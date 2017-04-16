Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bartın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBartın% 56,36% 43,6467.21952.041144.930525522% 99122.973119.260% 86Merkez% 56,03% 43,9751.25540.230110.780350348% 9994.28691.485% 86Amasra% 42,78% 57,223.9205.24311.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bartın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Bartın% 56,36% 43,6467.21952.041144.930525522% 99122.973119.260% 86
Merkez% 56,03% 43,9751.25540.230110.780350348% 9994.28691.485% 86
Amasra% 42,78% 57,223.9205.24311.3274443% 989.3679.163% 86
Kurucaşile% 49,89% 50,112.1242.1335.3433434% 1004.3884.257% 82
Ulus% 69,1% 30,99.9204.43517.4809797% 10014.93214.355% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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