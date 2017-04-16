Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇorum% 66,08% 33,92187.70796.337387.1511.6351.418% 87289.142284.044% 89Merkez% 59,71% 40,2979.23453.467203.208686528% 77134.547132.701% 90Alaca% 73,89% 26,1114.2505.03524.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çorum

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çorum% 66,08% 33,92187.70796.337387.1511.6351.418% 87289.142284.044% 89
Merkez% 59,71% 40,2979.23453.467203.208686528% 77134.547132.701% 90
Alaca% 73,89% 26,1114.2505.03524.114147128% 8719.58519.285% 88
Bayat% 81,38% 18,628.1911.87412.9567970% 8910.33010.065% 87
Boğazkale% 82,67% 17,332.0614322.9532019% 952.5462.493% 86
Dodurga% 61,79% 38,212.5731.5914.7922222% 1004.2844.164% 89
İskilip% 77,56% 22,4416.1894.68425.851121112% 9321.04920.873% 85
Kargı% 72,95% 27,057.7082.85812.8057878% 10010.81410.566% 84
Laçin% 67,07% 32,932.1061.0343.6472121% 1003.2353.140% 89
Mecitözü% 56,97% 43,036.2824.74512.3496868% 10011.17411.027% 90
Oğuzlar% 69,95% 30,052.7791.1944.4371717% 1004.0913.973% 92
Ortaköy% 57,45% 42,552.8152.0855.6342727% 1005.6344.900% 100
Osmancık% 70,57% 29,4319.7498.23632.899138131% 9528.61927.985% 89
Sungurlu% 70,88% 29,1220.4648.40736.679182168% 9229.20728.871% 87
Uğurludağ% 82,63% 17,373.3066954.8272929% 1004.0274.001% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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