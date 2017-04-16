Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAydın% 37,5% 62,5162.170270.304795.5262.3281.540% 66448.793432.474% 89Bozdoğan% 42,66% 57,347.4189.97025.9499272% 7817.88217.388% 88Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Aydın% 37,5% 62,5162.170270.304795.5262.3281.540% 66448.793432.474% 89
Bozdoğan% 42,66% 57,347.4189.97025.9499272% 7817.88217.388% 88
Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.4142929% 1008.4118.233% 89
Çine% 38,44% 61,5610.31016.51139.994148114% 7727.46026.821% 90
Didim% 27,87% 72,1312.59132.58556.664149144% 9745.81445.176% 84
Efeler% 38,42% 61,5831.23250.058206.624555264% 4890.81481.290% 96
Germencik% 32,86% 67,146.26312.79531.7469867% 6819.45319.058% 89
İncirliova% 42,45% 57,556.9189.38035.2789855% 5616.57616.298% 85
Karacasu% 39,49% 60,514.4616.83514.7785953% 9011.70311.296% 89
Karpuzlu% 56,42% 43,584.5113.4859.1633232% 1008.2137.996% 90
Koçarlı% 49,6% 50,47.5737.69418.1697471% 9615.50415.267% 89
Köşk% 60,41% 39,5910.4196.82720.1046362% 9817.66517.246% 89
Kuşadası% 23,54% 76,4610.37833.70479.721208138% 6644.62144.082% 85
Kuyucak% 44,1% 55,98.35010.58521.5936868% 10019.38318.935% 90
Nazilli% 40,43% 59,5718.35427.044112.866318161% 5146.38945.398% 89
Söke% 31,44% 68,5611.17124.36387.843248121% 4936.02935.534% 86
Sultanhisar% 37,16% 62,845.0868.59915.5365151% 10013.96513.685% 90
Yenipazar% 43,78% 56,223.8404.93110.0843838% 1008.9118.771% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Sultanhisar, İncirliova, Germencik, Buharkent, Yenipazar, Kuşadası, Bozdoğan, Karpuzlu, Karacasu
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