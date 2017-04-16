Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBursa% 53,65% 46,35765.712661.5612.109.7735.7394.496% 781.448.2051.427.273% 89Büyükorhan% 78,22% 21,785.6571.5758.2724949% 1007.4517.232% 90Gemlik% 46,89% 53,1124.22327.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bursa
|% 53,65
|% 46,35
|765.712
|661.561
|2.109.773
|5.739
|4.496
|% 78
|1.448.205
|1.427.273
|% 89
|Büyükorhan
|% 78,22
|% 21,78
|5.657
|1.575
|8.272
|49
|49
|% 100
|7.451
|7.232
|% 90
|Gemlik
|% 46,89
|% 53,11
|24.223
|27.432
|80.205
|212
|158
|% 75
|52.418
|51.655
|% 88
|Gürsu
|% 67,77
|% 32,23
|30.321
|14.423
|55.693
|145
|135
|% 93
|45.478
|44.744
|% 88
|Harmancık
|% 64,93
|% 35,07
|2.840
|1.534
|5.354
|41
|41
|% 100
|4.552
|4.374
|% 85
|İnegöl
|% 69,33
|% 30,67
|100.027
|44.241
|176.239
|500
|464
|% 93
|146.476
|144.268
|% 90
|İznik
|% 50,75
|% 49,25
|12.479
|12.109
|33.717
|111
|93
|% 84
|25.041
|24.588
|% 89
|Karacabey
|% 46,11
|% 53,89
|22.859
|26.712
|61.421
|194
|179
|% 92
|50.384
|49.571
|% 89
|Keles
|% 70,53
|% 29,47
|6.188
|2.586
|10.152
|46
|46
|% 100
|8.981
|8.774
|% 88
|Kestel
|% 54,56
|% 45,44
|20.945
|17.444
|43.164
|123
|123
|% 100
|38.812
|38.389
|% 90
|Mudanya
|% 37,7
|% 62,3
|17.336
|28.652
|68.674
|189
|145
|% 77
|46.517
|45.988
|% 89
|Mustafakemalpaşa
|% 50,19
|% 49,81
|30.147
|29.918
|76.882
|262
|227
|% 87
|60.746
|60.065
|% 90
|Nilüfer
|% 37,19
|% 62,81
|70.989
|119.900
|300.704
|764
|538
|% 70
|193.155
|190.889
|% 91
|Orhaneli
|% 62,76
|% 37,24
|8.527
|5.060
|15.543
|80
|80
|% 100
|13.824
|13.587
|% 89
|Orhangazi
|% 50,41
|% 49,59
|24.344
|23.944
|58.676
|166
|155
|% 93
|49.124
|48.288
|% 90
|Osmangazi
|% 54,19
|% 45,81
|180.400
|152.476
|617.276
|1.574
|985
|% 63
|337.021
|332.876
|% 88
|Yenişehir
|% 50,17
|% 49,83
|17.415
|17.297
|40.435
|140
|137
|% 98
|35.287
|34.712
|% 89
|Yıldırım
|% 58,37
|% 41,63
|191.015
|136.258
|457.366
|1.143
|941
|% 82
|332.938
|327.273
|% 89