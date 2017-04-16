Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Amasya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAmasya% 56,57% 43,43114.32587.762242.873885842% 95205.732202.087% 90Merkez% 56,09% 43,9145.36635.512100.380321294% 9282.20580.878% 90Göynücek% 67,51% 32,494.8202.3208.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Amasya
|% 56,57
|% 43,43
|114.325
|87.762
|242.873
|885
|842
|% 95
|205.732
|202.087
|% 90
|Merkez
|% 56,09
|% 43,91
|45.366
|35.512
|100.380
|321
|294
|% 92
|82.205
|80.878
|% 90
|Göynücek
|% 67,51
|% 32,49
|4.820
|2.320
|8.012
|48
|48
|% 100
|7.254
|7.140
|% 91
|Gümüşhacıköy
|% 43,21
|% 56,79
|7.055
|9.274
|18.466
|81
|81
|% 100
|16.823
|16.329
|% 91
|Hamamözü
|% 65,27
|% 34,73
|1.810
|963
|3.089
|21
|21
|% 100
|2.843
|2.773
|% 92
|Merzifon
|% 47,52
|% 52,48
|22.162
|24.479
|53.982
|194
|189
|% 97
|47.277
|46.641
|% 90
|Suluova
|% 72,11
|% 27,89
|19.995
|7.732
|34.693
|121
|110
|% 91
|28.275
|27.727
|% 90
|Taşova
|% 63,68
|% 36,32
|13.117
|7.482
|24.251
|99
|99
|% 100
|21.055
|20.599
|% 87