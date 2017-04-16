Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bingöl

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBingöl% 73,08% 26,9296.21735.435175.142694694% 100135.844131.652% 78Merkez% 72,41% 27,5955.31721.07899.270316316% 10079.22576.395% 80Adaklı% 75,49% 24,513.1871.0355.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bingöl

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bingöl% 73,08% 26,9296.21735.435175.142694694% 100135.844131.652% 78
Merkez% 72,41% 27,5955.31721.07899.270316316% 10079.22576.395% 80
Adaklı% 75,49% 24,513.1871.0355.8904343% 1004.3204.222% 73
Genç% 85,71% 14,2915.3572.56123.005110110% 10018.29917.918% 80
Karlıova% 52,47% 47,536.2025.61918.4617373% 10012.13611.821% 66
Kiğı% 48,77% 51,231.2851.3503.5923434% 1002.6822.635% 75
Solhan% 86,01% 13,9913.9062.26121.4217272% 10016.67516.167% 78
Yayladere% 38,86% 61,143355271.4112727% 100868862% 62
Yedisu% 38,48% 61,526281.0042.0921919% 1001.6391.632% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Yayladere, Karlıova, Solhan, Bingöl, Adaklı, Yedisu, Ysk, Sandık, Hayır