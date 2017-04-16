Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 39,55% 60,45139.991213.940398.0241.4161.416% 100359.560353.931% 90Merkez% 28,52% 71,4831.22678.244123.018358358% 100110.901109.470% 90Ayvacık% 41,12% 58,889.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çanakkale% 39,55% 60,45139.991213.940398.0241.4161.416% 100359.560353.931% 90
Merkez% 28,52% 71,4831.22678.244123.018358358% 100110.901109.470% 90
Ayvacık% 41,12% 58,889.17913.14225.547115115% 10022.76822.321% 89
Bayramiç% 37,89% 62,118.15113.36223.755112112% 10021.90121.513% 92
Biga% 51,18% 48,8231.02429.58867.802241241% 10061.45160.612% 91
Bozcaada% 24,57% 75,434581.4062.19377% 1001.8861.864% 86
Çan% 45,81% 54,1916.20119.16738.600143143% 10035.88635.368% 93
Eceabat% 22,15% 77,851.4595.1287.3892727% 1006.6906.587% 91
Ezine% 38,72% 61,288.28713.11824.2339393% 10021.83721.405% 90
Gelibolu% 31,79% 68,218.78418.84432.200100100% 10028.17227.628% 87
Gökçeada% 38,49% 61,511.8052.8845.7632121% 1004.7844.689% 83
Lapseki% 48,99% 51,019.0769.45020.8248383% 10018.84618.526% 91
Yenice% 59,88% 40,1214.3419.60726.700116116% 10024.43823.948% 92

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