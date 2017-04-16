Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.180% 9545.713.71144.907.967% 87Adana% 42,44% 57,56489.177663.3551.511.8844.1683.779% 911.171.2731.152.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,01
|% 47,99
|23.358.061
|21.549.906
|55.408.777
|167.068
|159.180
|% 95
|45.713.711
|44.907.967
|% 87
|Adana
|% 42,44
|% 57,56
|489.177
|663.355
|1.511.884
|4.168
|3.779
|% 91
|1.171.273
|1.152.532
|% 86
|Ankara
|% 50,12
|% 49,88
|1.553.756
|1.546.454
|3.860.847
|10.340
|9.476
|% 92
|3.146.595
|3.100.210
|% 90
|Antalya
|% 41,27
|% 58,73
|541.229
|770.140
|1.639.364
|4.508
|4.242
|% 94
|1.335.621
|1.311.369
|% 87
|Aydın
|% 36,14
|% 63,86
|215.850
|381.344
|795.526
|2.328
|2.050
|% 88
|619.149
|597.194
|% 89
|Balıkesir
|% 46,43
|% 53,57
|338.399
|390.515
|919.852
|2.938
|2.692
|% 92
|742.528
|728.914
|% 90
|Bursa
|% 53,59
|% 46,41
|874.175
|757.014
|2.109.773
|5.739
|5.092
|% 89
|1.655.544
|1.631.189
|% 89
|Denizli
|% 44,69
|% 55,31
|272.673
|337.470
|736.208
|2.146
|2.016
|% 94
|623.295
|610.143
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,56
|% 67,44
|246.018
|509.494
|992.819
|3.045
|2.967
|% 97
|778.915
|755.512
|% 80
|Erzurum
|% 74,52
|% 25,48
|300.585
|102.753
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.300
|403.338
|% 85
|Eskişehir
|% 42,99
|% 57,01
|225.461
|299.015
|636.858
|1.911
|1.817
|% 95
|532.034
|524.476
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.942
|362.853
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.444
|966.795
|% 83
|Hatay
|% 47,46
|% 52,54
|377.718
|418.124
|1.018.200
|2.829
|2.586
|% 91
|806.866
|795.842
|% 87
|İstanbul
|% 49,18
|% 50,82
|4.391.868
|4.539.049
|10.529.030
|26.297
|25.556
|% 97
|9.057.584
|8.930.917
|% 89
|İzmir
|% 31,87
|% 68,13
|712.279
|1.522.895
|3.179.748
|8.505
|6.907
|% 81
|2.269.631
|2.235.174
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,01
|% 25,99
|457.588
|160.714
|719.927
|2.168
|2.161
|% 100
|627.409
|618.302
|% 87
|Kayseri
|% 67,9
|% 32,1
|538.081
|254.412
|932.483
|2.744
|2.651
|% 97
|803.251
|792.493
|% 89
|Kocaeli
|% 57,14
|% 42,86
|601.321
|451.104
|1.301.355
|3.494
|3.222
|% 92
|1.070.446
|1.052.425
|% 89
|Konya
|% 73,13
|% 26,87
|902.535
|331.583
|1.475.597
|4.287
|4.151
|% 97
|1.258.420
|1.234.118
|% 88
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.871
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.760
|464.493
|% 87
|Manisa
|% 45,71
|% 54,29
|389.055
|462.114
|1.031.668
|3.156
|2.963
|% 94
|870.331
|851.169
|% 90
|Mardin
|% 40,96
|% 59,04
|148.796
|214.462
|455.288
|1.559
|1.551
|% 99
|372.172
|363.258
|% 82
|Mersin
|% 36,51
|% 63,49
|361.618
|628.940
|1.247.662
|3.533
|3.262
|% 92
|1.007.026
|990.558
|% 88
|Muğla
|% 31,09
|% 68,91
|176.092
|390.270
|691.124
|1.981
|1.881
|% 95
|575.564
|566.362
|% 88
|Ordu
|% 61,88
|% 38,12
|275.019
|169.438
|549.249
|1.883
|1.881
|% 100
|456.774
|444.457
|% 83
|Sakarya
|% 68,14
|% 31,86
|411.690
|192.498
|690.429
|2.045
|2.038
|% 100
|613.533
|604.188
|% 89
|Samsun
|% 63,92
|% 36,08
|491.839
|277.626
|941.614
|3.006
|2.923
|% 97
|781.509
|769.465
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|598.436
|245.746
|1.029.644
|3.344
|3.336
|% 100
|859.012
|844.182
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,76
|% 60,24
|227.110
|344.059
|710.364
|1.939
|1.779
|% 92
|579.536
|571.169
|% 89
|Trabzon
|% 66,5
|% 33,5
|316.193
|159.283
|568.504
|1.946
|1.946
|% 100
|483.639
|475.476
|% 85
|Van
|% 43,01
|% 56,99
|193.941
|256.982
|619.947
|1.924
|1.915
|% 100
|465.757
|450.923
|% 75