Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBitlis% 59,39% 40,6187.93960.128194.243795795% 100152.474148.067% 78Merkez% 59,97% 40,0318.33812.24239.778176176% 10031.66330.580% 80Adilcevaz% 55,21% 44,796.6955.43217.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bitlis
|% 59,39
|% 40,61
|87.939
|60.128
|194.243
|795
|795
|% 100
|152.474
|148.067
|% 78
|Merkez
|% 59,97
|% 40,03
|18.338
|12.242
|39.778
|176
|176
|% 100
|31.663
|30.580
|% 80
|Adilcevaz
|% 55,21
|% 44,79
|6.695
|5.432
|17.656
|72
|72
|% 100
|12.446
|12.127
|% 70
|Ahlat
|% 54,29
|% 45,71
|9.531
|8.025
|22.447
|82
|82
|% 100
|17.886
|17.556
|% 80
|Güroymak
|% 56,06
|% 43,94
|11.075
|8.680
|25.308
|91
|91
|% 100
|20.329
|19.755
|% 80
|Hizan
|% 67,55
|% 32,45
|9.126
|4.384
|19.271
|108
|108
|% 100
|13.996
|13.510
|% 73
|Mutki
|% 86,55
|% 13,45
|12.173
|1.892
|17.485
|88
|88
|% 100
|14.287
|14.065
|% 82
|Tatvan
|% 51,89
|% 48,11
|21.001
|19.473
|52.298
|178
|178
|% 100
|41.867
|40.474
|% 80