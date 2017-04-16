Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBursa% 53,65% 46,35765.712661.5612.109.7735.7394.496% 781.448.2051.427.273% 89Büyükorhan% 78,22% 21,785.6571.5758.2724949% 1007.4517.232% 90Gemlik% 46,89% 53,1124.22327.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bursa% 53,65% 46,35765.712661.5612.109.7735.7394.496% 781.448.2051.427.273% 89
Büyükorhan% 78,22% 21,785.6571.5758.2724949% 1007.4517.232% 90
Gemlik% 46,89% 53,1124.22327.43280.205212158% 7552.41851.655% 88
Gürsu% 67,77% 32,2330.32114.42355.693145135% 9345.47844.744% 88
Harmancık% 64,93% 35,072.8401.5345.3544141% 1004.5524.374% 85
İnegöl% 69,33% 30,67100.02744.241176.239500464% 93146.476144.268% 90
İznik% 50,75% 49,2512.47912.10933.71711193% 8425.04124.588% 89
Karacabey% 46,11% 53,8922.85926.71261.421194179% 9250.38449.571% 89
Keles% 70,53% 29,476.1882.58610.1524646% 1008.9818.774% 88
Kestel% 54,56% 45,4420.94517.44443.164123123% 10038.81238.389% 90
Mudanya% 37,7% 62,317.33628.65268.674189145% 7746.51745.988% 89
Mustafakemalpaşa% 50,19% 49,8130.14729.91876.882262227% 8760.74660.065% 90
Nilüfer% 37,19% 62,8170.989119.900300.704764538% 70193.155190.889% 91
Orhaneli% 62,76% 37,248.5275.06015.5438080% 10013.82413.587% 89
Orhangazi% 50,41% 49,5924.34423.94458.676166155% 9349.12448.288% 90
Osmangazi% 54,19% 45,81180.400152.476617.2761.574985% 63337.021332.876% 88
Yenişehir% 50,17% 49,8317.41517.29740.435140137% 9835.28734.712% 89
Yıldırım% 58,37% 41,63191.015136.258457.3661.143941% 82332.938327.273% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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