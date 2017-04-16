Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bayburt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBayburt% 81,77% 18,2337.5608.37457.071285285% 10046.63745.934% 82Merkez% 80,9% 19,129.9647.07345.893216216% 10037.61937.037% 82Aydıntepe% 81,87% 18,133.1707025.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bayburt

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bayburt% 81,77% 18,2337.5608.37457.071285285% 10046.63745.934% 82
Merkez% 80,9% 19,129.9647.07345.893216216% 10037.61937.037% 82
Aydıntepe% 81,87% 18,133.1707025.1423131% 1003.9453.872% 77
Demirözü% 88,08% 11,924.4265996.0363838% 1005.0735.025% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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