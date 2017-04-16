Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAnkara% 51,17% 48,831.417.0631.352.2513.860.84710.3408.554% 832.811.0342.769.314% 89Akyurt% 79,44% 20,5615.3073.96221.6416969% 10019.58719.269% 91Altındağ% 62,9% 37,1126.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ankara% 51,17% 48,831.417.0631.352.2513.860.84710.3408.554% 832.811.0342.769.314% 89
Akyurt% 79,44% 20,5615.3073.96221.6416969% 10019.58719.269% 91
Altındağ% 62,9% 37,1126.74174.746255.182646591% 91205.139201.487% 88
Ayaş% 54,41% 45,594.6883.9289.6314242% 1008.7478.616% 91
Bala% 67,43% 32,578.2143.96715.4476767% 10012.38912.181% 80
Beypazarı% 60,7% 39,319.11212.37436.934152151% 9932.15131.486% 87
Çamlıdere% 84,43% 15,573.9477285.4064949% 1004.7394.675% 88
Çankaya% 21,86% 78,1481.036289.691684.7551.7321.057% 61375.119370.727% 91
Çubuk% 76,25% 23,7541.74513.00461.713215215% 10055.70254.749% 90
Elmadağ% 46,77% 53,2313.38815.23531.9639595% 10029.15428.623% 91
Etimesgut% 46,08% 53,92145.894170.739386.978956883% 92321.099316.633% 90
Evren% 63,81% 36,191.1256382.2811313% 1001.8161.763% 80
Gölbaşı% 53,22% 46,7837.74633.18185.503233221% 9572.08870.927% 89
Güdül% 68,23% 31,774.0081.8666.8793737% 1005.9955.874% 87
Haymana% 71,56% 28,4411.6964.64920.847104104% 10016.63216.345% 80
Kahramankazan% 69,66% 30,3421.5339.37834.701117117% 10031.42730.911% 91
Kalecik% 66,02% 33,985.8262.99910.0566666% 1009.0088.825% 90
Keçiören% 55,76% 44,24222.440176.507656.3151.6301.134% 70404.931398.947% 89
Kızılcahamam% 69,69% 30,3112.0905.25920.343139139% 10017.66417.349% 87
Mamak% 51,03% 48,97180.643173.325446.4181.115997% 89359.174353.968% 90
Nallıhan% 54,39% 45,6110.5438.84222.713119117% 9819.83519.385% 88
Polatlı% 54,07% 45,9338.43932.65386.835270263% 9772.23171.092% 86
Pursaklar% 76,52% 23,4863.40219.46093.740240238% 9984.33182.862% 91
Sincan% 65,73% 34,27204.712106.738363.020937914% 98316.003311.450% 89
Şereflikoçhisar% 57,53% 42,4711.2568.31024.374102102% 10019.91519.566% 82
Yenimahalle% 42,21% 57,79131.532180.072477.1721.195873% 73316.158311.604% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Yenimahalle, Pursaklar, Çamlıdere, Beypazarı, Etimesgut, Altındağ, Keçiören