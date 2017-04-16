Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAnkara% 52,04% 47,961.288.4121.187.2023.860.84710.3407.725% 752.513.1212.475.614% 89Akyurt% 79,44% 20,5615.3053.96221.6416969% 10019.58619.267% 91Altındağ% 62,57% 37,43118.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ankara% 52,04% 47,961.288.4121.187.2023.860.84710.3407.725% 752.513.1212.475.614% 89
Akyurt% 79,44% 20,5615.3053.96221.6416969% 10019.58619.267% 91
Altındağ% 62,57% 37,43118.25370.736255.182646556% 86192.432188.989% 88
Ayaş% 54,41% 45,594.6883.9289.6314242% 1008.7458.616% 91
Bala% 67,42% 32,588.2143.97015.4476767% 10012.37712.184% 80
Beypazarı% 60,66% 39,3418.92712.27336.934152150% 9931.86331.200% 87
Çamlıdere% 84,43% 15,573.9477285.4064949% 1004.7384.675% 88
Çankaya% 22,19% 77,8168.651240.698684.7551.732887% 51313.017309.349% 91
Çubuk% 76,31% 23,6941.25012.80861.713215213% 9954.99154.058% 90
Elmadağ% 46,64% 53,3613.31115.22731.9639594% 9929.07028.538% 91
Etimesgut% 46,67% 53,33132.441151.345386.978956792% 83287.750283.786% 90
Evren% 63,81% 36,191.1256382.2811313% 1001.8161.763% 80
Gölbaşı% 53,48% 46,5235.69731.05285.503233209% 9067.81066.749% 89
Güdül% 68,23% 31,774.0071.8666.8793737% 1005.9775.873% 87
Haymana% 72,08% 27,9211.4014.41720.847104100% 9616.08715.818% 80
Kahramankazan% 69,66% 30,3421.5339.37834.701117117% 10031.42730.911% 91
Kalecik% 66,02% 33,985.8262.99910.0566666% 1009.0078.825% 90
Keçiören% 55,91% 44,09189.670149.599656.3151.630965% 59344.400339.269% 89
Kızılcahamam% 69,78% 30,2212.0565.22020.343139139% 10017.58917.276% 86
Mamak% 52,31% 47,69154.128140.535446.4181.115833% 75299.074294.663% 90
Nallıhan% 54,41% 45,5910.4718.77322.713119115% 9719.68319.244% 88
Polatlı% 54,03% 45,9736.78131.29586.835270253% 9469.14168.076% 86
Pursaklar% 76,59% 23,4160.74318.57093.740240228% 9580.72179.313% 91
Sincan% 66,09% 33,91190.70797.858363.020937846% 90292.767288.565% 89
Şereflikoçhisar% 57,53% 42,4711.2568.31024.374102102% 10019.91519.566% 82
Yenimahalle% 42,3% 57,7118.024161.017477.1721.195783% 66283.138279.041% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Yenimahalle, Pursaklar, Çamlıdere, Beypazarı, Etimesgut, Altındağ, Keçiören
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