Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Batman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBatman% 37,18% 62,8292.513156.292329.5091.055998% 95256.888248.805% 83Merkez% 32,3% 67,760.054125.857246.341646603% 93192.156185.911% 83Beşiri% 43,72% 56,286.1347.89717.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Batman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Batman% 37,18% 62,8292.513156.292329.5091.055998% 95256.888248.805% 83
Merkez% 32,3% 67,760.054125.857246.341646603% 93192.156185.911% 83
Beşiri% 43,72% 56,286.1347.89717.0038080% 10014.41114.031% 85
Gercüş% 61,57% 38,435.7973.61912.1707575% 1009.7509.416% 80
Hasankeyf% 59,58% 40,421.8291.2413.9372424% 1003.2453.070% 82
Kozluk% 44,88% 55,1211.03213.55133.433137123% 9025.11924.583% 83
Sason% 65,01% 34,997.6674.12716.6259393% 10012.20711.794% 73
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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