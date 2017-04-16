Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Burdur
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBurdur% 51,84% 48,1684.57978.587194.288654632% 97166.728163.166% 89Merkez% 43,38% 56,6228.31136.94775.259235230% 9866.44365.258% 91Ağlasun% 67,65% 32,353.8441.8386.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Burdur
|% 51,84
|% 48,16
|84.579
|78.587
|194.288
|654
|632
|% 97
|166.728
|163.166
|% 89
|Merkez
|% 43,38
|% 56,62
|28.311
|36.947
|75.259
|235
|230
|% 98
|66.443
|65.258
|% 91
|Ağlasun
|% 67,65
|% 32,35
|3.844
|1.838
|6.494
|24
|24
|% 100
|5.894
|5.682
|% 91
|Altınyayla
|% 77,6
|% 22,4
|2.657
|767
|4.171
|14
|14
|% 100
|3.566
|3.424
|% 85
|Bucak
|% 61,12
|% 38,88
|22.865
|14.547
|46.910
|153
|137
|% 90
|38.356
|37.412
|% 89
|Çavdır
|% 51,46
|% 48,54
|4.131
|3.896
|9.920
|34
|34
|% 100
|8.297
|8.027
|% 84
|Çeltikçi
|% 63,24
|% 36,76
|2.214
|1.287
|4.412
|16
|15
|% 94
|3.612
|3.501
|% 89
|Gölhisar
|% 66,79
|% 33,21
|9.348
|4.649
|16.565
|51
|51
|% 100
|14.116
|13.997
|% 85
|Karamanlı
|% 41,19
|% 58,81
|2.264
|3.232
|6.341
|26
|26
|% 100
|5.619
|5.496
|% 89
|Kemer
|% 63,82
|% 36,18
|1.515
|859
|2.797
|11
|11
|% 100
|2.374
|2.374
|% 85
|Tefenni
|% 45,82
|% 54,18
|3.107
|3.674
|8.165
|32
|32
|% 100
|6.962
|6.781
|% 85
|Yeşilova
|% 38,55
|% 61,45
|4.323
|6.891
|13.254
|58
|58
|% 100
|11.489
|11.214
|% 87