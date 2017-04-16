Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBilecik% 49,25% 50,7564.15966.118151.865602592% 98132.682130.277% 90Merkez% 47,73% 52,2719.61821.48448.338165162% 9841.80141.102% 89Bozüyük% 45,62% 54,3820.52124.46053.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bilecik
|% 49,25
|% 50,75
|64.159
|66.118
|151.865
|602
|592
|% 98
|132.682
|130.277
|% 90
|Merkez
|% 47,73
|% 52,27
|19.618
|21.484
|48.338
|165
|162
|% 98
|41.801
|41.102
|% 89
|Bozüyük
|% 45,62
|% 54,38
|20.521
|24.460
|53.062
|178
|171
|% 96
|45.852
|44.981
|% 91
|Gölpazarı
|% 53,59
|% 46,41
|3.647
|3.159
|8.151
|62
|62
|% 100
|6.987
|6.806
|% 86
|İnhisar
|% 51,83
|% 48,17
|891
|828
|2.074
|13
|13
|% 100
|1.762
|1.719
|% 85
|Osmaneli
|% 53,45
|% 46,55
|7.607
|6.624
|15.950
|65
|65
|% 100
|14.454
|14.231
|% 91
|Pazaryeri
|% 55,44
|% 44,56
|3.975
|3.195
|8.182
|39
|39
|% 100
|7.314
|7.170
|% 89
|Söğüt
|% 53,43
|% 46,57
|6.391
|5.571
|13.455
|53
|53
|% 100
|12.161
|11.962
|% 90
|Yenipazar
|% 65,44
|% 34,56
|1.509
|797
|2.653
|27
|27
|% 100
|2.351
|2.306
|% 89