Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBolu% 62,35% 37,65112.62868.019221.967935888% 95183.555180.647% 88Merkez% 54,48% 45,5260.44450.505140.047435394% 91112.816110.949% 89Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bolu
|% 62,35
|% 37,65
|112.628
|68.019
|221.967
|935
|888
|% 95
|183.555
|180.647
|% 88
|Merkez
|% 54,48
|% 45,52
|60.444
|50.505
|140.047
|435
|394
|% 91
|112.816
|110.949
|% 89
|Dörtdivan
|% 90,36
|% 9,64
|4.096
|437
|5.262
|34
|34
|% 100
|4.602
|4.533
|% 87
|Gerede
|% 88,6
|% 11,4
|19.689
|2.534
|25.155
|137
|137
|% 100
|22.485
|22.223
|% 89
|Göynük
|% 77,82
|% 22,18
|8.257
|2.353
|12.057
|76
|76
|% 100
|10.768
|10.610
|% 89
|Kıbrıscık
|% 52,33
|% 47,67
|1.157
|1.054
|2.689
|26
|26
|% 100
|2.260
|2.211
|% 84
|Mengen
|% 55,45
|% 44,55
|4.953
|3.979
|11.138
|74
|73
|% 99
|9.069
|8.932
|% 82
|Mudurnu
|% 61,25
|% 38,75
|7.692
|4.866
|15.199
|89
|84
|% 94
|12.720
|12.558
|% 88
|Seben
|% 64,22
|% 35,78
|2.418
|1.347
|4.557
|38
|38
|% 100
|3.873
|3.765
|% 85
|Yeniçağa
|% 80,6
|% 19,4
|3.922
|944
|5.863
|26
|26
|% 100
|4.962
|4.866
|% 85