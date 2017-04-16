Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.044% 9746.674.94045.854.394% 87Adana% 42,35% 57,65503.484685.4781.511.8844.1683.889% 931.208.1071.188.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.044% 9746.674.94045.854.394% 87
Adana% 42,35% 57,65503.484685.4781.511.8844.1683.889% 931.208.1071.188.962% 86
Ankara% 49,71% 50,291.586.7661.605.1413.860.84710.3409.729% 943.239.5613.191.907% 90
Antalya% 41,07% 58,93564.948810.7111.639.3644.5084.431% 981.400.8681.375.659% 87
Aydın% 35,97% 64,03226.580403.285795.5262.3282.149% 92652.404629.865% 89
Balıkesir% 46,26% 53,74343.477398.987919.8522.9382.734% 93756.246742.464% 90
Bursa% 53,57% 46,43915.123793.0432.109.7735.7395.318% 931.733.5991.708.166% 89
Denizli% 44,56% 55,44278.926346.978736.2082.1462.067% 96639.342625.904% 90
Diyarbakır% 32,52% 67,48247.738514.011992.8193.0452.990% 98785.386761.749% 81
Erzurum% 74,52% 25,48300.580102.752484.7532.0942.094% 100410.303403.332% 85
Eskişehir% 42,71% 57,29230.064308.622636.8581.9111.857% 97546.555538.686% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.939362.7891.180.9383.3423.342% 100982.417966.728% 83
Hatay% 46,82% 53,18389.186442.1041.018.2002.8292.694% 95842.868831.290% 87
İstanbul% 49,04% 50,964.428.7074.602.60010.529.03026.29725.837% 989.159.4499.031.307% 89
İzmir% 31,66% 68,34771.2251.664.4033.179.7488.5057.490% 882.472.9892.435.628% 89
Kahramanmaraş% 73,98% 26,02458.188161.158719.9272.1682.166% 100628.540619.346% 87
Kayseri% 67,81% 32,19548.711260.439932.4832.7442.704% 99820.231809.150% 89
Kocaeli% 56,93% 43,07619.539468.6531.301.3553.4943.329% 951.106.9551.088.192% 89
Konya% 73% 27911.904337.2531.475.5974.2874.198% 981.273.6441.249.157% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.780464.551% 87
Manisa% 45,73% 54,27399.641474.3111.031.6683.1563.030% 96893.262873.952% 90
Mardin% 40,97% 59,03149.284215.077455.2881.5591.556% 100373.230364.361% 82
Mersin% 36,17% 63,83372.348657.0551.247.6623.5333.377% 961.046.4651.029.403% 88
Muğla% 30,94% 69,06180.795403.495691.1241.9811.934% 98593.796584.290% 88
Ordu% 61,87% 38,13275.200169.630549.2491.8831.883% 100456.865444.830% 83
Sakarya% 68,07% 31,93412.674193.613690.4292.0452.045% 100615.709606.287% 89
Samsun% 63,7% 36,3500.198284.992941.6143.0062.967% 99797.311785.190% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.376245.7391.029.6443.3443.336% 100858.983844.115% 84
Tekirdağ% 39,45% 60,55232.158356.256710.3641.9391.835% 95597.097588.414% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.230159.282568.5041.9461.946% 100483.634475.512% 85
Van% 42,96% 57,04193.859257.428619.9471.9241.917% 100466.210451.287% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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