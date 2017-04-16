Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ardahan
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıArdahan% 44,42% 55,5823.46929.37167.650328328% 10054.00452.840% 80Merkez% 40,31% 59,698.66912.83627.067104104% 10021.96321.505% 81Çıldır% 49,74% 50,262.6312.6586.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ardahan
|% 44,42
|% 55,58
|23.469
|29.371
|67.650
|328
|328
|% 100
|54.004
|52.840
|% 80
|Merkez
|% 40,31
|% 59,69
|8.669
|12.836
|27.067
|104
|104
|% 100
|21.963
|21.505
|% 81
|Çıldır
|% 49,74
|% 50,26
|2.631
|2.658
|6.828
|44
|44
|% 100
|5.407
|5.289
|% 79
|Damal
|% 8,19
|% 91,81
|275
|3.084
|3.928
|18
|18
|% 100
|3.424
|3.359
|% 87
|Göle
|% 54,04
|% 45,96
|7.119
|6.055
|17.822
|71
|71
|% 100
|13.470
|13.174
|% 76
|Hanak
|% 34,44
|% 65,56
|1.870
|3.559
|6.736
|37
|37
|% 100
|5.552
|5.429
|% 82
|Posof
|% 71,13
|% 28,87
|2.905
|1.179
|5.269
|54
|54
|% 100
|4.188
|4.084
|% 79