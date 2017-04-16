Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.812% 10048.282.81947.432.688% 87Adana% 42,16% 57,84532.554730.5291.511.8844.1684.116% 991.283.7321.263.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,25
|% 48,75
|24.308.676
|23.124.012
|55.408.777
|167.068
|166.812
|% 100
|48.282.819
|47.432.688
|% 87
|Adana
|% 42,16
|% 57,84
|532.554
|730.529
|1.511.884
|4.168
|4.116
|% 99
|1.283.732
|1.263.083
|% 86
|Ankara
|% 48,92
|% 51,08
|1.669.477
|1.743.526
|3.860.847
|10.340
|10.335
|% 100
|3.464.398
|3.413.003
|% 90
|Antalya
|% 40,96
|% 59,04
|574.486
|827.932
|1.639.364
|4.508
|4.508
|% 100
|1.428.145
|1.402.418
|% 87
|Aydın
|% 35,73
|% 64,27
|245.011
|440.681
|795.526
|2.328
|2.324
|% 100
|707.608
|685.692
|% 89
|Balıkesir
|% 45,62
|% 54,38
|369.419
|440.334
|919.852
|2.938
|2.937
|% 100
|824.075
|809.753
|% 90
|Bursa
|% 53,16
|% 46,84
|982.475
|865.574
|2.109.773
|5.739
|5.718
|% 100
|1.875.813
|1.848.049
|% 89
|Denizli
|% 44,59
|% 55,41
|289.489
|359.763
|736.208
|2.146
|2.141
|% 100
|662.977
|649.252
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,43
|% 67,57
|251.806
|524.703
|992.819
|3.045
|3.045
|% 100
|800.800
|776.509
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.579
|102.864
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.514
|403.443
|% 85
|Eskişehir
|% 42,52
|% 57,48
|237.319
|320.810
|636.858
|1.911
|1.911
|% 100
|566.849
|558.129
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.947
|362.879
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.595
|966.826
|% 83
|Hatay
|% 45,73
|% 54,27
|400.617
|475.464
|1.018.200
|2.829
|2.821
|% 100
|888.681
|876.081
|% 87
|İstanbul
|% 48,73
|% 51,27
|4.476.694
|4.709.513
|10.529.030
|26.297
|26.249
|% 100
|9.317.644
|9.186.207
|% 89
|İzmir
|% 31,24
|% 68,76
|869.798
|1.914.550
|3.179.748
|8.505
|8.492
|% 100
|2.827.198
|2.784.348
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,95
|% 26,05
|458.093
|161.386
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.782
|619.479
|% 87
|Kayseri
|% 67,76
|% 32,24
|557.251
|265.079
|932.483
|2.744
|2.744
|% 100
|833.811
|822.330
|% 89
|Kocaeli
|% 56,67
|% 43,33
|649.549
|496.690
|1.301.355
|3.494
|3.494
|% 100
|1.166.292
|1.146.239
|% 90
|Konya
|% 72,88
|% 27,12
|928.585
|345.547
|1.475.597
|4.287
|4.287
|% 100
|1.298.732
|1.274.132
|% 88
|Malatya
|% 69,59
|% 30,41
|323.696
|141.421
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.964
|465.117
|% 87
|Manisa
|% 45,67
|% 54,33
|417.281
|496.428
|1.031.668
|3.156
|3.156
|% 100
|933.619
|913.709
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|149.558
|215.581
|455.288
|1.559
|1.559
|% 100
|373.907
|365.139
|% 82
|Mersin
|% 36,03
|% 63,97
|388.085
|688.912
|1.247.662
|3.533
|3.533
|% 100
|1.095.392
|1.076.997
|% 88
|Muğla
|% 30,81
|% 69,19
|184.852
|415.144
|691.124
|1.981
|1.981
|% 100
|609.951
|599.996
|% 88
|Ordu
|% 61,9
|% 38,1
|275.344
|169.508
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|455.516
|444.852
|% 83
|Sakarya
|% 68,07
|% 31,93
|412.796
|193.602
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|616.003
|606.398
|% 89
|Samsun
|% 63,58
|% 36,42
|507.297
|290.649
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|811.163
|797.946
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,84
|% 29,16
|599.256
|246.667
|1.029.644
|3.344
|3.344
|% 100
|861.113
|845.923
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,05
|% 60,95
|243.009
|379.324
|710.364
|1.939
|1.939
|% 100
|631.615
|622.333
|% 89
|Trabzon
|% 66,49
|% 33,51
|316.168
|159.359
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.602
|475.527
|% 85
|Van
|% 42,8
|% 57,2
|193.670
|258.800
|619.947
|1.924
|1.922
|% 100
|467.616
|452.470
|% 76