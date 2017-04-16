Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAntalya% 42,38% 57,62430.667585.4821.639.3644.5083.365% 751.035.8251.016.149% 87Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81Aksu% 47,52% 52,4819.11221.10847.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Antalya
|% 42,38
|% 57,62
|430.667
|585.482
|1.639.364
|4.508
|3.365
|% 75
|1.035.825
|1.016.149
|% 87
|Akseki
|% 53,8
|% 46,2
|3.817
|3.278
|8.926
|58
|58
|% 100
|7.231
|7.095
|% 81
|Aksu
|% 47,52
|% 52,48
|19.112
|21.108
|47.949
|136
|134
|% 99
|40.868
|40.220
|% 87
|Alanya
|% 49,19
|% 50,81
|64.798
|66.925
|199.285
|552
|446
|% 81
|134.828
|131.723
|% 85
|Demre
|% 45,66
|% 54,34
|7.729
|9.199
|19.249
|55
|55
|% 100
|17.342
|16.928
|% 90
|Döşemealtı
|% 50,61
|% 49,39
|11.543
|11.263
|41.515
|118
|77
|% 65
|23.184
|22.806
|% 88
|Elmalı
|% 50,12
|% 49,88
|12.742
|12.679
|29.193
|108
|108
|% 100
|25.936
|25.421
|% 89
|Finike
|% 44,18
|% 55,82
|12.874
|16.264
|35.071
|104
|101
|% 97
|29.913
|29.138
|% 88
|Gazipaşa
|% 39,16
|% 60,84
|12.595
|19.566
|36.807
|115
|115
|% 100
|32.948
|32.161
|% 90
|Gündoğmuş
|% 60,65
|% 39,35
|2.841
|1.843
|5.902
|32
|32
|% 100
|4.891
|4.684
|% 83
|İbradı
|% 46,85
|% 53,15
|832
|944
|2.187
|12
|12
|% 100
|1.832
|1.776
|% 84
|Kaş
|% 43,08
|% 56,92
|14.472
|19.124
|41.944
|134
|127
|% 95
|34.418
|33.596
|% 87
|Kemer
|% 38,19
|% 61,81
|7.759
|12.558
|27.569
|72
|63
|% 88
|20.579
|20.317
|% 86
|Kepez
|% 46,36
|% 53,64
|87.995
|101.818
|351.341
|891
|565
|% 63
|193.937
|189.813
|% 87
|Konyaaltı
|% 26,17
|% 73,83
|15.957
|45.015
|111.846
|290
|184
|% 63
|61.642
|60.972
|% 88
|Korkuteli
|% 53,71
|% 46,29
|18.500
|15.946
|39.938
|132
|131
|% 99
|35.268
|34.446
|% 89
|Kumluca
|% 48,16
|% 51,84
|18.340
|19.741
|49.373
|138
|124
|% 90
|38.673
|38.081
|% 88
|Manavgat
|% 44
|% 56
|40.005
|50.909
|155.034
|434
|307
|% 71
|92.704
|90.914
|% 87
|Muratpaşa
|% 30,45
|% 69,55
|49.730
|113.575
|350.832
|885
|485
|% 55
|165.539
|163.305
|% 87
|Serik
|% 39,9
|% 60,1
|29.026
|43.727
|85.403
|242
|241
|% 100
|74.092
|72.753
|% 87