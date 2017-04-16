Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBolu% 62,35% 37,65112.62868.019221.967935888% 95183.555180.647% 88Merkez% 54,48% 45,5260.44450.505140.047435394% 91112.816110.949% 89Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bolu% 62,35% 37,65112.62868.019221.967935888% 95183.555180.647% 88
Merkez% 54,48% 45,5260.44450.505140.047435394% 91112.816110.949% 89
Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.2623434% 1004.6024.533% 87
Gerede% 88,6% 11,419.6892.53425.155137137% 10022.48522.223% 89
Göynük% 77,82% 22,188.2572.35312.0577676% 10010.76810.610% 89
Kıbrıscık% 52,33% 47,671.1571.0542.6892626% 1002.2602.211% 84
Mengen% 55,45% 44,554.9533.97911.1387473% 999.0698.932% 82
Mudurnu% 61,25% 38,757.6924.86615.1998984% 9412.72012.558% 88
Seben% 64,22% 35,782.4181.3474.5573838% 1003.8733.765% 85
Yeniçağa% 80,6% 19,43.9229445.8632626% 1004.9624.866% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Dörtdivan, Yeniçağa, Mudurnu, Mengen, Göynük, Gerede, Seben, Bolu, Ysk
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