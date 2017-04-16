Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87Adana% 42,23% 57,77517.027707.1751.511.8844.1683.994% 961.243.7611.224.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87
Adana% 42,23% 57,77517.027707.1751.511.8844.1683.994% 961.243.7611.224.202% 86
Ankara% 49,38% 50,621.611.9141.652.0713.860.84710.3409.925% 963.312.7223.263.985% 90
Antalya% 41,02% 58,98572.678823.3791.639.3644.5084.491% 1001.421.5411.396.057% 87
Aydın% 35,88% 64,12232.126414.740795.5262.3282.201% 95670.277646.866% 89
Balıkesir% 46% 54350.049410.852919.8522.9382.792% 95774.882760.901% 90
Bursa% 53,44% 46,56943.920822.4622.109.7735.7395.487% 961.792.8751.766.382% 89
Denizli% 44,63% 55,37286.045354.862736.2082.1462.118% 99654.540640.907% 90
Diyarbakır% 32,49% 67,51248.239515.719992.8193.0452.998% 98787.635763.958% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.505102.851484.7532.0942.094% 100410.335403.356% 85
Eskişehir% 42,6% 57,4235.913317.883636.8581.9111.902% 100561.957553.796% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.907362.8121.180.9383.3423.342% 100982.404966.719% 83
Hatay% 46,33% 53,67394.184456.6651.018.2002.8292.750% 97862.855850.849% 87
İstanbul% 48,94% 51,064.446.4624.638.21010.529.03026.29725.980% 999.213.6989.084.672% 89
İzmir% 31,5% 68,5808.4211.757.8443.179.7488.5057.863% 922.606.1022.566.265% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.224161.248719.9272.1682.168% 100628.677619.472% 87
Kayseri% 67,79% 32,21550.133261.426932.4832.7442.713% 99822.723811.559% 89
Kocaeli% 56,73% 43,27632.015482.1261.301.3553.4943.405% 971.133.4051.114.141% 89
Konya% 72,99% 27,01917.094339.3301.475.5974.2874.221% 981.280.9391.256.424% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.769464.551% 87
Manisa% 45,67% 54,33410.638488.4141.031.6683.1563.110% 99918.729899.052% 90
Mardin% 41,01% 58,99149.444214.967455.2881.5591.557% 100373.126364.411% 82
Mersin% 36,08% 63,92381.045674.9311.247.6623.5333.461% 981.073.5561.055.976% 88
Muğla% 30,87% 69,13183.719411.508691.1241.9811.967% 99604.934595.227% 88
Ordu% 61,87% 38,13275.202169.634549.2491.8831.883% 100456.821444.836% 83
Sakarya% 68,06% 31,94412.688193.644690.4292.0452.045% 100615.808606.332% 89
Samsun% 63,59% 36,41505.246289.344941.6143.0062.996% 100806.951794.590% 86
Şanlıurfa% 70,87% 29,13598.769246.1531.029.6443.3443.340% 100859.863844.922% 84
Tekirdağ% 39,36% 60,64236.147363.771710.3641.9391.870% 96608.749599.918% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.225159.282568.5041.9461.946% 100483.531475.507% 85
Van% 42,96% 57,04193.897257.425619.9471.9241.917% 100466.341451.322% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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