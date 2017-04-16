Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bingöl
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBingöl% 73,08% 26,9296.21735.435175.142694694% 100135.844131.652% 78Merkez% 72,41% 27,5955.31721.07899.270316316% 10079.22576.395% 80Adaklı% 75,49% 24,513.1871.0355.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bingöl
|% 73,08
|% 26,92
|96.217
|35.435
|175.142
|694
|694
|% 100
|135.844
|131.652
|% 78
|Merkez
|% 72,41
|% 27,59
|55.317
|21.078
|99.270
|316
|316
|% 100
|79.225
|76.395
|% 80
|Adaklı
|% 75,49
|% 24,51
|3.187
|1.035
|5.890
|43
|43
|% 100
|4.320
|4.222
|% 73
|Genç
|% 85,71
|% 14,29
|15.357
|2.561
|23.005
|110
|110
|% 100
|18.299
|17.918
|% 80
|Karlıova
|% 52,47
|% 47,53
|6.202
|5.619
|18.461
|73
|73
|% 100
|12.136
|11.821
|% 66
|Kiğı
|% 48,77
|% 51,23
|1.285
|1.350
|3.592
|34
|34
|% 100
|2.682
|2.635
|% 75
|Solhan
|% 86,01
|% 13,99
|13.906
|2.261
|21.421
|72
|72
|% 100
|16.675
|16.167
|% 78
|Yayladere
|% 38,86
|% 61,14
|335
|527
|1.411
|27
|27
|% 100
|868
|862
|% 62
|Yedisu
|% 38,48
|% 61,52
|628
|1.004
|2.092
|19
|19
|% 100
|1.639
|1.632
|% 78