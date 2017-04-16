Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.716% 10048.249.22047.399.871% 87Adana% 42,18% 57,82532.412729.7251.511.8844.1684.113% 991.282.7011.262.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,26
|% 48,74
|24.298.679
|23.101.192
|55.408.777
|167.068
|166.716
|% 100
|48.249.220
|47.399.871
|% 87
|Adana
|% 42,18
|% 57,82
|532.412
|729.725
|1.511.884
|4.168
|4.113
|% 99
|1.282.701
|1.262.137
|% 86
|Ankara
|% 48,93
|% 51,07
|1.669.035
|1.741.905
|3.860.847
|10.340
|10.331
|% 100
|3.462.224
|3.410.940
|% 90
|Antalya
|% 40,98
|% 59,02
|574.690
|827.628
|1.639.364
|4.508
|4.508
|% 100
|1.428.048
|1.402.318
|% 87
|Aydın
|% 35,73
|% 64,27
|244.607
|439.941
|795.526
|2.328
|2.320
|% 100
|706.948
|684.548
|% 89
|Balıkesir
|% 45,64
|% 54,36
|369.082
|439.600
|919.852
|2.938
|2.934
|% 100
|822.947
|808.682
|% 90
|Bursa
|% 53,15
|% 46,85
|978.801
|862.953
|2.109.773
|5.739
|5.701
|% 99
|1.869.601
|1.841.754
|% 89
|Denizli
|% 44,58
|% 55,42
|289.196
|359.513
|736.208
|2.146
|2.140
|% 100
|662.310
|648.709
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,43
|% 67,57
|251.583
|524.100
|992.819
|3.045
|3.042
|% 100
|799.895
|775.683
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.579
|102.864
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.514
|403.443
|% 85
|Eskişehir
|% 42,53
|% 57,47
|237.320
|320.718
|636.858
|1.911
|1.911
|% 100
|566.661
|558.038
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.949
|362.877
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.568
|966.826
|% 83
|Hatay
|% 45,77
|% 54,23
|400.561
|474.633
|1.018.200
|2.829
|2.818
|% 100
|887.768
|875.194
|% 87
|İstanbul
|% 48,75
|% 51,25
|4.476.158
|4.705.264
|10.529.030
|26.297
|26.238
|% 100
|9.312.697
|9.181.422
|% 89
|İzmir
|% 31,25
|% 68,75
|868.304
|1.910.378
|3.179.748
|8.505
|8.474
|% 100
|2.821.621
|2.778.682
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,95
|% 26,05
|458.094
|161.386
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.782
|619.480
|% 87
|Kayseri
|% 67,76
|% 32,24
|557.180
|265.076
|932.483
|2.744
|2.744
|% 100
|833.709
|822.256
|% 89
|Kocaeli
|% 56,67
|% 43,33
|649.436
|496.623
|1.301.355
|3.494
|3.493
|% 100
|1.166.087
|1.146.059
|% 90
|Konya
|% 72,88
|% 27,12
|928.523
|345.492
|1.475.597
|4.287
|4.287
|% 100
|1.298.600
|1.274.015
|% 88
|Malatya
|% 69,63
|% 30,37
|323.844
|141.222
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.888
|465.066
|% 87
|Manisa
|% 45,67
|% 54,33
|417.306
|496.389
|1.031.668
|3.156
|3.156
|% 100
|933.526
|913.695
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|149.558
|215.584
|455.288
|1.559
|1.559
|% 100
|373.909
|365.142
|% 82
|Mersin
|% 36,04
|% 63,96
|387.995
|688.573
|1.247.662
|3.533
|3.532
|% 100
|1.094.920
|1.076.568
|% 88
|Muğla
|% 30,82
|% 69,18
|184.881
|415.050
|691.124
|1.981
|1.981
|% 100
|609.872
|599.931
|% 88
|Ordu
|% 61,89
|% 38,11
|275.331
|169.507
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|455.720
|444.838
|% 83
|Sakarya
|% 68,07
|% 31,93
|412.796
|193.603
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.986
|606.399
|% 89
|Samsun
|% 63,57
|% 36,43
|507.111
|290.597
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|810.717
|797.708
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,84
|% 29,16
|599.168
|246.630
|1.029.644
|3.344
|3.344
|% 100
|861.100
|845.798
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,06
|% 60,94
|242.935
|379.048
|710.364
|1.939
|1.938
|% 100
|631.200
|621.983
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.218
|159.308
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.587
|475.526
|% 85
|Van
|% 42,81
|% 57,19
|193.673
|258.700
|619.947
|1.924
|1.922
|% 100
|467.520
|452.373
|% 75