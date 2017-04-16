Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çankırı

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇankırı% 74,11% 25,8972.13525.205130.649662613% 9399.05897.340% 84Merkez% 70,57% 29,4329.63512.36061.133197156% 7942.71241.995% 88Atkaracalar% 78,94% 21,062.0435453.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çankırı

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çankırı% 74,11% 25,8972.13525.205130.649662613% 9399.05897.340% 84
Merkez% 70,57% 29,4329.63512.36061.133197156% 7942.71241.995% 88
Atkaracalar% 78,94% 21,062.0435453.3882020% 1002.6262.588% 78
Bayramören% 82,4% 17,61.2172601.9393030% 1001.5061.477% 78
Çerkeş% 65,42% 34,585.8363.08511.6687777% 1009.1088.921% 78
Eldivan% 73,24% 26,762.8001.0234.4542525% 1003.9193.823% 88
Ilgaz% 76,37% 23,636.1911.91610.9959385% 918.2908.107% 81
Kızılırmak% 83,64% 16,364.0607945.7163232% 1004.9194.854% 86
Korgun% 82,81% 17,192.1104383.1141818% 1002.5932.548% 83
Kurşunlu% 72,73% 27,273.4371.2895.9794343% 1004.8144.726% 81
Orta% 88,73% 11,275.6147138.1634343% 1006.4036.327% 78
Şabanözü% 66,8% 33,24.5342.2537.8523737% 1006.9036.787% 88
Yapraklı% 89,8% 10,24.6585296.2484747% 1005.2655.187% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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