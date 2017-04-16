Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adana
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıAdana% 43,02% 56,98433.639574.3451.511.8844.1683.339% 801.024.7051.007.984% 86Aladağ% 64,95% 35,056.4763.49412.0714747% 10011.3289.970% 94Ceyhan% 39,29% 60,7135.49054.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Adana
|% 43,02
|% 56,98
|433.639
|574.345
|1.511.884
|4.168
|3.339
|% 80
|1.024.705
|1.007.984
|% 86
|Aladağ
|% 64,95
|% 35,05
|6.476
|3.494
|12.071
|47
|47
|% 100
|11.328
|9.970
|% 94
|Ceyhan
|% 39,29
|% 60,71
|35.490
|54.848
|110.623
|330
|319
|% 97
|91.691
|90.338
|% 86
|Çukurova
|% 31
|% 69
|67.041
|149.225
|263.334
|664
|622
|% 94
|218.786
|216.266
|% 89
|Feke
|% 60,65
|% 39,35
|5.597
|3.631
|12.479
|58
|54
|% 93
|9.466
|9.228
|% 82
|İmamoğlu
|% 58,62
|% 41,38
|10.073
|7.112
|20.269
|62
|62
|% 100
|17.491
|17.185
|% 86
|Karaisalı
|% 67,65
|% 32,35
|9.240
|4.418
|15.749
|77
|76
|% 99
|13.912
|13.658
|% 89
|Karataş
|% 30,97
|% 69,03
|3.957
|8.818
|15.563
|66
|62
|% 94
|12.894
|12.775
|% 88
|Kozan
|% 56,13
|% 43,87
|42.631
|33.313
|91.710
|279
|275
|% 99
|77.233
|75.944
|% 85
|Pozantı
|% 58,08
|% 41,92
|7.050
|5.089
|14.258
|46
|46
|% 100
|12.365
|12.139
|% 87
|Saimbeyli
|% 67,11
|% 32,89
|5.766
|2.826
|11.039
|44
|44
|% 100
|8.771
|8.592
|% 79
|Sarıçam
|% 56,26
|% 43,74
|40.361
|31.374
|101.783
|284
|236
|% 83
|72.844
|71.735
|% 87
|Seyhan
|% 37,82
|% 62,18
|115.792
|190.344
|543.589
|1.382
|930
|% 67
|310.899
|306.136
|% 86
|Tufanbeyli
|% 59,53
|% 40,47
|5.885
|4.001
|12.617
|57
|57
|% 100
|10.140
|9.886
|% 80
|Yumurtalık
|% 46,05
|% 53,95
|2.634
|3.086
|13.118
|45
|25
|% 56
|5.814
|5.720
|% 86
|Yüreğir
|% 50,97
|% 49,03
|75.646
|72.766
|273.682
|727
|484
|% 67
|151.071
|148.412
|% 84