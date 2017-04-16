Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Denizli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıDenizli% 45,09% 54,91250.753305.318736.2082.1461.852% 86568.118556.071% 90Acıpayam% 54,09% 45,9120.20217.14642.995134134% 10039.81837.348% 93Babadağ% 47,82% 52,182.0302.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Denizli
|% 45,09
|% 54,91
|250.753
|305.318
|736.208
|2.146
|1.852
|% 86
|568.118
|556.071
|% 90
|Acıpayam
|% 54,09
|% 45,91
|20.202
|17.146
|42.995
|134
|134
|% 100
|39.818
|37.348
|% 93
|Babadağ
|% 47,82
|% 52,18
|2.030
|2.215
|4.871
|20
|20
|% 100
|4.447
|4.245
|% 91
|Baklan
|% 55,56
|% 44,44
|15
|12
|4.443
|17
|1
|% 6
|27
|27
|% 104
|Bekilli
|% 34,58
|% 65,42
|1.747
|3.305
|5.806
|23
|23
|% 100
|5.156
|5.052
|% 89
|Beyağaç
|% 50,07
|% 49,93
|2.093
|2.087
|5.242
|22
|20
|% 91
|4.336
|4.180
|% 91
|Bozkurt
|% 40,1
|% 59,9
|3.072
|4.589
|8.653
|33
|33
|% 100
|7.845
|7.661
|% 91
|Buldan
|% 41,72
|% 58,28
|7.660
|10.700
|20.813
|74
|74
|% 100
|18.767
|18.360
|% 90
|Çal
|% 38,89
|% 61,11
|5.404
|8.490
|15.854
|61
|61
|% 100
|14.282
|13.894
|% 90
|Çameli
|% 70,29
|% 29,71
|8.825
|3.730
|14.685
|51
|51
|% 100
|12.958
|12.555
|% 88
|Çardak
|% 43,08
|% 56,92
|2.476
|3.271
|6.675
|23
|23
|% 100
|5.922
|5.747
|% 89
|Çivril
|% 46,36
|% 53,64
|12.557
|14.527
|45.685
|155
|114
|% 74
|27.769
|27.084
|% 89
|Güney
|% 46,96
|% 53,04
|1.519
|1.716
|8.227
|34
|17
|% 50
|3.349
|3.235
|% 91
|Honaz
|% 43,53
|% 56,47
|6.044
|7.840
|22.032
|69
|50
|% 72
|14.183
|13.884
|% 90
|Kale
|% 62,37
|% 37,63
|8.234
|4.967
|15.169
|55
|55
|% 100
|13.606
|13.201
|% 90
|Merkezefendi
|% 41,13
|% 58,87
|69.884
|100.020
|208.451
|535
|488
|% 91
|172.700
|169.904
|% 91
|Pamukkale
|% 44,44
|% 55,56
|74.776
|93.480
|237.629
|613
|491
|% 80
|170.771
|168.256
|% 90
|Sarayköy
|% 32,65
|% 67,35
|5.362
|11.061
|22.596
|75
|62
|% 83
|16.748
|16.423
|% 91
|Serinhisar
|% 48,8
|% 51,2
|4.799
|5.036
|10.989
|33
|33
|% 100
|10.090
|9.835
|% 92
|Tavas
|% 55,81
|% 44,19
|14.054
|11.126
|35.393
|119
|102
|% 86
|25.344
|25.180
|% 85