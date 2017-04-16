Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.264% 9847.086.76546.258.995% 87Adana% 42,23% 57,77514.545704.0101.511.8844.1683.977% 951.238.0301.218.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.264% 9847.086.76546.258.995% 87
Adana% 42,23% 57,77514.545704.0101.511.8844.1683.977% 951.238.0301.218.555% 86
Ankara% 49,5% 50,51.597.5791.630.0413.860.84710.3409.825% 953.275.7973.227.620% 90
Antalya% 41,05% 58,95571.426820.4451.639.3644.5084.479% 991.417.3281.391.871% 87
Aydın% 35,94% 64,06230.482410.874795.5262.3282.184% 94664.285641.356% 89
Balıkesir% 46,01% 53,99347.864408.128919.8522.9382.775% 94769.900755.992% 90
Bursa% 53,49% 46,51933.441811.5522.109.7735.7395.426% 951.771.1801.744.993% 89
Denizli% 44,56% 55,44282.667351.636736.2082.1462.096% 98647.799634.303% 90
Diyarbakır% 32,51% 67,49248.147515.157992.8193.0452.996% 98786.970763.304% 81
Erzurum% 74,5% 25,5300.505102.851484.7532.0942.094% 100410.335403.356% 85
Eskişehir% 42,58% 57,42233.687315.141636.8581.9111.885% 99556.952548.828% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.911362.8121.180.9383.3423.342% 100982.408966.723% 83
Hatay% 46,43% 53,57391.221451.4371.018.2002.8292.725% 96854.517842.658% 87
İstanbul% 48,97% 51,034.441.1774.628.15510.529.03026.29725.938% 999.198.0789.069.332% 89
İzmir% 31,55% 68,45796.2961.727.7233.179.7488.5057.742% 912.562.7992.524.019% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.220161.248719.9272.1682.168% 100628.673619.468% 87
Kayseri% 67,79% 32,21550.030261.284932.4832.7442.711% 99822.473811.314% 89
Kocaeli% 56,81% 43,19626.725476.4251.301.3553.4943.372% 971.122.2131.103.150% 90
Konya% 73,01% 26,99914.666338.0671.475.5974.2874.209% 981.277.2211.252.733% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.769464.551% 87
Manisa% 45,73% 54,27404.640480.2151.031.6683.1563.065% 97904.261884.855% 90
Mardin% 41,02% 58,98149.435214.878455.2881.5591.556% 100373.022364.313% 82
Mersin% 36,13% 63,87377.024666.5791.247.6623.5333.422% 971.060.9771.043.603% 88
Muğla% 30,92% 69,08182.825408.512691.1241.9811.956% 99600.961591.337% 88
Ordu% 61,87% 38,13275.202169.634549.2491.8831.883% 100456.858444.836% 83
Sakarya% 68,06% 31,94412.687193.645690.4292.0452.045% 100615.802606.332% 89
Samsun% 63,58% 36,42503.546288.419941.6143.0062.988% 99804.285791.965% 86
Şanlıurfa% 70,88% 29,12598.523245.8561.029.6443.3443.337% 100859.320844.379% 84
Tekirdağ% 39,28% 60,72234.511362.459710.3641.9391.862% 96605.744596.970% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.225159.282568.5041.9461.946% 100483.531475.507% 85
Van% 42,96% 57,04193.897257.425619.9471.9241.917% 100466.343451.322% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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