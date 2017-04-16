Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Batman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBatman% 37,18% 62,8292.513156.292329.5091.055998% 95256.888248.805% 83Merkez% 32,3% 67,760.054125.857246.341646603% 93192.156185.911% 83Beşiri% 43,72% 56,286.1347.89717.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Batman
|% 37,18
|% 62,82
|92.513
|156.292
|329.509
|1.055
|998
|% 95
|256.888
|248.805
|% 83
|Merkez
|% 32,3
|% 67,7
|60.054
|125.857
|246.341
|646
|603
|% 93
|192.156
|185.911
|% 83
|Beşiri
|% 43,72
|% 56,28
|6.134
|7.897
|17.003
|80
|80
|% 100
|14.411
|14.031
|% 85
|Gercüş
|% 61,57
|% 38,43
|5.797
|3.619
|12.170
|75
|75
|% 100
|9.750
|9.416
|% 80
|Hasankeyf
|% 59,58
|% 40,42
|1.829
|1.241
|3.937
|24
|24
|% 100
|3.245
|3.070
|% 82
|Kozluk
|% 44,88
|% 55,12
|11.032
|13.551
|33.433
|137
|123
|% 90
|25.119
|24.583
|% 83
|Sason
|% 65,01
|% 34,99
|7.667
|4.127
|16.625
|93
|93
|% 100
|12.207
|11.794
|% 73