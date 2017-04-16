Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBitlis% 59,63% 40,3788.31859.801194.243795795% 100152.527148.119% 79Merkez% 59,97% 40,0318.34112.24239.778176176% 10031.64830.583% 80Adilcevaz% 57,92% 42,087.0245.10417.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bitlis
|% 59,63
|% 40,37
|88.318
|59.801
|194.243
|795
|795
|% 100
|152.527
|148.119
|% 79
|Merkez
|% 59,97
|% 40,03
|18.341
|12.242
|39.778
|176
|176
|% 100
|31.648
|30.583
|% 80
|Adilcevaz
|% 57,92
|% 42,08
|7.024
|5.104
|17.656
|72
|72
|% 100
|12.486
|12.128
|% 71
|Ahlat
|% 54,29
|% 45,71
|9.531
|8.025
|22.447
|82
|82
|% 100
|17.886
|17.556
|% 80
|Güroymak
|% 56,06
|% 43,94
|11.075
|8.680
|25.308
|91
|91
|% 100
|20.329
|19.755
|% 80
|Hizan
|% 67,62
|% 32,38
|9.153
|4.383
|19.271
|108
|108
|% 100
|14.008
|13.536
|% 73
|Mutki
|% 86,57
|% 13,43
|12.191
|1.892
|17.485
|88
|88
|% 100
|14.330
|14.083
|% 82
|Tatvan
|% 51,89
|% 48,11
|21.003
|19.475
|52.298
|178
|178
|% 100
|41.840
|40.478
|% 80