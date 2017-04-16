Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.746619.483% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 73,95
|% 26,05
|458.096
|161.387
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.746
|619.483
|% 87
|Afşin
|% 70,4
|% 29,6
|30.143
|12.671
|53.568
|167
|167
|% 100
|43.648
|42.814
|% 81
|Andırın
|% 66,13
|% 33,87
|13.617
|6.974
|24.900
|95
|95
|% 100
|21.027
|20.591
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,5
|% 37,5
|8.096
|4.857
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.226
|12.953
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,34
|% 17,66
|102.049
|21.889
|138.745
|389
|389
|% 100
|125.397
|123.938
|% 90
|Ekinözü
|% 62,55
|% 37,45
|4.321
|2.587
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.041
|6.908
|% 86
|Elbistan
|% 62,12
|% 37,88
|47.583
|29.017
|93.698
|293
|293
|% 100
|77.633
|76.600
|% 83
|Göksun
|% 73,58
|% 26,42
|21.340
|7.664
|35.920
|132
|132
|% 100
|29.578
|29.004
|% 82
|Nurhak
|% 37,51
|% 62,49
|2.597
|4.327
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.040
|6.924
|% 79
|Onikişubat
|% 79,76
|% 20,24
|178.309
|45.257
|251.085
|680
|680
|% 100
|226.718
|223.566
|% 90
|Pazarcık
|% 52,8
|% 47,2
|20.039
|17.917
|44.895
|164
|164
|% 100
|38.536
|37.956
|% 86
|Türkoğlu
|% 78,48
|% 21,52
|30.002
|8.227
|43.984
|137
|137
|% 100
|38.902
|38.229
|% 88