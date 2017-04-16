Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Çanakkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıÇanakkale% 41,22% 58,78116.022165.468398.0241.4161.161% 82285.357281.490% 90Merkez% 29,17% 70,8321.01451.016123.018358230% 6472.91972.030% 90Ayvacık% 44,14% 55,866.9288.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Çanakkale
|% 41,22
|% 58,78
|116.022
|165.468
|398.024
|1.416
|1.161
|% 82
|285.357
|281.490
|% 90
|Merkez
|% 29,17
|% 70,83
|21.014
|51.016
|123.018
|358
|230
|% 64
|72.919
|72.030
|% 90
|Ayvacık
|% 44,14
|% 55,86
|6.928
|8.769
|25.547
|115
|90
|% 78
|15.986
|15.697
|% 89
|Bayramiç
|% 38,2
|% 61,8
|7.449
|12.051
|23.755
|112
|105
|% 94
|19.692
|19.500
|% 91
|Biga
|% 52,51
|% 47,49
|27.535
|24.903
|67.802
|241
|218
|% 90
|52.961
|52.438
|% 90
|Bozcaada
|% 24,57
|% 75,43
|458
|1.406
|2.193
|7
|7
|% 100
|1.886
|1.864
|% 86
|Çan
|% 45,97
|% 54,03
|14.010
|16.464
|38.600
|143
|125
|% 87
|30.917
|30.474
|% 93
|Eceabat
|% 21,92
|% 78,08
|1.263
|4.498
|7.389
|27
|23
|% 85
|5.845
|5.761
|% 90
|Ezine
|% 39,85
|% 60,15
|7.874
|11.885
|24.233
|93
|87
|% 94
|20.049
|19.759
|% 89
|Gelibolu
|% 33,65
|% 66,35
|7.654
|15.094
|32.200
|100
|81
|% 81
|23.206
|22.748
|% 87
|Gökçeada
|% 36,84
|% 63,16
|1.483
|2.542
|5.763
|21
|19
|% 90
|4.102
|4.025
|% 83
|Lapseki
|% 48,99
|% 51,01
|9.069
|9.444
|20.824
|83
|83
|% 100
|18.716
|18.513
|% 90
|Yenice
|% 60,41
|% 39,59
|11.285
|7.396
|26.700
|116
|93
|% 80
|19.078
|18.681
|% 92