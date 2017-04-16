Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.044% 9746.674.94045.854.394% 87Adana% 42,35% 57,65503.484685.4781.511.8844.1683.889% 931.208.1071.188.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,73
|% 48,27
|23.722.297
|22.132.097
|55.408.777
|167.068
|162.044
|% 97
|46.674.940
|45.854.394
|% 87
|Adana
|% 42,35
|% 57,65
|503.484
|685.478
|1.511.884
|4.168
|3.889
|% 93
|1.208.107
|1.188.962
|% 86
|Ankara
|% 49,71
|% 50,29
|1.586.766
|1.605.141
|3.860.847
|10.340
|9.729
|% 94
|3.239.561
|3.191.907
|% 90
|Antalya
|% 41,07
|% 58,93
|564.948
|810.711
|1.639.364
|4.508
|4.431
|% 98
|1.400.868
|1.375.659
|% 87
|Aydın
|% 35,97
|% 64,03
|226.580
|403.285
|795.526
|2.328
|2.149
|% 92
|652.404
|629.865
|% 89
|Balıkesir
|% 46,26
|% 53,74
|343.477
|398.987
|919.852
|2.938
|2.734
|% 93
|756.246
|742.464
|% 90
|Bursa
|% 53,57
|% 46,43
|915.123
|793.043
|2.109.773
|5.739
|5.318
|% 93
|1.733.599
|1.708.166
|% 89
|Denizli
|% 44,56
|% 55,44
|278.926
|346.978
|736.208
|2.146
|2.067
|% 96
|639.342
|625.904
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,52
|% 67,48
|247.738
|514.011
|992.819
|3.045
|2.990
|% 98
|785.386
|761.749
|% 81
|Erzurum
|% 74,52
|% 25,48
|300.580
|102.752
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.303
|403.332
|% 85
|Eskişehir
|% 42,71
|% 57,29
|230.064
|308.622
|636.858
|1.911
|1.857
|% 97
|546.555
|538.686
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.939
|362.789
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.417
|966.728
|% 83
|Hatay
|% 46,82
|% 53,18
|389.186
|442.104
|1.018.200
|2.829
|2.694
|% 95
|842.868
|831.290
|% 87
|İstanbul
|% 49,04
|% 50,96
|4.428.707
|4.602.600
|10.529.030
|26.297
|25.837
|% 98
|9.159.449
|9.031.307
|% 89
|İzmir
|% 31,66
|% 68,34
|771.225
|1.664.403
|3.179.748
|8.505
|7.490
|% 88
|2.472.989
|2.435.628
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,98
|% 26,02
|458.188
|161.158
|719.927
|2.168
|2.166
|% 100
|628.540
|619.346
|% 87
|Kayseri
|% 67,81
|% 32,19
|548.711
|260.439
|932.483
|2.744
|2.704
|% 99
|820.231
|809.150
|% 89
|Kocaeli
|% 56,93
|% 43,07
|619.539
|468.653
|1.301.355
|3.494
|3.329
|% 95
|1.106.955
|1.088.192
|% 89
|Konya
|% 73
|% 27
|911.904
|337.253
|1.475.597
|4.287
|4.198
|% 98
|1.273.644
|1.249.157
|% 88
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.929
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.780
|464.551
|% 87
|Manisa
|% 45,73
|% 54,27
|399.641
|474.311
|1.031.668
|3.156
|3.030
|% 96
|893.262
|873.952
|% 90
|Mardin
|% 40,97
|% 59,03
|149.284
|215.077
|455.288
|1.559
|1.556
|% 100
|373.230
|364.361
|% 82
|Mersin
|% 36,17
|% 63,83
|372.348
|657.055
|1.247.662
|3.533
|3.377
|% 96
|1.046.465
|1.029.403
|% 88
|Muğla
|% 30,94
|% 69,06
|180.795
|403.495
|691.124
|1.981
|1.934
|% 98
|593.796
|584.290
|% 88
|Ordu
|% 61,87
|% 38,13
|275.200
|169.630
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.865
|444.830
|% 83
|Sakarya
|% 68,07
|% 31,93
|412.674
|193.613
|690.429
|2.045
|2.045
|% 100
|615.709
|606.287
|% 89
|Samsun
|% 63,7
|% 36,3
|500.198
|284.992
|941.614
|3.006
|2.967
|% 99
|797.311
|785.190
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|598.376
|245.739
|1.029.644
|3.344
|3.336
|% 100
|858.983
|844.115
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,45
|% 60,55
|232.158
|356.256
|710.364
|1.939
|1.835
|% 95
|597.097
|588.414
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.230
|159.282
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.634
|475.512
|% 85
|Van
|% 42,96
|% 57,04
|193.859
|257.428
|619.947
|1.924
|1.917
|% 100
|466.210
|451.287
|% 75