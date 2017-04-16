Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAydın% 36,78% 63,22185.183318.337795.5262.3281.760% 76522.634503.520% 89Bozdoğan% 43,49% 56,518.96511.65025.9499286% 9321.23720.615% 88Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Aydın
|% 36,78
|% 63,22
|185.183
|318.337
|795.526
|2.328
|1.760
|% 76
|522.634
|503.520
|% 89
|Bozdoğan
|% 43,49
|% 56,51
|8.965
|11.650
|25.949
|92
|86
|% 93
|21.237
|20.615
|% 88
|Buharkent
|% 40,02
|% 59,98
|3.295
|4.938
|9.414
|29
|29
|% 100
|8.411
|8.233
|% 89
|Çine
|% 38,8
|% 61,2
|10.921
|17.224
|39.994
|148
|119
|% 80
|28.830
|28.145
|% 90
|Didim
|% 27,95
|% 72,05
|13.078
|33.706
|56.664
|149
|149
|% 100
|47.441
|46.784
|% 84
|Efeler
|% 36,64
|% 63,36
|38.976
|67.414
|206.624
|555
|338
|% 61
|117.803
|106.390
|% 96
|Germencik
|% 32,21
|% 67,79
|6.677
|14.050
|31.746
|98
|73
|% 74
|21.157
|20.727
|% 89
|İncirliova
|% 41,28
|% 58,72
|8.722
|12.409
|35.278
|98
|69
|% 70
|21.485
|21.131
|% 86
|Karacasu
|% 39,81
|% 60,19
|4.834
|7.309
|14.778
|59
|56
|% 95
|12.581
|12.143
|% 89
|Karpuzlu
|% 56,42
|% 43,58
|4.511
|3.485
|9.163
|32
|32
|% 100
|8.213
|7.996
|% 90
|Koçarlı
|% 49,85
|% 50,15
|7.735
|7.783
|18.169
|74
|72
|% 97
|15.768
|15.518
|% 89
|Köşk
|% 59,9
|% 40,1
|10.536
|7.054
|20.104
|63
|63
|% 100
|18.010
|17.590
|% 90
|Kuşadası
|% 23,54
|% 76,46
|11.716
|38.051
|79.721
|208
|155
|% 75
|50.383
|49.767
|% 85
|Kuyucak
|% 44,1
|% 55,9
|8.350
|10.585
|21.593
|68
|68
|% 100
|19.383
|18.935
|% 90
|Nazilli
|% 38,29
|% 61,71
|24.477
|39.453
|112.866
|318
|218
|% 69
|65.271
|63.930
|% 89
|Söke
|% 31,08
|% 68,92
|13.437
|29.790
|87.843
|248
|144
|% 58
|43.841
|43.227
|% 87
|Sultanhisar
|% 37,55
|% 62,45
|5.113
|8.505
|15.536
|51
|51
|% 100
|13.896
|13.618
|% 89
|Yenipazar
|% 43,78
|% 56,22
|3.840
|4.931
|10.084
|38
|38
|% 100
|8.924
|8.771
|% 88