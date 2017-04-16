Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBilecik% 49,25% 50,7564.15966.118151.865602592% 98132.682130.277% 90Merkez% 47,73% 52,2719.61821.48448.338165162% 9841.80141.102% 89Bozüyük% 45,62% 54,3820.52124.46053.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bilecik

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bilecik% 49,25% 50,7564.15966.118151.865602592% 98132.682130.277% 90
Merkez% 47,73% 52,2719.61821.48448.338165162% 9841.80141.102% 89
Bozüyük% 45,62% 54,3820.52124.46053.062178171% 9645.85244.981% 91
Gölpazarı% 53,59% 46,413.6473.1598.1516262% 1006.9876.806% 86
İnhisar% 51,83% 48,178918282.0741313% 1001.7621.719% 85
Osmaneli% 53,45% 46,557.6076.62415.9506565% 10014.45414.231% 91
Pazaryeri% 55,44% 44,563.9753.1958.1823939% 1007.3147.170% 89
Söğüt% 53,43% 46,576.3915.57113.4555353% 10012.16111.962% 90
Yenipazar% 65,44% 34,561.5097972.6532727% 1002.3512.306% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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