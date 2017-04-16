Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAntalya% 42% 58477.874659.8721.639.3644.5083.730% 831.159.2661.137.746% 87Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81Aksu% 47,47% 52,5319.40421.47247.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Antalya
|% 42
|% 58
|477.874
|659.872
|1.639.364
|4.508
|3.730
|% 83
|1.159.266
|1.137.746
|% 87
|Akseki
|% 53,8
|% 46,2
|3.817
|3.278
|8.926
|58
|58
|% 100
|7.231
|7.095
|% 81
|Aksu
|% 47,47
|% 52,53
|19.404
|21.472
|47.949
|136
|136
|% 100
|41.542
|40.876
|% 87
|Alanya
|% 48,97
|% 51,03
|72.918
|75.998
|199.285
|552
|503
|% 91
|152.367
|148.916
|% 84
|Demre
|% 45,66
|% 54,34
|7.729
|9.199
|19.249
|55
|55
|% 100
|17.350
|16.928
|% 90
|Döşemealtı
|% 49,47
|% 50,53
|13.616
|13.910
|41.515
|118
|91
|% 77
|28.003
|27.526
|% 88
|Elmalı
|% 50,12
|% 49,88
|12.742
|12.679
|29.193
|108
|108
|% 100
|25.938
|25.421
|% 89
|Finike
|% 44,18
|% 55,82
|12.874
|16.264
|35.071
|104
|101
|% 97
|29.913
|29.138
|% 88
|Gazipaşa
|% 39,16
|% 60,84
|12.595
|19.565
|36.807
|115
|115
|% 100
|32.947
|32.160
|% 90
|Gündoğmuş
|% 60,65
|% 39,35
|2.841
|1.843
|5.902
|32
|32
|% 100
|4.892
|4.684
|% 83
|İbradı
|% 46,85
|% 53,15
|832
|944
|2.187
|12
|12
|% 100
|1.832
|1.776
|% 84
|Kaş
|% 43,4
|% 56,6
|15.526
|20.246
|41.944
|134
|134
|% 100
|36.652
|35.772
|% 87
|Kemer
|% 38,29
|% 61,71
|8.822
|14.219
|27.569
|72
|71
|% 99
|23.335
|23.041
|% 86
|Kepez
|% 46,04
|% 53,96
|102.832
|120.509
|351.341
|891
|663
|% 74
|227.888
|223.341
|% 87
|Konyaaltı
|% 25,81
|% 74,19
|18.839
|54.150
|111.846
|290
|220
|% 76
|73.797
|72.989
|% 88
|Korkuteli
|% 53,65
|% 46,35
|18.659
|16.122
|39.938
|132
|132
|% 100
|35.610
|34.781
|% 89
|Kumluca
|% 48,02
|% 51,98
|20.420
|22.103
|49.373
|138
|137
|% 99
|43.193
|42.523
|% 88
|Manavgat
|% 43,65
|% 56,35
|43.349
|55.967
|155.034
|434
|334
|% 77
|101.245
|99.316
|% 87
|Muratpaşa
|% 30,7
|% 69,3
|60.890
|137.470
|350.832
|885
|587
|% 66
|201.066
|198.360
|% 87
|Serik
|% 39,9
|% 60,1
|29.169
|43.934
|85.403
|242
|241
|% 100
|74.465
|73.103
|% 88