Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 64,62% 35,38219.856120.363387.1511.6351.635% 100346.629340.219% 90Merkez% 58,96% 41,04107.11074.544203.208686686% 100184.331181.654% 91Alaca% 68,33% 31,6714.3696.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çorum
|% 64,62
|% 35,38
|219.856
|120.363
|387.151
|1.635
|1.635
|% 100
|346.629
|340.219
|% 90
|Merkez
|% 58,96
|% 41,04
|107.110
|74.544
|203.208
|686
|686
|% 100
|184.331
|181.654
|% 91
|Alaca
|% 68,33
|% 31,67
|14.369
|6.659
|24.114
|147
|147
|% 100
|21.285
|21.028
|% 88
|Bayat
|% 82,26
|% 17,74
|9.004
|1.942
|12.956
|79
|79
|% 100
|11.227
|10.946
|% 87
|Boğazkale
|% 82,61
|% 17,39
|2.061
|434
|2.953
|20
|20
|% 100
|2.550
|2.495
|% 86
|Dodurga
|% 61,79
|% 38,21
|2.573
|1.591
|4.792
|22
|22
|% 100
|4.295
|4.164
|% 90
|İskilip
|% 78,19
|% 21,81
|17.188
|4.795
|25.851
|121
|121
|% 100
|22.419
|21.983
|% 87
|Kargı
|% 72,89
|% 27,11
|7.688
|2.860
|12.805
|78
|78
|% 100
|10.808
|10.548
|% 84
|Laçin
|% 67,06
|% 32,94
|2.105
|1.034
|3.647
|21
|21
|% 100
|3.240
|3.139
|% 89
|Mecitözü
|% 57,06
|% 42,94
|6.287
|4.731
|12.349
|68
|68
|% 100
|11.207
|11.018
|% 91
|Oğuzlar
|% 69,88
|% 30,12
|2.775
|1.196
|4.437
|17
|17
|% 100
|4.087
|3.971
|% 92
|Ortaköy
|% 57,45
|% 42,55
|2.815
|2.085
|5.634
|27
|27
|% 100
|5.634
|4.900
|% 100
|Osmancık
|% 69,69
|% 30,31
|19.990
|8.695
|32.899
|138
|138
|% 100
|29.339
|28.685
|% 89
|Sungurlu
|% 71,24
|% 28,76
|22.471
|9.072
|36.679
|182
|182
|% 100
|32.021
|31.543
|% 87
|Uğurludağ
|% 82,51
|% 17,49
|3.420
|725
|4.827
|29
|29
|% 100
|4.186
|4.145
|% 87