Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 40,6% 59,4126.345184.839398.0241.4161.256% 89315.612311.184% 90Merkez% 28,94% 71,0624.24659.543123.018358264% 7484.91583.789% 90Ayvacık% 41,01% 58,998.64712.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çanakkale% 40,6% 59,4126.345184.839398.0241.4161.256% 89315.612311.184% 90
Merkez% 28,94% 71,0624.24659.543123.018358264% 7484.91583.789% 90
Ayvacık% 41,01% 58,998.64712.43925.547115108% 9421.38121.086% 88
Bayramiç% 38,26% 61,747.53912.16623.755112106% 9519.93219.705% 91
Biga% 52,12% 47,8829.08226.71267.802241228% 9556.37155.794% 90
Bozcaada% 24,57% 75,434581.4062.19377% 1001.8861.864% 86
Çan% 45,56% 54,4415.72918.79338.600143137% 9635.02734.522% 93
Eceabat% 22,15% 77,851.4595.1277.3892727% 1006.6806.586% 90
Ezine% 38,72% 61,288.28713.11824.2339393% 10021.78021.405% 90
Gelibolu% 33,62% 66,387.71215.22632.20010082% 8223.39922.938% 87
Gökçeada% 38,49% 61,511.8052.8855.7632121% 1004.7774.690% 83
Lapseki% 48,97% 51,039.0699.44920.8248383% 10018.76018.518% 90
Yenice% 60,69% 39,3112.3127.97526.700116100% 8620.70420.287% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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