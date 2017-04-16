Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 64,62% 35,38219.856120.363387.1511.6351.635% 100346.629340.219% 90Merkez% 58,96% 41,04107.11074.544203.208686686% 100184.331181.654% 91Alaca% 68,33% 31,6714.3696.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çorum% 64,62% 35,38219.856120.363387.1511.6351.635% 100346.629340.219% 90
Merkez% 58,96% 41,04107.11074.544203.208686686% 100184.331181.654% 91
Alaca% 68,33% 31,6714.3696.65924.114147147% 10021.28521.028% 88
Bayat% 82,26% 17,749.0041.94212.9567979% 10011.22710.946% 87
Boğazkale% 82,61% 17,392.0614342.9532020% 1002.5502.495% 86
Dodurga% 61,79% 38,212.5731.5914.7922222% 1004.2954.164% 90
İskilip% 78,19% 21,8117.1884.79525.851121121% 10022.41921.983% 87
Kargı% 72,89% 27,117.6882.86012.8057878% 10010.80810.548% 84
Laçin% 67,06% 32,942.1051.0343.6472121% 1003.2403.139% 89
Mecitözü% 57,06% 42,946.2874.73112.3496868% 10011.20711.018% 91
Oğuzlar% 69,88% 30,122.7751.1964.4371717% 1004.0873.971% 92
Ortaköy% 57,45% 42,552.8152.0855.6342727% 1005.6344.900% 100
Osmancık% 69,69% 30,3119.9908.69532.899138138% 10029.33928.685% 89
Sungurlu% 71,24% 28,7622.4719.07236.679182182% 10032.02131.543% 87
Uğurludağ% 82,51% 17,493.4207254.8272929% 1004.1864.145% 87

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Boğazkale, Uğurludağ, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar, Ortaköy, İskilip, Ortaköy