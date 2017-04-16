Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBolu% 62,53% 37,47109.76365.781221.967935863% 92178.369175.544% 88Merkez% 54,47% 45,5358.64549.011140.047435381% 88109.465107.656% 89Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bolu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bolu% 62,53% 37,47109.76365.781221.967935863% 92178.369175.544% 88
Merkez% 54,47% 45,5358.64549.011140.047435381% 88109.465107.656% 89
Dörtdivan% 90,36% 9,644.0964375.2623434% 1004.6024.533% 87
Gerede% 88,6% 11,419.6892.53325.155137137% 10022.48522.222% 89
Göynük% 77,82% 22,188.2572.35312.0577676% 10010.79210.610% 90
Kıbrıscık% 52,33% 47,671.1571.0542.6892626% 1002.2602.211% 84
Mengen% 54,97% 45,034.6323.79511.1387469% 938.5478.427% 82
Mudurnu% 61,73% 38,276.9474.30715.1998976% 8511.38311.254% 89
Seben% 64,22% 35,782.4181.3474.5573838% 1003.8733.765% 85
Yeniçağa% 80,6% 19,43.9229445.8632626% 1004.9624.866% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Dörtdivan, Yeniçağa, Mudurnu, Mengen, Göynük, Gerede, Seben, Bolu, Ysk