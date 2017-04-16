Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAmasya% 56,58% 43,42120.24992.290242.873885875% 99216.367212.539% 90Merkez% 55,6% 44,448.75638.928100.380321314% 9889.11387.684% 90Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Amasya
|% 56,58
|% 43,42
|120.249
|92.290
|242.873
|885
|875
|% 99
|216.367
|212.539
|% 90
|Merkez
|% 55,6
|% 44,4
|48.756
|38.928
|100.380
|321
|314
|% 98
|89.113
|87.684
|% 90
|Göynücek
|% 67,51
|% 32,49
|4.820
|2.320
|8.012
|48
|48
|% 100
|7.254
|7.140
|% 91
|Gümüşhacıköy
|% 43,2
|% 56,8
|7.055
|9.275
|18.466
|81
|81
|% 100
|16.825
|16.330
|% 91
|Hamamözü
|% 65,27
|% 34,73
|1.810
|963
|3.089
|21
|21
|% 100
|2.843
|2.773
|% 92
|Merzifon
|% 47,7
|% 52,3
|22.546
|24.719
|53.982
|194
|191
|% 98
|47.920
|47.265
|% 90
|Suluova
|% 72,26
|% 27,74
|22.147
|8.503
|34.693
|121
|121
|% 100
|31.229
|30.650
|% 90
|Taşova
|% 63,37
|% 36,63
|13.115
|7.582
|24.251
|99
|99
|% 100
|21.183
|20.697
|% 87