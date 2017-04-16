Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 41,22% 58,78116.022165.468398.0241.4161.161% 82285.357281.490% 90Merkez% 29,17% 70,8321.01451.016123.018358230% 6472.91972.030% 90Ayvacık% 44,14% 55,866.9288.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Çanakkale% 41,22% 58,78116.022165.468398.0241.4161.161% 82285.357281.490% 90
Merkez% 29,17% 70,8321.01451.016123.018358230% 6472.91972.030% 90
Ayvacık% 44,14% 55,866.9288.76925.54711590% 7815.98615.697% 89
Bayramiç% 38,2% 61,87.44912.05123.755112105% 9419.69219.500% 91
Biga% 52,51% 47,4927.53524.90367.802241218% 9052.96152.438% 90
Bozcaada% 24,57% 75,434581.4062.19377% 1001.8861.864% 86
Çan% 45,97% 54,0314.01016.46438.600143125% 8730.91730.474% 93
Eceabat% 21,92% 78,081.2634.4987.3892723% 855.8455.761% 90
Ezine% 39,85% 60,157.87411.88524.2339387% 9420.04919.759% 89
Gelibolu% 33,65% 66,357.65415.09432.20010081% 8123.20622.748% 87
Gökçeada% 36,84% 63,161.4832.5425.7632119% 904.1024.025% 83
Lapseki% 48,99% 51,019.0699.44420.8248383% 10018.71618.513% 90
Yenice% 60,41% 39,5911.2857.39626.70011693% 8019.07818.681% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Gelibolu, Bayramiç, Ayvacık, Eceabat, Lapseki, Yenice