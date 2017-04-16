Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ardahan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıArdahan% 44,59% 55,4123.56229.27567.650328328% 10053.98952.837% 80Merkez% 40,78% 59,228.76912.73227.067104104% 10021.95321.501% 81Çıldır% 50,03% 49,972.6612.6586.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ardahan

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ardahan% 44,59% 55,4123.56229.27567.650328328% 10053.98952.837% 80
Merkez% 40,78% 59,228.76912.73227.067104104% 10021.95321.501% 81
Çıldır% 50,03% 49,972.6612.6586.8284444% 1005.4355.319% 80
Damal% 8,19% 91,812753.0843.9281818% 1003.4213.359% 87
Göle% 53,88% 46,127.0826.06317.8227171% 10013.44013.145% 75
Hanak% 34,44% 65,561.8703.5596.7363737% 1005.5525.429% 82
Posof% 71,13% 28,872.9051.1795.2695454% 1004.1884.084% 79
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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