil% 26,92% 73,0811.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Diyarbakır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Diyarbakır% 32,62% 67,38236.052487.628992.8193.0452.844% 93745.724723.680% 80
Bağlar% 28,04% 71,9648.161123.618226.387586564% 96176.719171.779% 81
Bismil% 26,92% 73,0811.76031.92865.517237193% 8144.38943.688% 83
Çermik% 64,97% 35,0314.1647.63629.999122122% 10022.51621.800% 75
Çınar% 37,58% 62,427.75912.89036.760146104% 7121.15920.649% 83
Çüngüş% 62,15% 37,853.3512.0417.9594545% 1005.7325.392% 72
Dicle% 40,41% 59,596.0218.87822.4778383% 10015.76414.899% 70
Eğil% 49,54% 50,464.4504.53213.6034747% 1009.6078.982% 71
Ergani% 38,31% 61,6921.12834.02777.263244230% 9457.02455.155% 78
Hani% 56,14% 43,866.8665.36518.3106060% 10012.79812.231% 70
Hazro% 25,31% 74,691.8105.3409.4584242% 1007.4437.150% 79
Kayapınar% 30,79% 69,2143.55897.890200.750517454% 88145.138141.448% 82
Kocaköy% 22,07% 77,931.7566.1999.5733434% 1008.1847.955% 85
Kulp% 40,46% 59,546.3199.29821.0368888% 10016.28115.617% 77
Lice% 14,31% 85,691.86811.19015.9338181% 10013.32013.058% 84
Silvan% 22,13% 77,877.91027.83347.844166151% 9136.96135.743% 83
Sur% 35,34% 64,6618.46333.77467.704217217% 10054.25052.237% 80
Yenişehir% 32,02% 67,9830.70865.189122.246330329% 10098.43995.897% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Diyarbakır, Kayapınar, Yenişehir, Kocaköy, Çüngüş, Çermik, Bismil, Silvan, Ergani