Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.746619.483% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.746619.483% 87
Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81
Andırın% 66,13% 33,8713.6176.97424.9009595% 10021.02720.591% 84
Çağlayancerit% 62,5% 37,58.0964.85715.9764949% 10013.22612.953% 83
Dulkadiroğlu% 82,34% 17,66102.04921.889138.745389389% 100125.397123.938% 90
Ekinözü% 62,55% 37,454.3212.5878.2133131% 1007.0416.908% 86
Elbistan% 62,12% 37,8847.58329.01793.698293293% 10077.63376.600% 83
Göksun% 73,58% 26,4221.3407.66435.920132132% 10029.57829.004% 82
Nurhak% 37,51% 62,492.5974.3278.9433131% 1007.0406.924% 79
Onikişubat% 79,76% 20,24178.30945.257251.085680680% 100226.718223.566% 90
Pazarcık% 52,8% 47,220.03917.91744.895164164% 10038.53637.956% 86
Türkoğlu% 78,48% 21,5230.0028.22743.984137137% 10038.90238.229% 88

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