Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çankırı
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇankırı% 73,46% 26,5479.87628.857130.649662662% 100110.699108.733% 85Merkez% 69,91% 30,0936.94015.89761.133197197% 10053.76152.837% 88Atkaracalar% 78,94% 21,062.0435453.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çankırı
|% 73,46
|% 26,54
|79.876
|28.857
|130.649
|662
|662
|% 100
|110.699
|108.733
|% 85
|Merkez
|% 69,91
|% 30,09
|36.940
|15.897
|61.133
|197
|197
|% 100
|53.761
|52.837
|% 88
|Atkaracalar
|% 78,94
|% 21,06
|2.043
|545
|3.388
|20
|20
|% 100
|2.626
|2.588
|% 78
|Bayramören
|% 82,4
|% 17,6
|1.217
|260
|1.939
|30
|30
|% 100
|1.506
|1.477
|% 78
|Çerkeş
|% 65,41
|% 34,59
|5.835
|3.086
|11.668
|77
|77
|% 100
|9.118
|8.921
|% 78
|Eldivan
|% 73,21
|% 26,79
|2.798
|1.024
|4.454
|25
|25
|% 100
|3.919
|3.822
|% 88
|Ilgaz
|% 76,59
|% 23,41
|6.640
|2.029
|10.995
|93
|93
|% 100
|8.865
|8.669
|% 81
|Kızılırmak
|% 83,64
|% 16,36
|4.060
|794
|5.716
|32
|32
|% 100
|4.919
|4.854
|% 86
|Korgun
|% 82,81
|% 17,19
|2.110
|438
|3.114
|18
|18
|% 100
|2.593
|2.548
|% 83
|Kurşunlu
|% 72,73
|% 27,27
|3.437
|1.289
|5.979
|43
|43
|% 100
|4.814
|4.726
|% 81
|Orta
|% 88,71
|% 11,29
|5.604
|713
|8.163
|43
|43
|% 100
|6.410
|6.317
|% 79
|Şabanözü
|% 66,8
|% 33,2
|4.534
|2.253
|7.852
|37
|37
|% 100
|6.903
|6.787
|% 88
|Yapraklı
|% 89,8
|% 10,2
|4.658
|529
|6.248
|47
|47
|% 100
|5.265
|5.187
|% 84