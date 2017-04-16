Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bartın
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBartın% 56,36% 43,6467.21952.041144.930525522% 99122.973119.260% 86Merkez% 56,03% 43,9751.25540.230110.780350348% 9994.28691.485% 86Amasra% 42,78% 57,223.9205.24311.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Bartın
|% 56,36
|% 43,64
|67.219
|52.041
|144.930
|525
|522
|% 99
|122.973
|119.260
|% 86
|Merkez
|% 56,03
|% 43,97
|51.255
|40.230
|110.780
|350
|348
|% 99
|94.286
|91.485
|% 86
|Amasra
|% 42,78
|% 57,22
|3.920
|5.243
|11.327
|44
|43
|% 98
|9.367
|9.163
|% 86
|Kurucaşile
|% 49,89
|% 50,11
|2.124
|2.133
|5.343
|34
|34
|% 100
|4.388
|4.257
|% 82
|Ulus
|% 69,1
|% 30,9
|9.920
|4.435
|17.480
|97
|97
|% 100
|14.932
|14.355
|% 85