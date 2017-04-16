Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBilecik% 49,09% 50,9165.53167.954151.865602600% 100135.971133.485% 90Merkez% 47,75% 52,2519.95721.83648.338165163% 9942.51441.793% 89Bozüyük% 45,38% 54,6221.55425.94653.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bilecik
|% 49,09
|% 50,91
|65.531
|67.954
|151.865
|602
|600
|% 100
|135.971
|133.485
|% 90
|Merkez
|% 47,75
|% 52,25
|19.957
|21.836
|48.338
|165
|163
|% 99
|42.514
|41.793
|% 89
|Bozüyük
|% 45,38
|% 54,62
|21.554
|25.946
|53.062
|178
|178
|% 100
|48.413
|47.500
|% 91
|Gölpazarı
|% 53,59
|% 46,41
|3.647
|3.159
|8.151
|62
|62
|% 100
|6.992
|6.806
|% 86
|İnhisar
|% 51,83
|% 48,17
|891
|828
|2.074
|13
|13
|% 100
|1.762
|1.719
|% 85
|Osmaneli
|% 53,45
|% 46,55
|7.607
|6.624
|15.950
|65
|65
|% 100
|14.454
|14.231
|% 91
|Pazaryeri
|% 55,44
|% 44,56
|3.975
|3.195
|8.182
|39
|39
|% 100
|7.314
|7.170
|% 89
|Söğüt
|% 53,44
|% 46,56
|6.391
|5.569
|13.455
|53
|53
|% 100
|12.171
|11.960
|% 90
|Yenipazar
|% 65,44
|% 34,56
|1.509
|797
|2.653
|27
|27
|% 100
|2.351
|2.306
|% 89