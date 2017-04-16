Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bayburt
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBayburt% 81,77% 18,2337.5608.37457.071285285% 10046.63745.934% 82Merkez% 80,9% 19,129.9647.07345.893216216% 10037.61937.037% 82Aydıntepe% 81,87% 18,133.1707025.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bayburt
|% 81,77
|% 18,23
|37.560
|8.374
|57.071
|285
|285
|% 100
|46.637
|45.934
|% 82
|Merkez
|% 80,9
|% 19,1
|29.964
|7.073
|45.893
|216
|216
|% 100
|37.619
|37.037
|% 82
|Aydıntepe
|% 81,87
|% 18,13
|3.170
|702
|5.142
|31
|31
|% 100
|3.945
|3.872
|% 77
|Demirözü
|% 88,08
|% 11,92
|4.426
|599
|6.036
|38
|38
|% 100
|5.073
|5.025
|% 84