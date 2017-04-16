Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.444% 10048.157.17947.308.754% 87Adana% 42,18% 57,82529.195725.2761.511.8844.1684.089% 981.274.5411.254.471%
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,3
|% 48,7
|24.268.848
|23.039.906
|55.408.777
|167.068
|166.444
|% 100
|48.157.179
|47.308.754
|% 87
|Adana
|% 42,18
|% 57,82
|529.195
|725.276
|1.511.884
|4.168
|4.089
|% 98
|1.274.541
|1.254.471
|% 86
|Ankara
|% 49,03
|% 50,97
|1.666.567
|1.732.710
|3.860.847
|10.340
|10.300
|% 100
|3.450.294
|3.399.277
|% 90
|Antalya
|% 41
|% 59
|574.740
|827.210
|1.639.364
|4.508
|4.507
|% 100
|1.427.516
|1.401.950
|% 87
|Aydın
|% 35,78
|% 64,22
|243.841
|437.712
|795.526
|2.328
|2.310
|% 99
|705.676
|681.553
|% 89
|Balıkesir
|% 45,62
|% 54,38
|368.724
|439.613
|919.852
|2.938
|2.933
|% 100
|822.732
|808.337
|% 90
|Bursa
|% 53,17
|% 46,83
|973.038
|857.031
|2.109.773
|5.739
|5.668
|% 99
|1.857.774
|1.830.069
|% 89
|Denizli
|% 44,61
|% 55,39
|288.429
|358.193
|736.208
|2.146
|2.135
|% 99
|660.305
|646.622
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,45
|% 67,55
|251.255
|522.968
|992.819
|3.045
|3.038
|% 100
|798.248
|774.223
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.499
|102.864
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.420
|403.363
|% 85
|Eskişehir
|% 42,53
|% 57,47
|237.317
|320.641
|636.858
|1.911
|1.911
|% 100
|566.436
|557.958
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.931
|362.897
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.569
|966.828
|% 83
|Hatay
|% 45,89
|% 54,11
|400.258
|472.037
|1.018.200
|2.829
|2.810
|% 99
|884.755
|872.295
|% 87
|İstanbul
|% 48,78
|% 51,22
|4.474.491
|4.698.178
|10.529.030
|26.297
|26.215
|% 100
|9.303.408
|9.172.669
|% 89
|İzmir
|% 31,25
|% 68,75
|862.625
|1.898.147
|3.179.748
|8.505
|8.423
|% 99
|2.803.708
|2.760.772
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,95
|% 26,05
|458.096
|161.387
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.746
|619.483
|% 87
|Kayseri
|% 67,76
|% 32,24
|556.426
|264.694
|932.483
|2.744
|2.741
|% 100
|832.544
|821.120
|% 89
|Kocaeli
|% 56,7
|% 43,3
|647.390
|494.296
|1.301.355
|3.494
|3.483
|% 100
|1.161.509
|1.141.686
|% 90
|Konya
|% 72,89
|% 27,11
|928.526
|345.264
|1.475.597
|4.287
|4.286
|% 100
|1.298.577
|1.273.790
|% 88
|Malatya
|% 69,72
|% 30,28
|323.909
|140.701
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.608
|464.610
|% 87
|Manisa
|% 45,68
|% 54,32
|417.306
|496.250
|1.031.668
|3.156
|3.156
|% 100
|933.298
|913.556
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|149.526
|215.560
|455.288
|1.559
|1.559
|% 100
|373.869
|365.086
|% 82
|Mersin
|% 36,07
|% 63,93
|387.711
|687.314
|1.247.662
|3.533
|3.528
|% 100
|1.093.186
|1.075.025
|% 88
|Muğla
|% 30,86
|% 69,14
|185.119
|414.762
|691.124
|1.981
|1.981
|% 100
|609.754
|599.881
|% 88
|Ordu
|% 61,9
|% 38,1
|275.360
|169.486
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.349
|444.846
|% 83
|Sakarya
|% 68,07
|% 31,93
|412.710
|193.635
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.900
|606.345
|% 89
|Samsun
|% 63,55
|% 36,45
|506.967
|290.729
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|810.414
|797.696
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,83
|% 29,17
|598.799
|246.552
|1.029.644
|3.344
|3.343
|% 100
|860.524
|845.351
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,02
|% 60,98
|242.102
|378.393
|710.364
|1.939
|1.934
|% 100
|629.666
|620.495
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.224
|159.286
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.541
|475.510
|% 85
|Van
|% 42,85
|% 57,15
|193.778
|258.412
|619.947
|1.924
|1.921
|% 100
|467.284
|452.190
|% 75