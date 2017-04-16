Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBitlis% 59,39% 40,6187.93960.128194.243795795% 100152.474148.067% 78Merkez% 59,97% 40,0318.33812.24239.778176176% 10031.66330.580% 80Adilcevaz% 55,21% 44,796.6955.43217.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bitlis% 59,39% 40,6187.93960.128194.243795795% 100152.474148.067% 78
Merkez% 59,97% 40,0318.33812.24239.778176176% 10031.66330.580% 80
Adilcevaz% 55,21% 44,796.6955.43217.6567272% 10012.44612.127% 70
Ahlat% 54,29% 45,719.5318.02522.4478282% 10017.88617.556% 80
Güroymak% 56,06% 43,9411.0758.68025.3089191% 10020.32919.755% 80
Hizan% 67,55% 32,459.1264.38419.271108108% 10013.99613.510% 73
Mutki% 86,55% 13,4512.1731.89217.4858888% 10014.28714.065% 82
Tatvan% 51,89% 48,1121.00119.47352.298178178% 10041.86740.474% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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