Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 39,55% 60,45139.991213.940398.0241.4161.416% 100359.560353.931% 90Merkez% 28,52% 71,4831.22678.244123.018358358% 100110.901109.470% 90Ayvacık% 41,12% 58,889.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çanakkale
|% 39,55
|% 60,45
|139.991
|213.940
|398.024
|1.416
|1.416
|% 100
|359.560
|353.931
|% 90
|Merkez
|% 28,52
|% 71,48
|31.226
|78.244
|123.018
|358
|358
|% 100
|110.901
|109.470
|% 90
|Ayvacık
|% 41,12
|% 58,88
|9.179
|13.142
|25.547
|115
|115
|% 100
|22.768
|22.321
|% 89
|Bayramiç
|% 37,89
|% 62,11
|8.151
|13.362
|23.755
|112
|112
|% 100
|21.901
|21.513
|% 92
|Biga
|% 51,18
|% 48,82
|31.024
|29.588
|67.802
|241
|241
|% 100
|61.451
|60.612
|% 91
|Bozcaada
|% 24,57
|% 75,43
|458
|1.406
|2.193
|7
|7
|% 100
|1.886
|1.864
|% 86
|Çan
|% 45,81
|% 54,19
|16.201
|19.167
|38.600
|143
|143
|% 100
|35.886
|35.368
|% 93
|Eceabat
|% 22,15
|% 77,85
|1.459
|5.128
|7.389
|27
|27
|% 100
|6.690
|6.587
|% 91
|Ezine
|% 38,72
|% 61,28
|8.287
|13.118
|24.233
|93
|93
|% 100
|21.837
|21.405
|% 90
|Gelibolu
|% 31,79
|% 68,21
|8.784
|18.844
|32.200
|100
|100
|% 100
|28.172
|27.628
|% 87
|Gökçeada
|% 38,49
|% 61,51
|1.805
|2.884
|5.763
|21
|21
|% 100
|4.784
|4.689
|% 83
|Lapseki
|% 48,99
|% 51,01
|9.076
|9.450
|20.824
|83
|83
|% 100
|18.846
|18.526
|% 91
|Yenice
|% 59,88
|% 40,12
|14.341
|9.607
|26.700
|116
|116
|% 100
|24.438
|23.948
|% 92