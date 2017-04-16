Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAntalya% 42,38% 57,62430.667585.4821.639.3644.5083.365% 751.035.8251.016.149% 87Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81Aksu% 47,52% 52,4819.11221.10847.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Antalya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Antalya% 42,38% 57,62430.667585.4821.639.3644.5083.365% 751.035.8251.016.149% 87
Akseki% 53,8% 46,23.8173.2788.9265858% 1007.2317.095% 81
Aksu% 47,52% 52,4819.11221.10847.949136134% 9940.86840.220% 87
Alanya% 49,19% 50,8164.79866.925199.285552446% 81134.828131.723% 85
Demre% 45,66% 54,347.7299.19919.2495555% 10017.34216.928% 90
Döşemealtı% 50,61% 49,3911.54311.26341.51511877% 6523.18422.806% 88
Elmalı% 50,12% 49,8812.74212.67929.193108108% 10025.93625.421% 89
Finike% 44,18% 55,8212.87416.26435.071104101% 9729.91329.138% 88
Gazipaşa% 39,16% 60,8412.59519.56636.807115115% 10032.94832.161% 90
Gündoğmuş% 60,65% 39,352.8411.8435.9023232% 1004.8914.684% 83
İbradı% 46,85% 53,158329442.1871212% 1001.8321.776% 84
Kaş% 43,08% 56,9214.47219.12441.944134127% 9534.41833.596% 87
Kemer% 38,19% 61,817.75912.55827.5697263% 8820.57920.317% 86
Kepez% 46,36% 53,6487.995101.818351.341891565% 63193.937189.813% 87
Konyaaltı% 26,17% 73,8315.95745.015111.846290184% 6361.64260.972% 88
Korkuteli% 53,71% 46,2918.50015.94639.938132131% 9935.26834.446% 89
Kumluca% 48,16% 51,8418.34019.74149.373138124% 9038.67338.081% 88
Manavgat% 44% 5640.00550.909155.034434307% 7192.70490.914% 87
Muratpaşa% 30,45% 69,5549.730113.575350.832885485% 55165.539163.305% 87
Serik% 39,9% 60,129.02643.72785.403242241% 10074.09272.753% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Korkuteli, Gündoğmuş, Gazipaşa, Manavgat, Kumluca, Antalya