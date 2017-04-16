Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ardahan
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıArdahan% 44,59% 55,4123.56229.27567.650328328% 10053.98952.837% 80Merkez% 40,78% 59,228.76912.73227.067104104% 10021.95321.501% 81Çıldır% 50,03% 49,972.6612.6586.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ardahan
|% 44,59
|% 55,41
|23.562
|29.275
|67.650
|328
|328
|% 100
|53.989
|52.837
|% 80
|Merkez
|% 40,78
|% 59,22
|8.769
|12.732
|27.067
|104
|104
|% 100
|21.953
|21.501
|% 81
|Çıldır
|% 50,03
|% 49,97
|2.661
|2.658
|6.828
|44
|44
|% 100
|5.435
|5.319
|% 80
|Damal
|% 8,19
|% 91,81
|275
|3.084
|3.928
|18
|18
|% 100
|3.421
|3.359
|% 87
|Göle
|% 53,88
|% 46,12
|7.082
|6.063
|17.822
|71
|71
|% 100
|13.440
|13.145
|% 75
|Hanak
|% 34,44
|% 65,56
|1.870
|3.559
|6.736
|37
|37
|% 100
|5.552
|5.429
|% 82
|Posof
|% 71,13
|% 28,87
|2.905
|1.179
|5.269
|54
|54
|% 100
|4.188
|4.084
|% 79