Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.630% 9445.190.50844.393.105% 87Adana% 42,47% 57,53480.123650.4231.511.8844.1683.712% 891.148.9891.130.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.630% 9445.190.50844.393.105% 87
Adana% 42,47% 57,53480.123650.4231.511.8844.1683.712% 891.148.9891.130.546% 86
Ankara% 50,33% 49,671.532.3551.512.2463.860.84710.3409.323% 903.090.2363.044.601% 90
Antalya% 41,37% 58,63528.415748.8131.639.3644.5084.143% 921.300.9421.277.228% 87
Aydın% 36,26% 63,74209.961369.004795.5262.3281.995% 86600.248578.965% 89
Balıkesir% 46,49% 53,51335.869386.527919.8522.9382.672% 91735.915722.396% 90
Bursa% 53,66% 46,34858.410741.3302.109.7735.7395.000% 871.623.6221.599.740% 89
Denizli% 44,88% 55,12267.213328.224736.2082.1461.972% 92608.331595.437% 90
Diyarbakır% 32,53% 67,47245.101508.379992.8193.0452.956% 97776.759753.480% 80
Erzurum% 74,51% 25,49300.339102.761484.7532.0942.094% 100410.040403.100% 85
Eskişehir% 43,16% 56,84222.935293.569636.8581.9111.795% 94523.878516.504% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.940362.8521.180.9383.3423.342% 100982.425966.792% 83
Hatay% 48,02% 51,98374.629405.5431.018.2002.8292.537% 90791.015780.172% 87
İstanbul% 49,26% 50,744.370.0504.501.56810.529.03026.29725.394% 978.997.3948.871.618% 88
İzmir% 31,91% 68,09681.4601.454.3253.179.7488.5056.615% 782.168.9372.135.785% 89
Kahramanmaraş% 74,02% 25,98456.780160.334719.9272.1682.156% 99626.185617.114% 87
Kayseri% 67,96% 32,04534.402251.971932.4832.7442.631% 96796.979786.373% 89
Kocaeli% 57,16% 42,84588.447441.0151.301.3553.4943.155% 901.047.0981.029.462% 89
Konya% 73,16% 26,84898.662329.7161.475.5974.2874.133% 961.252.6371.228.378% 88
Malatya% 69,72% 30,28323.878140.651543.7421.8321.832% 100471.812464.529% 87
Manisa% 45,76% 54,24380.261450.7141.031.6683.1562.903% 92849.797830.975% 90
Mardin% 40,95% 59,05148.491214.110455.2881.5591.549% 99371.470362.601% 82
Mersin% 36,69% 63,31355.976614.1381.247.6623.5333.200% 91986.198970.114% 88
Muğla% 31,11% 68,89172.981382.978691.1241.9811.849% 93564.998555.959% 88
Ordu% 61,89% 38,11274.870169.290549.2491.8831.880% 100456.543444.160% 83
Sakarya% 68,14% 31,86411.669192.517690.4292.0452.038% 100613.494604.186% 89
Samsun% 64,02% 35,98486.778273.563941.6143.0062.896% 96772.222760.341% 86
Şanlıurfa% 70,9% 29,1598.332245.6091.029.6443.3443.335% 100858.751843.941% 84
Tekirdağ% 39,78% 60,22220.919334.380710.3641.9391.734% 89563.403555.299% 89
Trabzon% 66,53% 33,47315.927158.904568.5041.9461.944% 100483.004474.831% 85
Van% 43% 57193.928257.110619.9471.9241.915% 100465.794451.038% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Yüksek Seçim Kurulu, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Istanbul
6