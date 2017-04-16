Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDenizli% 45,09% 54,91250.753305.318736.2082.1461.852% 86568.118556.071% 90Acıpayam% 54,09% 45,9120.20217.14642.995134134% 10039.81837.348% 93Babadağ% 47,82% 52,182.0302.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Denizli% 45,09% 54,91250.753305.318736.2082.1461.852% 86568.118556.071% 90
Acıpayam% 54,09% 45,9120.20217.14642.995134134% 10039.81837.348% 93
Babadağ% 47,82% 52,182.0302.2154.8712020% 1004.4474.245% 91
Baklan% 55,56% 44,4415124.443171% 62727% 104
Bekilli% 34,58% 65,421.7473.3055.8062323% 1005.1565.052% 89
Beyağaç% 50,07% 49,932.0932.0875.2422220% 914.3364.180% 91
Bozkurt% 40,1% 59,93.0724.5898.6533333% 1007.8457.661% 91
Buldan% 41,72% 58,287.66010.70020.8137474% 10018.76718.360% 90
Çal% 38,89% 61,115.4048.49015.8546161% 10014.28213.894% 90
Çameli% 70,29% 29,718.8253.73014.6855151% 10012.95812.555% 88
Çardak% 43,08% 56,922.4763.2716.6752323% 1005.9225.747% 89
Çivril% 46,36% 53,6412.55714.52745.685155114% 7427.76927.084% 89
Güney% 46,96% 53,041.5191.7168.2273417% 503.3493.235% 91
Honaz% 43,53% 56,476.0447.84022.0326950% 7214.18313.884% 90
Kale% 62,37% 37,638.2344.96715.1695555% 10013.60613.201% 90
Merkezefendi% 41,13% 58,8769.884100.020208.451535488% 91172.700169.904% 91
Pamukkale% 44,44% 55,5674.77693.480237.629613491% 80170.771168.256% 90
Sarayköy% 32,65% 67,355.36211.06122.5967562% 8316.74816.423% 91
Serinhisar% 48,8% 51,24.7995.03610.9893333% 10010.0909.835% 92
Tavas% 55,81% 44,1914.05411.12635.393119102% 8625.34425.180% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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