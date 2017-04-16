Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 66,08% 33,92187.70796.337387.1511.6351.418% 87289.142284.044% 89Merkez% 59,71% 40,2979.23453.467203.208686528% 77134.547132.701% 90Alaca% 73,89% 26,1114.2505.03524.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çorum
|% 66,08
|% 33,92
|187.707
|96.337
|387.151
|1.635
|1.418
|% 87
|289.142
|284.044
|% 89
|Merkez
|% 59,71
|% 40,29
|79.234
|53.467
|203.208
|686
|528
|% 77
|134.547
|132.701
|% 90
|Alaca
|% 73,89
|% 26,11
|14.250
|5.035
|24.114
|147
|128
|% 87
|19.585
|19.285
|% 88
|Bayat
|% 81,38
|% 18,62
|8.191
|1.874
|12.956
|79
|70
|% 89
|10.330
|10.065
|% 87
|Boğazkale
|% 82,67
|% 17,33
|2.061
|432
|2.953
|20
|19
|% 95
|2.546
|2.493
|% 86
|Dodurga
|% 61,79
|% 38,21
|2.573
|1.591
|4.792
|22
|22
|% 100
|4.284
|4.164
|% 89
|İskilip
|% 77,56
|% 22,44
|16.189
|4.684
|25.851
|121
|112
|% 93
|21.049
|20.873
|% 85
|Kargı
|% 72,95
|% 27,05
|7.708
|2.858
|12.805
|78
|78
|% 100
|10.814
|10.566
|% 84
|Laçin
|% 67,07
|% 32,93
|2.106
|1.034
|3.647
|21
|21
|% 100
|3.235
|3.140
|% 89
|Mecitözü
|% 56,97
|% 43,03
|6.282
|4.745
|12.349
|68
|68
|% 100
|11.174
|11.027
|% 90
|Oğuzlar
|% 69,95
|% 30,05
|2.779
|1.194
|4.437
|17
|17
|% 100
|4.091
|3.973
|% 92
|Ortaköy
|% 57,45
|% 42,55
|2.815
|2.085
|5.634
|27
|27
|% 100
|5.634
|4.900
|% 100
|Osmancık
|% 70,57
|% 29,43
|19.749
|8.236
|32.899
|138
|131
|% 95
|28.619
|27.985
|% 89
|Sungurlu
|% 70,88
|% 29,12
|20.464
|8.407
|36.679
|182
|168
|% 92
|29.207
|28.871
|% 87
|Uğurludağ
|% 82,63
|% 17,37
|3.306
|695
|4.827
|29
|29
|% 100
|4.027
|4.001
|% 83