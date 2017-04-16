Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adana

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAdana% 43,02% 56,98433.639574.3451.511.8844.1683.339% 801.024.7051.007.984% 86Aladağ% 64,95% 35,056.4763.49412.0714747% 10011.3289.970% 94Ceyhan% 39,29% 60,7135.49054.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adana

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Adana% 43,02% 56,98433.639574.3451.511.8844.1683.339% 801.024.7051.007.984% 86
Aladağ% 64,95% 35,056.4763.49412.0714747% 10011.3289.970% 94
Ceyhan% 39,29% 60,7135.49054.848110.623330319% 9791.69190.338% 86
Çukurova% 31% 6967.041149.225263.334664622% 94218.786216.266% 89
Feke% 60,65% 39,355.5973.63112.4795854% 939.4669.228% 82
İmamoğlu% 58,62% 41,3810.0737.11220.2696262% 10017.49117.185% 86
Karaisalı% 67,65% 32,359.2404.41815.7497776% 9913.91213.658% 89
Karataş% 30,97% 69,033.9578.81815.5636662% 9412.89412.775% 88
Kozan% 56,13% 43,8742.63133.31391.710279275% 9977.23375.944% 85
Pozantı% 58,08% 41,927.0505.08914.2584646% 10012.36512.139% 87
Saimbeyli% 67,11% 32,895.7662.82611.0394444% 1008.7718.592% 79
Sarıçam% 56,26% 43,7440.36131.374101.783284236% 8372.84471.735% 87
Seyhan% 37,82% 62,18115.792190.344543.5891.382930% 67310.899306.136% 86
Tufanbeyli% 59,53% 40,475.8854.00112.6175757% 10010.1409.886% 80
Yumurtalık% 46,05% 53,952.6343.08613.1184525% 565.8145.720% 86
Yüreğir% 50,97% 49,0375.64672.766273.682727484% 67151.071148.412% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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