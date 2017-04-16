Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.180% 9545.713.71144.907.967% 87Adana% 42,44% 57,56489.177663.3551.511.8844.1683.779% 911.171.2731.152.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.180% 9545.713.71144.907.967% 87
Adana% 42,44% 57,56489.177663.3551.511.8844.1683.779% 911.171.2731.152.532% 86
Ankara% 50,12% 49,881.553.7561.546.4543.860.84710.3409.476% 923.146.5953.100.210% 90
Antalya% 41,27% 58,73541.229770.1401.639.3644.5084.242% 941.335.6211.311.369% 87
Aydın% 36,14% 63,86215.850381.344795.5262.3282.050% 88619.149597.194% 89
Balıkesir% 46,43% 53,57338.399390.515919.8522.9382.692% 92742.528728.914% 90
Bursa% 53,59% 46,41874.175757.0142.109.7735.7395.092% 891.655.5441.631.189% 89
Denizli% 44,69% 55,31272.673337.470736.2082.1462.016% 94623.295610.143% 90
Diyarbakır% 32,56% 67,44246.018509.494992.8193.0452.967% 97778.915755.512% 80
Erzurum% 74,52% 25,48300.585102.753484.7532.0942.094% 100410.300403.338% 85
Eskişehir% 42,99% 57,01225.461299.015636.8581.9111.817% 95532.034524.476% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.942362.8531.180.9383.3423.342% 100982.444966.795% 83
Hatay% 47,46% 52,54377.718418.1241.018.2002.8292.586% 91806.866795.842% 87
İstanbul% 49,18% 50,824.391.8684.539.04910.529.03026.29725.556% 979.057.5848.930.917% 89
İzmir% 31,87% 68,13712.2791.522.8953.179.7488.5056.907% 812.269.6312.235.174% 89
Kahramanmaraş% 74,01% 25,99457.588160.714719.9272.1682.161% 100627.409618.302% 87
Kayseri% 67,9% 32,1538.081254.412932.4832.7442.651% 97803.251792.493% 89
Kocaeli% 57,14% 42,86601.321451.1041.301.3553.4943.222% 921.070.4461.052.425% 89
Konya% 73,13% 26,87902.535331.5831.475.5974.2874.151% 971.258.4201.234.118% 88
Malatya% 69,73% 30,27323.871140.622543.7421.8321.832% 100471.760464.493% 87
Manisa% 45,71% 54,29389.055462.1141.031.6683.1562.963% 94870.331851.169% 90
Mardin% 40,96% 59,04148.796214.462455.2881.5591.551% 99372.172363.258% 82
Mersin% 36,51% 63,49361.618628.9401.247.6623.5333.262% 921.007.026990.558% 88
Muğla% 31,09% 68,91176.092390.270691.1241.9811.881% 95575.564566.362% 88
Ordu% 61,88% 38,12275.019169.438549.2491.8831.881% 100456.774444.457% 83
Sakarya% 68,14% 31,86411.690192.498690.4292.0452.038% 100613.533604.188% 89
Samsun% 63,92% 36,08491.839277.626941.6143.0062.923% 97781.509769.465% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.436245.7461.029.6443.3443.336% 100859.012844.182% 84
Tekirdağ% 39,76% 60,24227.110344.059710.3641.9391.779% 92579.536571.169% 89
Trabzon% 66,5% 33,5316.193159.283568.5041.9461.946% 100483.639475.476% 85
Van% 43,01% 56,99193.941256.982619.9471.9241.915% 100465.757450.923% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Yüksek Seçim Kurulu, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Istanbul