Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ağrı

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAğrı% 43,48% 56,5286.310112.182293.3401.1211.098% 98204.763198.492% 71Merkez% 53,9% 46,132.49427.79584.322283282% 10062.41660.289% 74Diyadin% 32,19% 67,814.6189.72822.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ağrı

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ağrı% 43,48% 56,5286.310112.182293.3401.1211.098% 98204.763198.492% 71
Merkez% 53,9% 46,132.49427.79584.322283282% 10062.41660.289% 74
Diyadin% 32,19% 67,814.6189.72822.439104104% 10014.92914.346% 67
Doğubayazıt% 23,95% 76,0510.09132.04665.515219197% 9043.38042.137% 72
Eleşkirt% 74,82% 25,1811.1683.75820.0909494% 10015.25814.926% 76
Hamur% 57,67% 42,333.8622.8359.5875252% 1006.8546.697% 71
Patnos% 34,59% 65,4113.77226.04663.010221221% 10041.11039.818% 65
Taşlıçay% 41,8% 58,23.2824.57011.1985252% 1008.1397.852% 73
Tutak% 56,51% 43,497.0235.40417.1799696% 10012.67712.427% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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