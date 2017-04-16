Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Balıkesir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBalıkesir% 47,35% 52,65292.714325.464919.8522.9382.339% 80630.115618.178% 90Altıeylül% 57,4% 42,631.94423.711128.909373199% 5356.48855.655% 91Ayvalık% 25,2% 74,88.37224.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Balıkesir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Balıkesir% 47,35% 52,65292.714325.464919.8522.9382.339% 80630.115618.178% 90
Altıeylül% 57,4% 42,631.94423.711128.909373199% 5356.48855.655% 91
Ayvalık% 25,2% 74,88.37224.85053.772152111% 7333.53833.222% 87
Balya% 46,63% 53,374.7735.46311.3585656% 10010.51210.236% 93
Bandırma% 38,19% 61,8128.22745.685113.505313237% 7674.80573.912% 89
Bigadiç% 56,25% 43,7517.55613.65237.274134128% 9631.88231.208% 90
Burhaniye% 34,82% 65,1812.15622.75044.010133121% 9135.39134.906% 89
Dursunbey% 79,16% 20,8417.8714.70629.481157129% 8223.04422.577% 89
Edremit% 34,93% 65,0715.69929.249111.585295143% 4845.59244.948% 86
Erdek% 31,98% 68,027.14015.18326.1268181% 10022.66022.323% 87
Gömeç% 34,45% 65,552.8975.5129.6443030% 1008.5888.409% 89
Gönen% 45,9% 54,121.13024.90058.395205185% 9046.74846.030% 89
Havran% 58,08% 41,9210.4127.51420.5866462% 9718.30517.926% 92
İvrindi% 63,46% 36,5414.3658.27126.37510599% 9423.18022.636% 92
Karesi% 51,31% 48,6948.00245.553132.278363291% 8095.12193.555% 90
Kepsut% 68,88% 31,1211.5765.22918.5379291% 9917.22016.805% 93
Manyas% 40,39% 59,615.7278.45116.3556969% 10014.41714.178% 88
Marmara% 45,18% 54,822.6443.2087.0242626% 1005.9265.852% 84
Savaştepe% 57,31% 42,697.2535.40214.2467373% 10012.97812.655% 91
Sındırgı% 54,79% 45,2113.07210.78729.17410899% 9226.02123.859% 97
Susurluk% 43,6% 56,411.89815.38831.218109109% 10027.69927.286% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Altıeylül, Balıkesir, Burhaniye, Dursunbey, Savaştepe, Sındırgı, Bandırma, Susurluk, Marmara
4