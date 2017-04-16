Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.630% 9445.190.50844.393.105% 87Adana% 42,47% 57,53480.123650.4231.511.8844.1683.712% 891.148.9891.130.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,16
|% 47,84
|23.157.227
|21.235.878
|55.408.777
|167.068
|157.630
|% 94
|45.190.508
|44.393.105
|% 87
|Adana
|% 42,47
|% 57,53
|480.123
|650.423
|1.511.884
|4.168
|3.712
|% 89
|1.148.989
|1.130.546
|% 86
|Ankara
|% 50,33
|% 49,67
|1.532.355
|1.512.246
|3.860.847
|10.340
|9.323
|% 90
|3.090.236
|3.044.601
|% 90
|Antalya
|% 41,37
|% 58,63
|528.415
|748.813
|1.639.364
|4.508
|4.143
|% 92
|1.300.942
|1.277.228
|% 87
|Aydın
|% 36,26
|% 63,74
|209.961
|369.004
|795.526
|2.328
|1.995
|% 86
|600.248
|578.965
|% 89
|Balıkesir
|% 46,49
|% 53,51
|335.869
|386.527
|919.852
|2.938
|2.672
|% 91
|735.915
|722.396
|% 90
|Bursa
|% 53,66
|% 46,34
|858.410
|741.330
|2.109.773
|5.739
|5.000
|% 87
|1.623.622
|1.599.740
|% 89
|Denizli
|% 44,88
|% 55,12
|267.213
|328.224
|736.208
|2.146
|1.972
|% 92
|608.331
|595.437
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,53
|% 67,47
|245.101
|508.379
|992.819
|3.045
|2.956
|% 97
|776.759
|753.480
|% 80
|Erzurum
|% 74,51
|% 25,49
|300.339
|102.761
|484.753
|2.094
|2.094
|% 100
|410.040
|403.100
|% 85
|Eskişehir
|% 43,16
|% 56,84
|222.935
|293.569
|636.858
|1.911
|1.795
|% 94
|523.878
|516.504
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.940
|362.852
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.425
|966.792
|% 83
|Hatay
|% 48,02
|% 51,98
|374.629
|405.543
|1.018.200
|2.829
|2.537
|% 90
|791.015
|780.172
|% 87
|İstanbul
|% 49,26
|% 50,74
|4.370.050
|4.501.568
|10.529.030
|26.297
|25.394
|% 97
|8.997.394
|8.871.618
|% 88
|İzmir
|% 31,91
|% 68,09
|681.460
|1.454.325
|3.179.748
|8.505
|6.615
|% 78
|2.168.937
|2.135.785
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,02
|% 25,98
|456.780
|160.334
|719.927
|2.168
|2.156
|% 99
|626.185
|617.114
|% 87
|Kayseri
|% 67,96
|% 32,04
|534.402
|251.971
|932.483
|2.744
|2.631
|% 96
|796.979
|786.373
|% 89
|Kocaeli
|% 57,16
|% 42,84
|588.447
|441.015
|1.301.355
|3.494
|3.155
|% 90
|1.047.098
|1.029.462
|% 89
|Konya
|% 73,16
|% 26,84
|898.662
|329.716
|1.475.597
|4.287
|4.133
|% 96
|1.252.637
|1.228.378
|% 88
|Malatya
|% 69,72
|% 30,28
|323.878
|140.651
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.812
|464.529
|% 87
|Manisa
|% 45,76
|% 54,24
|380.261
|450.714
|1.031.668
|3.156
|2.903
|% 92
|849.797
|830.975
|% 90
|Mardin
|% 40,95
|% 59,05
|148.491
|214.110
|455.288
|1.559
|1.549
|% 99
|371.470
|362.601
|% 82
|Mersin
|% 36,69
|% 63,31
|355.976
|614.138
|1.247.662
|3.533
|3.200
|% 91
|986.198
|970.114
|% 88
|Muğla
|% 31,11
|% 68,89
|172.981
|382.978
|691.124
|1.981
|1.849
|% 93
|564.998
|555.959
|% 88
|Ordu
|% 61,89
|% 38,11
|274.870
|169.290
|549.249
|1.883
|1.880
|% 100
|456.543
|444.160
|% 83
|Sakarya
|% 68,14
|% 31,86
|411.669
|192.517
|690.429
|2.045
|2.038
|% 100
|613.494
|604.186
|% 89
|Samsun
|% 64,02
|% 35,98
|486.778
|273.563
|941.614
|3.006
|2.896
|% 96
|772.222
|760.341
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,9
|% 29,1
|598.332
|245.609
|1.029.644
|3.344
|3.335
|% 100
|858.751
|843.941
|% 84
|Tekirdağ
|% 39,78
|% 60,22
|220.919
|334.380
|710.364
|1.939
|1.734
|% 89
|563.403
|555.299
|% 89
|Trabzon
|% 66,53
|% 33,47
|315.927
|158.904
|568.504
|1.946
|1.944
|% 100
|483.004
|474.831
|% 85
|Van
|% 43
|% 57
|193.928
|257.110
|619.947
|1.924
|1.915
|% 100
|465.794
|451.038
|% 75