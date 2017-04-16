Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çankırı
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇankırı% 74,11% 25,8972.13525.205130.649662613% 9399.05897.340% 84Merkez% 70,57% 29,4329.63512.36061.133197156% 7942.71241.995% 88Atkaracalar% 78,94% 21,062.0435453.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çankırı
|% 74,11
|% 25,89
|72.135
|25.205
|130.649
|662
|613
|% 93
|99.058
|97.340
|% 84
|Merkez
|% 70,57
|% 29,43
|29.635
|12.360
|61.133
|197
|156
|% 79
|42.712
|41.995
|% 88
|Atkaracalar
|% 78,94
|% 21,06
|2.043
|545
|3.388
|20
|20
|% 100
|2.626
|2.588
|% 78
|Bayramören
|% 82,4
|% 17,6
|1.217
|260
|1.939
|30
|30
|% 100
|1.506
|1.477
|% 78
|Çerkeş
|% 65,42
|% 34,58
|5.836
|3.085
|11.668
|77
|77
|% 100
|9.108
|8.921
|% 78
|Eldivan
|% 73,24
|% 26,76
|2.800
|1.023
|4.454
|25
|25
|% 100
|3.919
|3.823
|% 88
|Ilgaz
|% 76,37
|% 23,63
|6.191
|1.916
|10.995
|93
|85
|% 91
|8.290
|8.107
|% 81
|Kızılırmak
|% 83,64
|% 16,36
|4.060
|794
|5.716
|32
|32
|% 100
|4.919
|4.854
|% 86
|Korgun
|% 82,81
|% 17,19
|2.110
|438
|3.114
|18
|18
|% 100
|2.593
|2.548
|% 83
|Kurşunlu
|% 72,73
|% 27,27
|3.437
|1.289
|5.979
|43
|43
|% 100
|4.814
|4.726
|% 81
|Orta
|% 88,73
|% 11,27
|5.614
|713
|8.163
|43
|43
|% 100
|6.403
|6.327
|% 78
|Şabanözü
|% 66,8
|% 33,2
|4.534
|2.253
|7.852
|37
|37
|% 100
|6.903
|6.787
|% 88
|Yapraklı
|% 89,8
|% 10,2
|4.658
|529
|6.248
|47
|47
|% 100
|5.265
|5.187
|% 84