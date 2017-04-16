Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.264% 9847.086.76546.258.995% 87Adana% 42,23% 57,77514.545704.0101.511.8844.1683.977% 951.238.0301.218.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,6
|% 48,4
|23.870.647
|22.388.348
|55.408.777
|167.068
|163.264
|% 98
|47.086.765
|46.258.995
|% 87
|Adana
|% 42,23
|% 57,77
|514.545
|704.010
|1.511.884
|4.168
|3.977
|% 95
|1.238.030
|1.218.555
|% 86
|Ankara
|% 49,5
|% 50,5
|1.597.579
|1.630.041
|3.860.847
|10.340
|9.825
|% 95
|3.275.797
|3.227.620
|% 90
|Antalya
|% 41,05
|% 58,95
|571.426
|820.445
|1.639.364
|4.508
|4.479
|% 99
|1.417.328
|1.391.871
|% 87
|Aydın
|% 35,94
|% 64,06
|230.482
|410.874
|795.526
|2.328
|2.184
|% 94
|664.285
|641.356
|% 89
|Balıkesir
|% 46,01
|% 53,99
|347.864
|408.128
|919.852
|2.938
|2.775
|% 94
|769.900
|755.992
|% 90
|Bursa
|% 53,49
|% 46,51
|933.441
|811.552
|2.109.773
|5.739
|5.426
|% 95
|1.771.180
|1.744.993
|% 89
|Denizli
|% 44,56
|% 55,44
|282.667
|351.636
|736.208
|2.146
|2.096
|% 98
|647.799
|634.303
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,51
|% 67,49
|248.147
|515.157
|992.819
|3.045
|2.996
|% 98
|786.970
|763.304
|% 81
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.505
|102.851
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.335
|403.356
|% 85
|Eskişehir
|% 42,58
|% 57,42
|233.687
|315.141
|636.858
|1.911
|1.885
|% 99
|556.952
|548.828
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.911
|362.812
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.408
|966.723
|% 83
|Hatay
|% 46,43
|% 53,57
|391.221
|451.437
|1.018.200
|2.829
|2.725
|% 96
|854.517
|842.658
|% 87
|İstanbul
|% 48,97
|% 51,03
|4.441.177
|4.628.155
|10.529.030
|26.297
|25.938
|% 99
|9.198.078
|9.069.332
|% 89
|İzmir
|% 31,55
|% 68,45
|796.296
|1.727.723
|3.179.748
|8.505
|7.742
|% 91
|2.562.799
|2.524.019
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,97
|% 26,03
|458.220
|161.248
|719.927
|2.168
|2.168
|% 100
|628.673
|619.468
|% 87
|Kayseri
|% 67,79
|% 32,21
|550.030
|261.284
|932.483
|2.744
|2.711
|% 99
|822.473
|811.314
|% 89
|Kocaeli
|% 56,81
|% 43,19
|626.725
|476.425
|1.301.355
|3.494
|3.372
|% 97
|1.122.213
|1.103.150
|% 90
|Konya
|% 73,01
|% 26,99
|914.666
|338.067
|1.475.597
|4.287
|4.209
|% 98
|1.277.221
|1.252.733
|% 88
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.929
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.769
|464.551
|% 87
|Manisa
|% 45,73
|% 54,27
|404.640
|480.215
|1.031.668
|3.156
|3.065
|% 97
|904.261
|884.855
|% 90
|Mardin
|% 41,02
|% 58,98
|149.435
|214.878
|455.288
|1.559
|1.556
|% 100
|373.022
|364.313
|% 82
|Mersin
|% 36,13
|% 63,87
|377.024
|666.579
|1.247.662
|3.533
|3.422
|% 97
|1.060.977
|1.043.603
|% 88
|Muğla
|% 30,92
|% 69,08
|182.825
|408.512
|691.124
|1.981
|1.956
|% 99
|600.961
|591.337
|% 88
|Ordu
|% 61,87
|% 38,13
|275.202
|169.634
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.858
|444.836
|% 83
|Sakarya
|% 68,06
|% 31,94
|412.687
|193.645
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.802
|606.332
|% 89
|Samsun
|% 63,58
|% 36,42
|503.546
|288.419
|941.614
|3.006
|2.988
|% 99
|804.285
|791.965
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,88
|% 29,12
|598.523
|245.856
|1.029.644
|3.344
|3.337
|% 100
|859.320
|844.379
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,28
|% 60,72
|234.511
|362.459
|710.364
|1.939
|1.862
|% 96
|605.744
|596.970
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.225
|159.282
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.531
|475.507
|% 85
|Van
|% 42,96
|% 57,04
|193.897
|257.425
|619.947
|1.924
|1.917
|% 100
|466.343
|451.322
|% 75