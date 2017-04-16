Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.119% 9646.364.50645.548.760% 87Adana% 42,39% 57,61499.204678.3691.511.8844.1683.855% 921.196.6221.177.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.119% 9646.364.50645.548.760% 87
Adana% 42,39% 57,61499.204678.3691.511.8844.1683.855% 921.196.6221.177.573% 86
Ankara% 49,86% 50,141.577.7551.586.5363.860.84710.3409.652% 933.211.5653.164.291% 90
Antalya% 41,12% 58,88557.963799.0681.639.3644.5084.376% 971.381.9671.357.031% 87
Aydın% 35,97% 64,03223.402397.613795.5262.3282.122% 91643.404621.015% 89
Balıkesir% 46,31% 53,69341.809396.289919.8522.9382.721% 93751.794738.098% 90
Bursa% 53,56% 46,44900.585780.8142.109.7735.7395.240% 911.706.4681.681.399% 89
Denizli% 44,61% 55,39276.259342.977736.2082.1462.044% 95632.566619.236% 90
Diyarbakır% 32,51% 67,49247.161513.070992.8193.0452.983% 98783.821760.231% 81
Erzurum% 74,52% 25,48300.576102.756484.7532.0942.094% 100410.308403.332% 85
Eskişehir% 42,75% 57,25228.188305.638636.8581.9111.843% 96541.588533.826% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.941362.7871.180.9383.3423.342% 100982.406966.728% 83
Hatay% 46,97% 53,03384.208433.8241.018.2002.8292.653% 94829.412818.032% 87
İstanbul% 49,09% 50,914.416.0034.579.40110.529.03026.29725.733% 989.123.0208.995.404% 89
İzmir% 31,77% 68,23753.7971.618.8713.179.7488.5057.310% 862.409.1612.372.668% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03457.947161.161719.9272.1682.165% 100628.275619.108% 87
Kayseri% 67,81% 32,19544.660258.562932.4832.7442.684% 98814.197803.222% 89
Kocaeli% 57,09% 42,91614.182461.7021.301.3553.4943.293% 941.094.3691.075.884% 90
Konya% 73,04% 26,96910.548336.0841.475.5974.2874.190% 981.271.0341.246.632% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.779464.551% 87
Manisa% 45,74% 54,26398.922473.1681.031.6683.1563.024% 96891.428872.090% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.192215.027455.2881.5591.554% 100373.169364.219% 82
Mersin% 36,36% 63,64367.781643.6401.247.6623.5333.324% 941.028.2341.011.421% 88
Muğla% 30,95% 69,05179.222399.913691.1241.9811.919% 97588.562579.135% 88
Ordu% 61,87% 38,13275.268169.613549.2491.8831.883% 100456.974444.881% 83
Sakarya% 68,13% 31,87412.449192.920690.4292.0452.042% 100614.782605.369% 89
Samsun% 63,83% 36,17495.530280.792941.6143.0062.942% 98788.288776.322% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.391245.7401.029.6443.3443.336% 100858.992844.131% 84
Tekirdağ% 39,55% 60,45230.605352.438710.3641.9391.816% 94591.637583.043% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.200159.282568.5041.9461.946% 100483.604475.482% 85
Van% 42,98% 57,02193.984257.384619.9471.9241.917% 100466.279451.368% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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