Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.119% 9646.364.50645.548.760% 87Adana% 42,39% 57,61499.204678.3691.511.8844.1683.855% 921.196.6221.177.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,83
|% 48,17
|23.606.153
|21.942.607
|55.408.777
|167.068
|161.119
|% 96
|46.364.506
|45.548.760
|% 87
|Adana
|% 42,39
|% 57,61
|499.204
|678.369
|1.511.884
|4.168
|3.855
|% 92
|1.196.622
|1.177.573
|% 86
|Ankara
|% 49,86
|% 50,14
|1.577.755
|1.586.536
|3.860.847
|10.340
|9.652
|% 93
|3.211.565
|3.164.291
|% 90
|Antalya
|% 41,12
|% 58,88
|557.963
|799.068
|1.639.364
|4.508
|4.376
|% 97
|1.381.967
|1.357.031
|% 87
|Aydın
|% 35,97
|% 64,03
|223.402
|397.613
|795.526
|2.328
|2.122
|% 91
|643.404
|621.015
|% 89
|Balıkesir
|% 46,31
|% 53,69
|341.809
|396.289
|919.852
|2.938
|2.721
|% 93
|751.794
|738.098
|% 90
|Bursa
|% 53,56
|% 46,44
|900.585
|780.814
|2.109.773
|5.739
|5.240
|% 91
|1.706.468
|1.681.399
|% 89
|Denizli
|% 44,61
|% 55,39
|276.259
|342.977
|736.208
|2.146
|2.044
|% 95
|632.566
|619.236
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,51
|% 67,49
|247.161
|513.070
|992.819
|3.045
|2.983
|% 98
|783.821
|760.231
|% 81
|Erzurum
|% 74,52
|% 25,48
|300.576
|102.756
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.308
|403.332
|% 85
|Eskişehir
|% 42,75
|% 57,25
|228.188
|305.638
|636.858
|1.911
|1.843
|% 96
|541.588
|533.826
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.941
|362.787
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.406
|966.728
|% 83
|Hatay
|% 46,97
|% 53,03
|384.208
|433.824
|1.018.200
|2.829
|2.653
|% 94
|829.412
|818.032
|% 87
|İstanbul
|% 49,09
|% 50,91
|4.416.003
|4.579.401
|10.529.030
|26.297
|25.733
|% 98
|9.123.020
|8.995.404
|% 89
|İzmir
|% 31,77
|% 68,23
|753.797
|1.618.871
|3.179.748
|8.505
|7.310
|% 86
|2.409.161
|2.372.668
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 73,97
|% 26,03
|457.947
|161.161
|719.927
|2.168
|2.165
|% 100
|628.275
|619.108
|% 87
|Kayseri
|% 67,81
|% 32,19
|544.660
|258.562
|932.483
|2.744
|2.684
|% 98
|814.197
|803.222
|% 89
|Kocaeli
|% 57,09
|% 42,91
|614.182
|461.702
|1.301.355
|3.494
|3.293
|% 94
|1.094.369
|1.075.884
|% 90
|Konya
|% 73,04
|% 26,96
|910.548
|336.084
|1.475.597
|4.287
|4.190
|% 98
|1.271.034
|1.246.632
|% 88
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.929
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.779
|464.551
|% 87
|Manisa
|% 45,74
|% 54,26
|398.922
|473.168
|1.031.668
|3.156
|3.024
|% 96
|891.428
|872.090
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|149.192
|215.027
|455.288
|1.559
|1.554
|% 100
|373.169
|364.219
|% 82
|Mersin
|% 36,36
|% 63,64
|367.781
|643.640
|1.247.662
|3.533
|3.324
|% 94
|1.028.234
|1.011.421
|% 88
|Muğla
|% 30,95
|% 69,05
|179.222
|399.913
|691.124
|1.981
|1.919
|% 97
|588.562
|579.135
|% 88
|Ordu
|% 61,87
|% 38,13
|275.268
|169.613
|549.249
|1.883
|1.883
|% 100
|456.974
|444.881
|% 83
|Sakarya
|% 68,13
|% 31,87
|412.449
|192.920
|690.429
|2.045
|2.042
|% 100
|614.782
|605.369
|% 89
|Samsun
|% 63,83
|% 36,17
|495.530
|280.792
|941.614
|3.006
|2.942
|% 98
|788.288
|776.322
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|598.391
|245.740
|1.029.644
|3.344
|3.336
|% 100
|858.992
|844.131
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,55
|% 60,45
|230.605
|352.438
|710.364
|1.939
|1.816
|% 94
|591.637
|583.043
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.200
|159.282
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.604
|475.482
|% 85
|Van
|% 42,98
|% 57,02
|193.984
|257.384
|619.947
|1.924
|1.917
|% 100
|466.279
|451.368
|% 75