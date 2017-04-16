Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBolu% 62,53% 37,47109.76365.781221.967935863% 92178.369175.544% 88Merkez% 54,47% 45,5358.64549.011140.047435381% 88109.465107.656% 89Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bolu
|% 62,53
|% 37,47
|109.763
|65.781
|221.967
|935
|863
|% 92
|178.369
|175.544
|% 88
|Merkez
|% 54,47
|% 45,53
|58.645
|49.011
|140.047
|435
|381
|% 88
|109.465
|107.656
|% 89
|Dörtdivan
|% 90,36
|% 9,64
|4.096
|437
|5.262
|34
|34
|% 100
|4.602
|4.533
|% 87
|Gerede
|% 88,6
|% 11,4
|19.689
|2.533
|25.155
|137
|137
|% 100
|22.485
|22.222
|% 89
|Göynük
|% 77,82
|% 22,18
|8.257
|2.353
|12.057
|76
|76
|% 100
|10.792
|10.610
|% 90
|Kıbrıscık
|% 52,33
|% 47,67
|1.157
|1.054
|2.689
|26
|26
|% 100
|2.260
|2.211
|% 84
|Mengen
|% 54,97
|% 45,03
|4.632
|3.795
|11.138
|74
|69
|% 93
|8.547
|8.427
|% 82
|Mudurnu
|% 61,73
|% 38,27
|6.947
|4.307
|15.199
|89
|76
|% 85
|11.383
|11.254
|% 89
|Seben
|% 64,22
|% 35,78
|2.418
|1.347
|4.557
|38
|38
|% 100
|3.873
|3.765
|% 85
|Yeniçağa
|% 80,6
|% 19,4
|3.922
|944
|5.863
|26
|26
|% 100
|4.962
|4.866
|% 85