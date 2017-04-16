Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.716% 10048.249.22047.399.871% 87Adana% 42,18% 57,82532.412729.7251.511.8844.1684.113% 991.282.7011.262.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.716% 10048.249.22047.399.871% 87
Adana% 42,18% 57,82532.412729.7251.511.8844.1684.113% 991.282.7011.262.137% 86
Ankara% 48,93% 51,071.669.0351.741.9053.860.84710.34010.331% 1003.462.2243.410.940% 90
Antalya% 40,98% 59,02574.690827.6281.639.3644.5084.508% 1001.428.0481.402.318% 87
Aydın% 35,73% 64,27244.607439.941795.5262.3282.320% 100706.948684.548% 89
Balıkesir% 45,64% 54,36369.082439.600919.8522.9382.934% 100822.947808.682% 90
Bursa% 53,15% 46,85978.801862.9532.109.7735.7395.701% 991.869.6011.841.754% 89
Denizli% 44,58% 55,42289.196359.513736.2082.1462.140% 100662.310648.709% 90
Diyarbakır% 32,43% 67,57251.583524.100992.8193.0453.042% 100799.895775.683% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.579102.864484.7532.0942.094% 100410.514403.443% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.320320.718636.8581.9111.911% 100566.661558.038% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.949362.8771.180.9383.3423.342% 100982.568966.826% 83
Hatay% 45,77% 54,23400.561474.6331.018.2002.8292.818% 100887.768875.194% 87
İstanbul% 48,75% 51,254.476.1584.705.26410.529.03026.29726.238% 1009.312.6979.181.422% 89
İzmir% 31,25% 68,75868.3041.910.3783.179.7488.5058.474% 1002.821.6212.778.682% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.094161.386719.9272.1682.168% 100628.782619.480% 87
Kayseri% 67,76% 32,24557.180265.076932.4832.7442.744% 100833.709822.256% 89
Kocaeli% 56,67% 43,33649.436496.6231.301.3553.4943.493% 1001.166.0871.146.059% 90
Konya% 72,88% 27,12928.523345.4921.475.5974.2874.287% 1001.298.6001.274.015% 88
Malatya% 69,63% 30,37323.844141.222543.7421.8321.832% 100471.888465.066% 87
Manisa% 45,67% 54,33417.306496.3891.031.6683.1563.156% 100933.526913.695% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.558215.584455.2881.5591.559% 100373.909365.142% 82
Mersin% 36,04% 63,96387.995688.5731.247.6623.5333.532% 1001.094.9201.076.568% 88
Muğla% 30,82% 69,18184.881415.050691.1241.9811.981% 100609.872599.931% 88
Ordu% 61,89% 38,11275.331169.507549.2491.8831.883% 100455.720444.838% 83
Sakarya% 68,07% 31,93412.796193.603690.4292.0452.045% 100615.986606.399% 89
Samsun% 63,57% 36,43507.111290.597941.6143.0063.006% 100810.717797.708% 86
Şanlıurfa% 70,84% 29,16599.168246.6301.029.6443.3443.344% 100861.100845.798% 84
Tekirdağ% 39,06% 60,94242.935379.048710.3641.9391.938% 100631.200621.983% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.218159.308568.5041.9461.946% 100483.587475.526% 85
Van% 42,81% 57,19193.673258.700619.9471.9241.922% 100467.520452.373% 75

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