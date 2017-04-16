Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAnkara% 51,17% 48,831.417.0631.352.2513.860.84710.3408.554% 832.811.0342.769.314% 89Akyurt% 79,44% 20,5615.3073.96221.6416969% 10019.58719.269% 91Altındağ% 62,9% 37,1126.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ankara
|% 51,17
|% 48,83
|1.417.063
|1.352.251
|3.860.847
|10.340
|8.554
|% 83
|2.811.034
|2.769.314
|% 89
|Akyurt
|% 79,44
|% 20,56
|15.307
|3.962
|21.641
|69
|69
|% 100
|19.587
|19.269
|% 91
|Altındağ
|% 62,9
|% 37,1
|126.741
|74.746
|255.182
|646
|591
|% 91
|205.139
|201.487
|% 88
|Ayaş
|% 54,41
|% 45,59
|4.688
|3.928
|9.631
|42
|42
|% 100
|8.747
|8.616
|% 91
|Bala
|% 67,43
|% 32,57
|8.214
|3.967
|15.447
|67
|67
|% 100
|12.389
|12.181
|% 80
|Beypazarı
|% 60,7
|% 39,3
|19.112
|12.374
|36.934
|152
|151
|% 99
|32.151
|31.486
|% 87
|Çamlıdere
|% 84,43
|% 15,57
|3.947
|728
|5.406
|49
|49
|% 100
|4.739
|4.675
|% 88
|Çankaya
|% 21,86
|% 78,14
|81.036
|289.691
|684.755
|1.732
|1.057
|% 61
|375.119
|370.727
|% 91
|Çubuk
|% 76,25
|% 23,75
|41.745
|13.004
|61.713
|215
|215
|% 100
|55.702
|54.749
|% 90
|Elmadağ
|% 46,77
|% 53,23
|13.388
|15.235
|31.963
|95
|95
|% 100
|29.154
|28.623
|% 91
|Etimesgut
|% 46,08
|% 53,92
|145.894
|170.739
|386.978
|956
|883
|% 92
|321.099
|316.633
|% 90
|Evren
|% 63,81
|% 36,19
|1.125
|638
|2.281
|13
|13
|% 100
|1.816
|1.763
|% 80
|Gölbaşı
|% 53,22
|% 46,78
|37.746
|33.181
|85.503
|233
|221
|% 95
|72.088
|70.927
|% 89
|Güdül
|% 68,23
|% 31,77
|4.008
|1.866
|6.879
|37
|37
|% 100
|5.995
|5.874
|% 87
|Haymana
|% 71,56
|% 28,44
|11.696
|4.649
|20.847
|104
|104
|% 100
|16.632
|16.345
|% 80
|Kahramankazan
|% 69,66
|% 30,34
|21.533
|9.378
|34.701
|117
|117
|% 100
|31.427
|30.911
|% 91
|Kalecik
|% 66,02
|% 33,98
|5.826
|2.999
|10.056
|66
|66
|% 100
|9.008
|8.825
|% 90
|Keçiören
|% 55,76
|% 44,24
|222.440
|176.507
|656.315
|1.630
|1.134
|% 70
|404.931
|398.947
|% 89
|Kızılcahamam
|% 69,69
|% 30,31
|12.090
|5.259
|20.343
|139
|139
|% 100
|17.664
|17.349
|% 87
|Mamak
|% 51,03
|% 48,97
|180.643
|173.325
|446.418
|1.115
|997
|% 89
|359.174
|353.968
|% 90
|Nallıhan
|% 54,39
|% 45,61
|10.543
|8.842
|22.713
|119
|117
|% 98
|19.835
|19.385
|% 88
|Polatlı
|% 54,07
|% 45,93
|38.439
|32.653
|86.835
|270
|263
|% 97
|72.231
|71.092
|% 86
|Pursaklar
|% 76,52
|% 23,48
|63.402
|19.460
|93.740
|240
|238
|% 99
|84.331
|82.862
|% 91
|Sincan
|% 65,73
|% 34,27
|204.712
|106.738
|363.020
|937
|914
|% 98
|316.003
|311.450
|% 89
|Şereflikoçhisar
|% 57,53
|% 42,47
|11.256
|8.310
|24.374
|102
|102
|% 100
|19.915
|19.566
|% 82
|Yenimahalle
|% 42,21
|% 57,79
|131.532
|180.072
|477.172
|1.195
|873
|% 73
|316.158
|311.604
|% 91