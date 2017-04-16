Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,35% 48,6524.211.37522.939.89255.408.777167.068165.970% 9947.996.66547.151.267% 87Adana% 42,24% 57,76525.491718.4681.511.8844.1684.057% 971.263.8751.243.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,35
|% 48,65
|24.211.375
|22.939.892
|55.408.777
|167.068
|165.970
|% 99
|47.996.665
|47.151.267
|% 87
|Adana
|% 42,24
|% 57,76
|525.491
|718.468
|1.511.884
|4.168
|4.057
|% 97
|1.263.875
|1.243.959
|% 86
|Ankara
|% 49,11
|% 50,89
|1.650.272
|1.709.769
|3.860.847
|10.340
|10.192
|% 99
|3.410.444
|3.360.041
|% 90
|Antalya
|% 41
|% 59
|574.738
|827.207
|1.639.364
|4.508
|4.507
|% 100
|1.427.477
|1.401.945
|% 87
|Aydın
|% 35,85
|% 64,15
|242.365
|433.601
|795.526
|2.328
|2.293
|% 98
|699.708
|675.966
|% 89
|Balıkesir
|% 45,7
|% 54,3
|367.008
|436.109
|919.852
|2.938
|2.918
|% 99
|817.456
|803.117
|% 90
|Bursa
|% 53,17
|% 46,83
|967.607
|852.341
|2.109.773
|5.739
|5.640
|% 98
|1.847.502
|1.819.948
|% 89
|Denizli
|% 44,6
|% 55,4
|287.919
|357.600
|736.208
|2.146
|2.132
|% 99
|659.163
|645.519
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,42
|% 67,58
|250.028
|521.239
|992.819
|3.045
|3.026
|% 99
|795.268
|771.267
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.499
|102.864
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.420
|403.363
|% 85
|Eskişehir
|% 42,53
|% 57,47
|237.317
|320.641
|636.858
|1.911
|1.911
|% 100
|566.431
|557.958
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.931
|362.897
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.569
|966.828
|% 83
|Hatay
|% 46,05
|% 53,95
|399.750
|468.256
|1.018.200
|2.829
|2.797
|% 99
|880.423
|868.006
|% 87
|İstanbul
|% 48,85
|% 51,15
|4.470.585
|4.681.389
|10.529.030
|26.297
|26.161
|% 99
|9.282.373
|9.151.974
|% 89
|İzmir
|% 31,26
|% 68,74
|852.430
|1.874.897
|3.179.748
|8.505
|8.327
|% 98
|2.769.655
|2.727.327
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,95
|% 26,05
|458.096
|161.387
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.747
|619.483
|% 87
|Kayseri
|% 67,77
|% 32,23
|556.233
|264.531
|932.483
|2.744
|2.739
|% 100
|832.184
|820.764
|% 89
|Kocaeli
|% 56,7
|% 43,3
|645.367
|492.828
|1.301.355
|3.494
|3.473
|% 99
|1.157.931
|1.138.195
|% 90
|Konya
|% 72,89
|% 27,11
|926.304
|344.438
|1.475.597
|4.287
|4.274
|% 100
|1.295.444
|1.270.742
|% 88
|Malatya
|% 69,72
|% 30,28
|323.909
|140.701
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.608
|464.610
|% 87
|Manisa
|% 45,68
|% 54,32
|416.399
|495.249
|1.031.668
|3.156
|3.149
|% 100
|931.342
|911.648
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|149.526
|215.560
|455.288
|1.559
|1.559
|% 100
|373.867
|365.086
|% 82
|Mersin
|% 36,05
|% 63,95
|387.268
|686.853
|1.247.662
|3.533
|3.525
|% 100
|1.092.282
|1.074.121
|% 88
|Muğla
|% 30,86
|% 69,14
|185.053
|414.514
|691.124
|1.981
|1.980
|% 100
|609.435
|599.567
|% 88
|Ordu
|% 61,9
|% 38,1
|275.360
|169.486
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.340
|444.846
|% 83
|Sakarya
|% 68,06
|% 31,94
|412.708
|193.637
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.895
|606.345
|% 89
|Samsun
|% 63,55
|% 36,45
|506.966
|290.728
|941.614
|3.006
|3.006
|% 100
|810.412
|797.694
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,83
|% 29,17
|598.681
|246.552
|1.029.644
|3.344
|3.343
|% 100
|860.402
|845.233
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,07
|% 60,93
|241.031
|375.887
|710.364
|1.939
|1.924
|% 99
|626.031
|616.918
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.224
|159.286
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.541
|475.510
|% 85
|Van
|% 42,89
|% 57,11
|193.741
|257.969
|619.947
|1.924
|1.918
|% 100
|466.793
|451.710
|% 75