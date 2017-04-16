Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAmasya% 56,57% 43,43114.32587.762242.873885842% 95205.732202.087% 90Merkez% 56,09% 43,9145.36635.512100.380321294% 9282.20580.878% 90Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Amasya% 56,57% 43,43114.32587.762242.873885842% 95205.732202.087% 90
Merkez% 56,09% 43,9145.36635.512100.380321294% 9282.20580.878% 90
Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.0124848% 1007.2547.140% 91
Gümüşhacıköy% 43,21% 56,797.0559.27418.4668181% 10016.82316.329% 91
Hamamözü% 65,27% 34,731.8109633.0892121% 1002.8432.773% 92
Merzifon% 47,52% 52,4822.16224.47953.982194189% 9747.27746.641% 90
Suluova% 72,11% 27,8919.9957.73234.693121110% 9128.27527.727% 90
Taşova% 63,68% 36,3213.1177.48224.2519999% 10021.05520.599% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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