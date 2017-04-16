Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87Adana% 42,23% 57,77517.027707.1751.511.8844.1683.994% 961.243.7611.224.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,54
|% 48,46
|23.957.870
|22.523.136
|55.408.777
|167.068
|163.934
|% 98
|47.313.123
|46.481.006
|% 87
|Adana
|% 42,23
|% 57,77
|517.027
|707.175
|1.511.884
|4.168
|3.994
|% 96
|1.243.761
|1.224.202
|% 86
|Ankara
|% 49,38
|% 50,62
|1.611.914
|1.652.071
|3.860.847
|10.340
|9.925
|% 96
|3.312.722
|3.263.985
|% 90
|Antalya
|% 41,02
|% 58,98
|572.678
|823.379
|1.639.364
|4.508
|4.491
|% 100
|1.421.541
|1.396.057
|% 87
|Aydın
|% 35,88
|% 64,12
|232.126
|414.740
|795.526
|2.328
|2.201
|% 95
|670.277
|646.866
|% 89
|Balıkesir
|% 46
|% 54
|350.049
|410.852
|919.852
|2.938
|2.792
|% 95
|774.882
|760.901
|% 90
|Bursa
|% 53,44
|% 46,56
|943.920
|822.462
|2.109.773
|5.739
|5.487
|% 96
|1.792.875
|1.766.382
|% 89
|Denizli
|% 44,63
|% 55,37
|286.045
|354.862
|736.208
|2.146
|2.118
|% 99
|654.540
|640.907
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,49
|% 67,51
|248.239
|515.719
|992.819
|3.045
|2.998
|% 98
|787.635
|763.958
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.505
|102.851
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.335
|403.356
|% 85
|Eskişehir
|% 42,6
|% 57,4
|235.913
|317.883
|636.858
|1.911
|1.902
|% 100
|561.957
|553.796
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.907
|362.812
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.404
|966.719
|% 83
|Hatay
|% 46,33
|% 53,67
|394.184
|456.665
|1.018.200
|2.829
|2.750
|% 97
|862.855
|850.849
|% 87
|İstanbul
|% 48,94
|% 51,06
|4.446.462
|4.638.210
|10.529.030
|26.297
|25.980
|% 99
|9.213.698
|9.084.672
|% 89
|İzmir
|% 31,5
|% 68,5
|808.421
|1.757.844
|3.179.748
|8.505
|7.863
|% 92
|2.606.102
|2.566.265
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,97
|% 26,03
|458.224
|161.248
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.677
|619.472
|% 87
|Kayseri
|% 67,79
|% 32,21
|550.133
|261.426
|932.483
|2.744
|2.713
|% 99
|822.723
|811.559
|% 89
|Kocaeli
|% 56,73
|% 43,27
|632.015
|482.126
|1.301.355
|3.494
|3.405
|% 97
|1.133.405
|1.114.141
|% 89
|Konya
|% 72,99
|% 27,01
|917.094
|339.330
|1.475.597
|4.287
|4.221
|% 98
|1.280.939
|1.256.424
|% 88
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.929
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.769
|464.551
|% 87
|Manisa
|% 45,67
|% 54,33
|410.638
|488.414
|1.031.668
|3.156
|3.110
|% 99
|918.729
|899.052
|% 90
|Mardin
|% 41,01
|% 58,99
|149.444
|214.967
|455.288
|1.559
|1.557
|% 100
|373.126
|364.411
|% 82
|Mersin
|% 36,08
|% 63,92
|381.045
|674.931
|1.247.662
|3.533
|3.461
|% 98
|1.073.556
|1.055.976
|% 88
|Muğla
|% 30,87
|% 69,13
|183.719
|411.508
|691.124
|1.981
|1.967
|% 99
|604.934
|595.227
|% 88
|Ordu
|% 61,87
|% 38,13
|275.202
|169.634
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.821
|444.836
|% 83
|Sakarya
|% 68,06
|% 31,94
|412.688
|193.644
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.808
|606.332
|% 89
|Samsun
|% 63,59
|% 36,41
|505.246
|289.344
|941.614
|3.006
|2.996
|% 100
|806.951
|794.590
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,87
|% 29,13
|598.769
|246.153
|1.029.644
|3.344
|3.340
|% 100
|859.863
|844.922
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,36
|% 60,64
|236.147
|363.771
|710.364
|1.939
|1.870
|% 96
|608.749
|599.918
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.225
|159.282
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.531
|475.507
|% 85
|Van
|% 42,96
|% 57,04
|193.897
|257.425
|619.947
|1.924
|1.917
|% 100
|466.341
|451.322
|% 75