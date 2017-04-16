Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Aksaray
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAksaray% 75,85% 24,15153.08348.737261.232822776% 94205.619201.820% 84Merkez% 75,54% 24,46111.56536.131190.354552515% 93150.325147.696% 85Ağaçören% 81,54% 18,464.1039296.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Aksaray
|% 75,85
|% 24,15
|153.083
|48.737
|261.232
|822
|776
|% 94
|205.619
|201.820
|% 84
|Merkez
|% 75,54
|% 24,46
|111.565
|36.131
|190.354
|552
|515
|% 93
|150.325
|147.696
|% 85
|Ağaçören
|% 81,54
|% 18,46
|4.103
|929
|6.329
|37
|37
|% 100
|5.123
|5.032
|% 81
|Eskil
|% 76,09
|% 23,91
|11.061
|3.475
|16.729
|60
|60
|% 100
|14.833
|14.536
|% 89
|Gülağaç
|% 72,76
|% 27,24
|6.965
|2.607
|13.201
|45
|43
|% 96
|9.803
|9.572
|% 77
|Güzelyurt
|% 80,33
|% 19,67
|5.091
|1.247
|7.986
|28
|28
|% 100
|6.486
|6.338
|% 81
|Ortaköy
|% 77,81
|% 22,19
|12.737
|3.632
|22.978
|84
|77
|% 92
|16.728
|16.369
|% 80
|Sarıyahşi
|% 68,56
|% 31,44
|1.561
|716
|3.655
|16
|16
|% 100
|2.321
|2.277
|% 64