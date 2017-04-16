Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aydın
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAydın% 37,5% 62,5162.170270.304795.5262.3281.540% 66448.793432.474% 89Bozdoğan% 42,66% 57,347.4189.97025.9499272% 7817.88217.388% 88Buharkent% 40,02% 59,983.2954.9389.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Aydın
|% 37,5
|% 62,5
|162.170
|270.304
|795.526
|2.328
|1.540
|% 66
|448.793
|432.474
|% 89
|Bozdoğan
|% 42,66
|% 57,34
|7.418
|9.970
|25.949
|92
|72
|% 78
|17.882
|17.388
|% 88
|Buharkent
|% 40,02
|% 59,98
|3.295
|4.938
|9.414
|29
|29
|% 100
|8.411
|8.233
|% 89
|Çine
|% 38,44
|% 61,56
|10.310
|16.511
|39.994
|148
|114
|% 77
|27.460
|26.821
|% 90
|Didim
|% 27,87
|% 72,13
|12.591
|32.585
|56.664
|149
|144
|% 97
|45.814
|45.176
|% 84
|Efeler
|% 38,42
|% 61,58
|31.232
|50.058
|206.624
|555
|264
|% 48
|90.814
|81.290
|% 96
|Germencik
|% 32,86
|% 67,14
|6.263
|12.795
|31.746
|98
|67
|% 68
|19.453
|19.058
|% 89
|İncirliova
|% 42,45
|% 57,55
|6.918
|9.380
|35.278
|98
|55
|% 56
|16.576
|16.298
|% 85
|Karacasu
|% 39,49
|% 60,51
|4.461
|6.835
|14.778
|59
|53
|% 90
|11.703
|11.296
|% 89
|Karpuzlu
|% 56,42
|% 43,58
|4.511
|3.485
|9.163
|32
|32
|% 100
|8.213
|7.996
|% 90
|Koçarlı
|% 49,6
|% 50,4
|7.573
|7.694
|18.169
|74
|71
|% 96
|15.504
|15.267
|% 89
|Köşk
|% 60,41
|% 39,59
|10.419
|6.827
|20.104
|63
|62
|% 98
|17.665
|17.246
|% 89
|Kuşadası
|% 23,54
|% 76,46
|10.378
|33.704
|79.721
|208
|138
|% 66
|44.621
|44.082
|% 85
|Kuyucak
|% 44,1
|% 55,9
|8.350
|10.585
|21.593
|68
|68
|% 100
|19.383
|18.935
|% 90
|Nazilli
|% 40,43
|% 59,57
|18.354
|27.044
|112.866
|318
|161
|% 51
|46.389
|45.398
|% 89
|Söke
|% 31,44
|% 68,56
|11.171
|24.363
|87.843
|248
|121
|% 49
|36.029
|35.534
|% 86
|Sultanhisar
|% 37,16
|% 62,84
|5.086
|8.599
|15.536
|51
|51
|% 100
|13.965
|13.685
|% 90
|Yenipazar
|% 43,78
|% 56,22
|3.840
|4.931
|10.084
|38
|38
|% 100
|8.911
|8.771
|% 88