Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAydın% 36,78% 63,22185.183318.337795.5262.3281.760% 76522.634503.520% 89Bozdoğan% 43,49% 56,518.96511.65025.9499286% 9321.23720.615% 88Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Aydın% 36,78% 63,22185.183318.337795.5262.3281.760% 76522.634503.520% 89
Bozdoğan% 43,49% 56,518.96511.65025.9499286% 9321.23720.615% 88
Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.4142929% 1008.4118.233% 89
Çine% 38,8% 61,210.92117.22439.994148119% 8028.83028.145% 90
Didim% 27,95% 72,0513.07833.70656.664149149% 10047.44146.784% 84
Efeler% 36,64% 63,3638.97667.414206.624555338% 61117.803106.390% 96
Germencik% 32,21% 67,796.67714.05031.7469873% 7421.15720.727% 89
İncirliova% 41,28% 58,728.72212.40935.2789869% 7021.48521.131% 86
Karacasu% 39,81% 60,194.8347.30914.7785956% 9512.58112.143% 89
Karpuzlu% 56,42% 43,584.5113.4859.1633232% 1008.2137.996% 90
Koçarlı% 49,85% 50,157.7357.78318.1697472% 9715.76815.518% 89
Köşk% 59,9% 40,110.5367.05420.1046363% 10018.01017.590% 90
Kuşadası% 23,54% 76,4611.71638.05179.721208155% 7550.38349.767% 85
Kuyucak% 44,1% 55,98.35010.58521.5936868% 10019.38318.935% 90
Nazilli% 38,29% 61,7124.47739.453112.866318218% 6965.27163.930% 89
Söke% 31,08% 68,9213.43729.79087.843248144% 5843.84143.227% 87
Sultanhisar% 37,55% 62,455.1138.50515.5365151% 10013.89613.618% 89
Yenipazar% 43,78% 56,223.8404.93110.0843838% 1008.9248.771% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Sultanhisar, İncirliova, Germencik, Buharkent, Yenipazar, Kuşadası, Bozdoğan, Karpuzlu, Karacasu
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