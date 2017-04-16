Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBilecik% 49,09% 50,9165.53167.954151.865602600% 100135.971133.485% 90Merkez% 47,75% 52,2519.95721.83648.338165163% 9942.51441.793% 89Bozüyük% 45,38% 54,6221.55425.94653.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bilecik% 49,09% 50,9165.53167.954151.865602600% 100135.971133.485% 90
Merkez% 47,75% 52,2519.95721.83648.338165163% 9942.51441.793% 89
Bozüyük% 45,38% 54,6221.55425.94653.062178178% 10048.41347.500% 91
Gölpazarı% 53,59% 46,413.6473.1598.1516262% 1006.9926.806% 86
İnhisar% 51,83% 48,178918282.0741313% 1001.7621.719% 85
Osmaneli% 53,45% 46,557.6076.62415.9506565% 10014.45414.231% 91
Pazaryeri% 55,44% 44,563.9753.1958.1823939% 1007.3147.170% 89
Söğüt% 53,44% 46,566.3915.56913.4555353% 10012.17111.960% 90
Yenipazar% 65,44% 34,561.5097972.6532727% 1002.3512.306% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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