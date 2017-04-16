Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAntalya% 42% 58477.874659.8721.639.3644.5083.730% 831.159.2661.137.746% 87Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81Aksu% 47,47% 52,5319.40421.47247.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Antalya% 42% 58477.874659.8721.639.3644.5083.730% 831.159.2661.137.746% 87
Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81
Aksu% 47,47% 52,5319.40421.47247.949136136% 10041.54240.876% 87
Alanya% 48,97% 51,0372.91875.998199.285552503% 91152.367148.916% 84
Demre% 45,66% 54,347.7299.19919.2495555% 10017.35016.928% 90
Döşemealtı% 49,47% 50,5313.61613.91041.51511891% 7728.00327.526% 88
Elmalı% 50,12% 49,8812.74212.67929.193108108% 10025.93825.421% 89
Finike% 44,18% 55,8212.87416.26435.071104101% 9729.91329.138% 88
Gazipaşa% 39,16% 60,8412.59519.56536.807115115% 10032.94732.160% 90
Gündoğmuş% 60,65% 39,352.8411.8435.9023232% 1004.8924.684% 83
İbradı% 46,85% 53,158329442.1871212% 1001.8321.776% 84
Kaş% 43,4% 56,615.52620.24641.944134134% 10036.65235.772% 87
Kemer% 38,29% 61,718.82214.21927.5697271% 9923.33523.041% 86
Kepez% 46,04% 53,96102.832120.509351.341891663% 74227.888223.341% 87
Konyaaltı% 25,81% 74,1918.83954.150111.846290220% 7673.79772.989% 88
Korkuteli% 53,65% 46,3518.65916.12239.938132132% 10035.61034.781% 89
Kumluca% 48,02% 51,9820.42022.10349.373138137% 9943.19342.523% 88
Manavgat% 43,65% 56,3543.34955.967155.034434334% 77101.24599.316% 87
Muratpaşa% 30,7% 69,360.890137.470350.832885587% 66201.066198.360% 87
Serik% 39,9% 60,129.16943.93485.403242241% 10074.46573.103% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Korkuteli, Gündoğmuş, Gazipaşa, Manavgat, Kumluca, Antalya