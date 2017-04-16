Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Burdur

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBurdur% 51,84% 48,1684.57978.587194.288654632% 97166.728163.166% 89Merkez% 43,38% 56,6228.31136.94775.259235230% 9866.44365.258% 91Ağlasun% 67,65% 32,353.8441.8386.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Burdur

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Burdur% 51,84% 48,1684.57978.587194.288654632% 97166.728163.166% 89
Merkez% 43,38% 56,6228.31136.94775.259235230% 9866.44365.258% 91
Ağlasun% 67,65% 32,353.8441.8386.4942424% 1005.8945.682% 91
Altınyayla% 77,6% 22,42.6577674.1711414% 1003.5663.424% 85
Bucak% 61,12% 38,8822.86514.54746.910153137% 9038.35637.412% 89
Çavdır% 51,46% 48,544.1313.8969.9203434% 1008.2978.027% 84
Çeltikçi% 63,24% 36,762.2141.2874.4121615% 943.6123.501% 89
Gölhisar% 66,79% 33,219.3484.64916.5655151% 10014.11613.997% 85
Karamanlı% 41,19% 58,812.2643.2326.3412626% 1005.6195.496% 89
Kemer% 63,82% 36,181.5158592.7971111% 1002.3742.374% 85
Tefenni% 45,82% 54,183.1073.6748.1653232% 1006.9626.781% 85
Yeşilova% 38,55% 61,454.3236.89113.2545858% 10011.48911.214% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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