Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Balıkesir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıBalıkesir% 47,35% 52,65292.714325.464919.8522.9382.339% 80630.115618.178% 90Altıeylül% 57,4% 42,631.94423.711128.909373199% 5356.48855.655% 91Ayvalık% 25,2% 74,88.37224.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Balıkesir
|% 47,35
|% 52,65
|292.714
|325.464
|919.852
|2.938
|2.339
|% 80
|630.115
|618.178
|% 90
|Altıeylül
|% 57,4
|% 42,6
|31.944
|23.711
|128.909
|373
|199
|% 53
|56.488
|55.655
|% 91
|Ayvalık
|% 25,2
|% 74,8
|8.372
|24.850
|53.772
|152
|111
|% 73
|33.538
|33.222
|% 87
|Balya
|% 46,63
|% 53,37
|4.773
|5.463
|11.358
|56
|56
|% 100
|10.512
|10.236
|% 93
|Bandırma
|% 38,19
|% 61,81
|28.227
|45.685
|113.505
|313
|237
|% 76
|74.805
|73.912
|% 89
|Bigadiç
|% 56,25
|% 43,75
|17.556
|13.652
|37.274
|134
|128
|% 96
|31.882
|31.208
|% 90
|Burhaniye
|% 34,82
|% 65,18
|12.156
|22.750
|44.010
|133
|121
|% 91
|35.391
|34.906
|% 89
|Dursunbey
|% 79,16
|% 20,84
|17.871
|4.706
|29.481
|157
|129
|% 82
|23.044
|22.577
|% 89
|Edremit
|% 34,93
|% 65,07
|15.699
|29.249
|111.585
|295
|143
|% 48
|45.592
|44.948
|% 86
|Erdek
|% 31,98
|% 68,02
|7.140
|15.183
|26.126
|81
|81
|% 100
|22.660
|22.323
|% 87
|Gömeç
|% 34,45
|% 65,55
|2.897
|5.512
|9.644
|30
|30
|% 100
|8.588
|8.409
|% 89
|Gönen
|% 45,9
|% 54,1
|21.130
|24.900
|58.395
|205
|185
|% 90
|46.748
|46.030
|% 89
|Havran
|% 58,08
|% 41,92
|10.412
|7.514
|20.586
|64
|62
|% 97
|18.305
|17.926
|% 92
|İvrindi
|% 63,46
|% 36,54
|14.365
|8.271
|26.375
|105
|99
|% 94
|23.180
|22.636
|% 92
|Karesi
|% 51,31
|% 48,69
|48.002
|45.553
|132.278
|363
|291
|% 80
|95.121
|93.555
|% 90
|Kepsut
|% 68,88
|% 31,12
|11.576
|5.229
|18.537
|92
|91
|% 99
|17.220
|16.805
|% 93
|Manyas
|% 40,39
|% 59,61
|5.727
|8.451
|16.355
|69
|69
|% 100
|14.417
|14.178
|% 88
|Marmara
|% 45,18
|% 54,82
|2.644
|3.208
|7.024
|26
|26
|% 100
|5.926
|5.852
|% 84
|Savaştepe
|% 57,31
|% 42,69
|7.253
|5.402
|14.246
|73
|73
|% 100
|12.978
|12.655
|% 91
|Sındırgı
|% 54,79
|% 45,21
|13.072
|10.787
|29.174
|108
|99
|% 92
|26.021
|23.859
|% 97
|Susurluk
|% 43,6
|% 56,4
|11.898
|15.388
|31.218
|109
|109
|% 100
|27.699
|27.286
|% 89