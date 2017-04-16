Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ankara
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAnkara% 52,04% 47,961.288.4121.187.2023.860.84710.3407.725% 752.513.1212.475.614% 89Akyurt% 79,44% 20,5615.3053.96221.6416969% 10019.58619.267% 91Altındağ% 62,57% 37,43118.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ankara
|% 52,04
|% 47,96
|1.288.412
|1.187.202
|3.860.847
|10.340
|7.725
|% 75
|2.513.121
|2.475.614
|% 89
|Akyurt
|% 79,44
|% 20,56
|15.305
|3.962
|21.641
|69
|69
|% 100
|19.586
|19.267
|% 91
|Altındağ
|% 62,57
|% 37,43
|118.253
|70.736
|255.182
|646
|556
|% 86
|192.432
|188.989
|% 88
|Ayaş
|% 54,41
|% 45,59
|4.688
|3.928
|9.631
|42
|42
|% 100
|8.745
|8.616
|% 91
|Bala
|% 67,42
|% 32,58
|8.214
|3.970
|15.447
|67
|67
|% 100
|12.377
|12.184
|% 80
|Beypazarı
|% 60,66
|% 39,34
|18.927
|12.273
|36.934
|152
|150
|% 99
|31.863
|31.200
|% 87
|Çamlıdere
|% 84,43
|% 15,57
|3.947
|728
|5.406
|49
|49
|% 100
|4.738
|4.675
|% 88
|Çankaya
|% 22,19
|% 77,81
|68.651
|240.698
|684.755
|1.732
|887
|% 51
|313.017
|309.349
|% 91
|Çubuk
|% 76,31
|% 23,69
|41.250
|12.808
|61.713
|215
|213
|% 99
|54.991
|54.058
|% 90
|Elmadağ
|% 46,64
|% 53,36
|13.311
|15.227
|31.963
|95
|94
|% 99
|29.070
|28.538
|% 91
|Etimesgut
|% 46,67
|% 53,33
|132.441
|151.345
|386.978
|956
|792
|% 83
|287.750
|283.786
|% 90
|Evren
|% 63,81
|% 36,19
|1.125
|638
|2.281
|13
|13
|% 100
|1.816
|1.763
|% 80
|Gölbaşı
|% 53,48
|% 46,52
|35.697
|31.052
|85.503
|233
|209
|% 90
|67.810
|66.749
|% 89
|Güdül
|% 68,23
|% 31,77
|4.007
|1.866
|6.879
|37
|37
|% 100
|5.977
|5.873
|% 87
|Haymana
|% 72,08
|% 27,92
|11.401
|4.417
|20.847
|104
|100
|% 96
|16.087
|15.818
|% 80
|Kahramankazan
|% 69,66
|% 30,34
|21.533
|9.378
|34.701
|117
|117
|% 100
|31.427
|30.911
|% 91
|Kalecik
|% 66,02
|% 33,98
|5.826
|2.999
|10.056
|66
|66
|% 100
|9.007
|8.825
|% 90
|Keçiören
|% 55,91
|% 44,09
|189.670
|149.599
|656.315
|1.630
|965
|% 59
|344.400
|339.269
|% 89
|Kızılcahamam
|% 69,78
|% 30,22
|12.056
|5.220
|20.343
|139
|139
|% 100
|17.589
|17.276
|% 86
|Mamak
|% 52,31
|% 47,69
|154.128
|140.535
|446.418
|1.115
|833
|% 75
|299.074
|294.663
|% 90
|Nallıhan
|% 54,41
|% 45,59
|10.471
|8.773
|22.713
|119
|115
|% 97
|19.683
|19.244
|% 88
|Polatlı
|% 54,03
|% 45,97
|36.781
|31.295
|86.835
|270
|253
|% 94
|69.141
|68.076
|% 86
|Pursaklar
|% 76,59
|% 23,41
|60.743
|18.570
|93.740
|240
|228
|% 95
|80.721
|79.313
|% 91
|Sincan
|% 66,09
|% 33,91
|190.707
|97.858
|363.020
|937
|846
|% 90
|292.767
|288.565
|% 89
|Şereflikoçhisar
|% 57,53
|% 42,47
|11.256
|8.310
|24.374
|102
|102
|% 100
|19.915
|19.566
|% 82
|Yenimahalle
|% 42,3
|% 57,7
|118.024
|161.017
|477.172
|1.195
|783
|% 66
|283.138
|279.041
|% 91