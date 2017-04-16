Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAmasya% 56,58% 43,42120.24992.290242.873885875% 99216.367212.539% 90Merkez% 55,6% 44,448.75638.928100.380321314% 9889.11387.684% 90Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Amasya% 56,58% 43,42120.24992.290242.873885875% 99216.367212.539% 90
Merkez% 55,6% 44,448.75638.928100.380321314% 9889.11387.684% 90
Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.0124848% 1007.2547.140% 91
Gümüşhacıköy% 43,2% 56,87.0559.27518.4668181% 10016.82516.330% 91
Hamamözü% 65,27% 34,731.8109633.0892121% 1002.8432.773% 92
Merzifon% 47,7% 52,322.54624.71953.982194191% 9847.92047.265% 90
Suluova% 72,26% 27,7422.1478.50334.693121121% 10031.22930.650% 90
Taşova% 63,37% 36,6313.1157.58224.2519999% 10021.18320.697% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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