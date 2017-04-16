Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.812% 10048.282.81947.432.688% 87Adana% 42,16% 57,84532.554730.5291.511.8844.1684.116% 991.283.7321.263.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.812% 10048.282.81947.432.688% 87
Adana% 42,16% 57,84532.554730.5291.511.8844.1684.116% 991.283.7321.263.083% 86
Ankara% 48,92% 51,081.669.4771.743.5263.860.84710.34010.335% 1003.464.3983.413.003% 90
Antalya% 40,96% 59,04574.486827.9321.639.3644.5084.508% 1001.428.1451.402.418% 87
Aydın% 35,73% 64,27245.011440.681795.5262.3282.324% 100707.608685.692% 89
Balıkesir% 45,62% 54,38369.419440.334919.8522.9382.937% 100824.075809.753% 90
Bursa% 53,16% 46,84982.475865.5742.109.7735.7395.718% 1001.875.8131.848.049% 89
Denizli% 44,59% 55,41289.489359.763736.2082.1462.141% 100662.977649.252% 90
Diyarbakır% 32,43% 67,57251.806524.703992.8193.0453.045% 100800.800776.509% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.579102.864484.7532.0942.094% 100410.514403.443% 85
Eskişehir% 42,52% 57,48237.319320.810636.8581.9111.911% 100566.849558.129% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.947362.8791.180.9383.3423.342% 100982.595966.826% 83
Hatay% 45,73% 54,27400.617475.4641.018.2002.8292.821% 100888.681876.081% 87
İstanbul% 48,73% 51,274.476.6944.709.51310.529.03026.29726.249% 1009.317.6449.186.207% 89
İzmir% 31,24% 68,76869.7981.914.5503.179.7488.5058.492% 1002.827.1982.784.348% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.093161.386719.9272.1682.168% 100628.782619.479% 87
Kayseri% 67,76% 32,24557.251265.079932.4832.7442.744% 100833.811822.330% 89
Kocaeli% 56,67% 43,33649.549496.6901.301.3553.4943.494% 1001.166.2921.146.239% 90
Konya% 72,88% 27,12928.585345.5471.475.5974.2874.287% 1001.298.7321.274.132% 88
Malatya% 69,59% 30,41323.696141.421543.7421.8321.832% 100471.964465.117% 87
Manisa% 45,67% 54,33417.281496.4281.031.6683.1563.156% 100933.619913.709% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.558215.581455.2881.5591.559% 100373.907365.139% 82
Mersin% 36,03% 63,97388.085688.9121.247.6623.5333.533% 1001.095.3921.076.997% 88
Muğla% 30,81% 69,19184.852415.144691.1241.9811.981% 100609.951599.996% 88
Ordu% 61,9% 38,1275.344169.508549.2491.8831.883% 100455.516444.852% 83
Sakarya% 68,07% 31,93412.796193.602690.4292.0452.045% 100616.003606.398% 89
Samsun% 63,58% 36,42507.297290.649941.6143.0063.006% 100811.163797.946% 86
Şanlıurfa% 70,84% 29,16599.256246.6671.029.6443.3443.344% 100861.113845.923% 84
Tekirdağ% 39,05% 60,95243.009379.324710.3641.9391.939% 100631.615622.333% 89
Trabzon% 66,49% 33,51316.168159.359568.5041.9461.946% 100483.602475.527% 85
Van% 42,8% 57,2193.670258.800619.9471.9241.922% 100467.616452.470% 76

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