Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.444% 10048.157.17947.308.754% 87Adana% 42,18% 57,82529.195725.2761.511.8844.1684.089% 981.274.5411.254.471%

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.444% 10048.157.17947.308.754% 87
Adana% 42,18% 57,82529.195725.2761.511.8844.1684.089% 981.274.5411.254.471% 86
Ankara% 49,03% 50,971.666.5671.732.7103.860.84710.34010.300% 1003.450.2943.399.277% 90
Antalya% 41% 59574.740827.2101.639.3644.5084.507% 1001.427.5161.401.950% 87
Aydın% 35,78% 64,22243.841437.712795.5262.3282.310% 99705.676681.553% 89
Balıkesir% 45,62% 54,38368.724439.613919.8522.9382.933% 100822.732808.337% 90
Bursa% 53,17% 46,83973.038857.0312.109.7735.7395.668% 991.857.7741.830.069% 89
Denizli% 44,61% 55,39288.429358.193736.2082.1462.135% 99660.305646.622% 90
Diyarbakır% 32,45% 67,55251.255522.968992.8193.0453.038% 100798.248774.223% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.499102.864484.7532.0942.094% 100410.420403.363% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.436557.958% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83
Hatay% 45,89% 54,11400.258472.0371.018.2002.8292.810% 99884.755872.295% 87
İstanbul% 48,78% 51,224.474.4914.698.17810.529.03026.29726.215% 1009.303.4089.172.669% 89
İzmir% 31,25% 68,75862.6251.898.1473.179.7488.5058.423% 992.803.7082.760.772% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.746619.483% 87
Kayseri% 67,76% 32,24556.426264.694932.4832.7442.741% 100832.544821.120% 89
Kocaeli% 56,7% 43,3647.390494.2961.301.3553.4943.483% 1001.161.5091.141.686% 90
Konya% 72,89% 27,11928.526345.2641.475.5974.2874.286% 1001.298.5771.273.790% 88
Malatya% 69,72% 30,28323.909140.701543.7421.8321.832% 100471.608464.610% 87
Manisa% 45,68% 54,32417.306496.2501.031.6683.1563.156% 100933.298913.556% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.869365.086% 82
Mersin% 36,07% 63,93387.711687.3141.247.6623.5333.528% 1001.093.1861.075.025% 88
Muğla% 30,86% 69,14185.119414.762691.1241.9811.981% 100609.754599.881% 88
Ordu% 61,9% 38,1275.360169.486549.2491.8831.883% 100456.349444.846% 83
Sakarya% 68,07% 31,93412.710193.635690.4292.0452.045% 100615.900606.345% 89
Samsun% 63,55% 36,45506.967290.729941.6143.0063.006% 100810.414797.696% 86
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.799246.5521.029.6443.3443.343% 100860.524845.351% 84
Tekirdağ% 39,02% 60,98242.102378.393710.3641.9391.934% 100629.666620.495% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.224159.286568.5041.9461.946% 100483.541475.510% 85
Van% 42,85% 57,15193.778258.412619.9471.9241.921% 100467.284452.190% 75

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Istanbul, İstanbul