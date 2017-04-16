Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ağrı
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAğrı% 43,48% 56,5286.310112.182293.3401.1211.098% 98204.763198.492% 71Merkez% 53,9% 46,132.49427.79584.322283282% 10062.41660.289% 74Diyadin% 32,19% 67,814.6189.72822.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Ağrı
|% 43,48
|% 56,52
|86.310
|112.182
|293.340
|1.121
|1.098
|% 98
|204.763
|198.492
|% 71
|Merkez
|% 53,9
|% 46,1
|32.494
|27.795
|84.322
|283
|282
|% 100
|62.416
|60.289
|% 74
|Diyadin
|% 32,19
|% 67,81
|4.618
|9.728
|22.439
|104
|104
|% 100
|14.929
|14.346
|% 67
|Doğubayazıt
|% 23,95
|% 76,05
|10.091
|32.046
|65.515
|219
|197
|% 90
|43.380
|42.137
|% 72
|Eleşkirt
|% 74,82
|% 25,18
|11.168
|3.758
|20.090
|94
|94
|% 100
|15.258
|14.926
|% 76
|Hamur
|% 57,67
|% 42,33
|3.862
|2.835
|9.587
|52
|52
|% 100
|6.854
|6.697
|% 71
|Patnos
|% 34,59
|% 65,41
|13.772
|26.046
|63.010
|221
|221
|% 100
|41.110
|39.818
|% 65
|Taşlıçay
|% 41,8
|% 58,2
|3.282
|4.570
|11.198
|52
|52
|% 100
|8.139
|7.852
|% 73
|Tutak
|% 56,51
|% 43,49
|7.023
|5.404
|17.179
|96
|96
|% 100
|12.677
|12.427
|% 74