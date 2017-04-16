Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBitlis% 59,63% 40,3788.31859.801194.243795795% 100152.527148.119% 79Merkez% 59,97% 40,0318.34112.24239.778176176% 10031.64830.583% 80Adilcevaz% 57,92% 42,087.0245.10417.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bitlis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bitlis% 59,63% 40,3788.31859.801194.243795795% 100152.527148.119% 79
Merkez% 59,97% 40,0318.34112.24239.778176176% 10031.64830.583% 80
Adilcevaz% 57,92% 42,087.0245.10417.6567272% 10012.48612.128% 71
Ahlat% 54,29% 45,719.5318.02522.4478282% 10017.88617.556% 80
Güroymak% 56,06% 43,9411.0758.68025.3089191% 10020.32919.755% 80
Hizan% 67,62% 32,389.1534.38319.271108108% 10014.00813.536% 73
Mutki% 86,57% 13,4312.1911.89217.4858888% 10014.33014.083% 82
Tatvan% 51,89% 48,1121.00319.47552.298178178% 10041.84040.478% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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