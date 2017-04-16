Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 40,6% 59,4126.345184.839398.0241.4161.256% 89315.612311.184% 90Merkez% 28,94% 71,0624.24659.543123.018358264% 7484.91583.789% 90Ayvacık% 41,01% 58,998.64712.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çanakkale
|% 40,6
|% 59,4
|126.345
|184.839
|398.024
|1.416
|1.256
|% 89
|315.612
|311.184
|% 90
|Merkez
|% 28,94
|% 71,06
|24.246
|59.543
|123.018
|358
|264
|% 74
|84.915
|83.789
|% 90
|Ayvacık
|% 41,01
|% 58,99
|8.647
|12.439
|25.547
|115
|108
|% 94
|21.381
|21.086
|% 88
|Bayramiç
|% 38,26
|% 61,74
|7.539
|12.166
|23.755
|112
|106
|% 95
|19.932
|19.705
|% 91
|Biga
|% 52,12
|% 47,88
|29.082
|26.712
|67.802
|241
|228
|% 95
|56.371
|55.794
|% 90
|Bozcaada
|% 24,57
|% 75,43
|458
|1.406
|2.193
|7
|7
|% 100
|1.886
|1.864
|% 86
|Çan
|% 45,56
|% 54,44
|15.729
|18.793
|38.600
|143
|137
|% 96
|35.027
|34.522
|% 93
|Eceabat
|% 22,15
|% 77,85
|1.459
|5.127
|7.389
|27
|27
|% 100
|6.680
|6.586
|% 90
|Ezine
|% 38,72
|% 61,28
|8.287
|13.118
|24.233
|93
|93
|% 100
|21.780
|21.405
|% 90
|Gelibolu
|% 33,62
|% 66,38
|7.712
|15.226
|32.200
|100
|82
|% 82
|23.399
|22.938
|% 87
|Gökçeada
|% 38,49
|% 61,51
|1.805
|2.885
|5.763
|21
|21
|% 100
|4.777
|4.690
|% 83
|Lapseki
|% 48,97
|% 51,03
|9.069
|9.449
|20.824
|83
|83
|% 100
|18.760
|18.518
|% 90
|Yenice
|% 60,69
|% 39,31
|12.312
|7.975
|26.700
|116
|100
|% 86
|20.704
|20.287
|% 92