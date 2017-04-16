Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,35% 48,6524.211.37522.939.89255.408.777167.068165.970% 9947.996.66547.151.267% 87Adana% 42,24% 57,76525.491718.4681.511.8844.1684.057% 971.263.8751.243.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,35% 48,6524.211.37522.939.89255.408.777167.068165.970% 9947.996.66547.151.267% 87
Adana% 42,24% 57,76525.491718.4681.511.8844.1684.057% 971.263.8751.243.959% 86
Ankara% 49,11% 50,891.650.2721.709.7693.860.84710.34010.192% 993.410.4443.360.041% 90
Antalya% 41% 59574.738827.2071.639.3644.5084.507% 1001.427.4771.401.945% 87
Aydın% 35,85% 64,15242.365433.601795.5262.3282.293% 98699.708675.966% 89
Balıkesir% 45,7% 54,3367.008436.109919.8522.9382.918% 99817.456803.117% 90
Bursa% 53,17% 46,83967.607852.3412.109.7735.7395.640% 981.847.5021.819.948% 89
Denizli% 44,6% 55,4287.919357.600736.2082.1462.132% 99659.163645.519% 90
Diyarbakır% 32,42% 67,58250.028521.239992.8193.0453.026% 99795.268771.267% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.499102.864484.7532.0942.094% 100410.420403.363% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.431557.958% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83
Hatay% 46,05% 53,95399.750468.2561.018.2002.8292.797% 99880.423868.006% 87
İstanbul% 48,85% 51,154.470.5854.681.38910.529.03026.29726.161% 999.282.3739.151.974% 89
İzmir% 31,26% 68,74852.4301.874.8973.179.7488.5058.327% 982.769.6552.727.327% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.747619.483% 87
Kayseri% 67,77% 32,23556.233264.531932.4832.7442.739% 100832.184820.764% 89
Kocaeli% 56,7% 43,3645.367492.8281.301.3553.4943.473% 991.157.9311.138.195% 90
Konya% 72,89% 27,11926.304344.4381.475.5974.2874.274% 1001.295.4441.270.742% 88
Malatya% 69,72% 30,28323.909140.701543.7421.8321.832% 100471.608464.610% 87
Manisa% 45,68% 54,32416.399495.2491.031.6683.1563.149% 100931.342911.648% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.867365.086% 82
Mersin% 36,05% 63,95387.268686.8531.247.6623.5333.525% 1001.092.2821.074.121% 88
Muğla% 30,86% 69,14185.053414.514691.1241.9811.980% 100609.435599.567% 88
Ordu% 61,9% 38,1275.360169.486549.2491.8831.883% 100456.340444.846% 83
Sakarya% 68,06% 31,94412.708193.637690.4292.0452.045% 100615.895606.345% 89
Samsun% 63,55% 36,45506.966290.728941.6143.0063.006% 100810.412797.694% 86
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.681246.5521.029.6443.3443.343% 100860.402845.233% 84
Tekirdağ% 39,07% 60,93241.031375.887710.3641.9391.924% 99626.031616.918% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.224159.286568.5041.9461.946% 100483.541475.510% 85
Van% 42,89% 57,11193.741257.969619.9471.9241.918% 100466.793451.710% 75

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Istanbul, İstanbul