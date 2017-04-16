Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.633% 9344.192.29943.410.795% 87Adana% 42,64% 57,36464.188624.4681.511.8844.1683.585% 861.106.6281.088.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,44
|% 47,56
|22.765.810
|20.644.985
|55.408.777
|167.068
|154.633
|% 93
|44.192.299
|43.410.795
|% 87
|Adana
|% 42,64
|% 57,36
|464.188
|624.468
|1.511.884
|4.168
|3.585
|% 86
|1.106.628
|1.088.656
|% 86
|Ankara
|% 50,66
|% 49,34
|1.492.616
|1.453.447
|3.860.847
|10.340
|9.050
|% 88
|2.990.471
|2.946.063
|% 90
|Antalya
|% 41,64
|% 58,36
|508.288
|712.307
|1.639.364
|4.508
|3.976
|% 88
|1.243.333
|1.220.595
|% 87
|Aydın
|% 36,32
|% 63,68
|199.136
|349.130
|795.526
|2.328
|1.900
|% 82
|568.697
|548.266
|% 89
|Balıkesir
|% 46,55
|% 53,45
|328.621
|377.310
|919.852
|2.938
|2.618
|% 89
|719.317
|705.931
|% 90
|Bursa
|% 53,59
|% 46,41
|824.390
|713.840
|2.109.773
|5.739
|4.820
|% 84
|1.561.169
|1.538.230
|% 89
|Denizli
|% 44,95
|% 55,05
|260.518
|319.081
|736.208
|2.146
|1.922
|% 90
|592.082
|579.599
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,55
|% 67,45
|243.247
|504.034
|992.819
|3.045
|2.933
|% 96
|770.348
|747.281
|% 80
|Erzurum
|% 74,48
|% 25,52
|299.936
|102.795
|484.753
|2.094
|2.093
|% 100
|409.592
|402.731
|% 85
|Eskişehir
|% 43,55
|% 56,45
|215.818
|279.734
|636.858
|1.911
|1.736
|% 91
|502.474
|495.552
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.961
|362.859
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.577
|966.820
|% 83
|Hatay
|% 48,87
|% 51,13
|364.557
|381.461
|1.018.200
|2.829
|2.434
|% 86
|756.432
|746.018
|% 87
|İstanbul
|% 49,42
|% 50,58
|4.315.098
|4.416.178
|10.529.030
|26.297
|24.980
|% 95
|8.854.848
|8.731.276
|% 89
|İzmir
|% 32,17
|% 67,83
|638.895
|1.347.263
|3.179.748
|8.505
|6.179
|% 73
|2.016.762
|1.986.158
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,05
|% 25,95
|456.454
|159.955
|719.927
|2.168
|2.152
|% 99
|625.446
|616.409
|% 87
|Kayseri
|% 68,19
|% 31,81
|526.021
|245.354
|932.483
|2.744
|2.588
|% 94
|781.685
|771.375
|% 89
|Kocaeli
|% 57,34
|% 42,66
|568.576
|423.029
|1.301.355
|3.494
|3.045
|% 87
|1.008.832
|991.605
|% 89
|Konya
|% 73,29
|% 26,71
|888.895
|323.989
|1.475.597
|4.287
|4.085
|% 95
|1.236.885
|1.212.884
|% 88
|Malatya
|% 69,78
|% 30,22
|324.107
|140.354
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.829
|464.461
|% 87
|Manisa
|% 45,97
|% 54,03
|373.058
|438.544
|1.031.668
|3.156
|2.845
|% 90
|830.336
|811.602
|% 90
|Mardin
|% 41,02
|% 58,98
|148.159
|213.001
|455.288
|1.559
|1.544
|% 99
|370.003
|361.160
|% 82
|Mersin
|% 36,97
|% 63,03
|340.828
|581.070
|1.247.662
|3.533
|3.055
|% 86
|937.108
|921.898
|% 88
|Muğla
|% 31,08
|% 68,92
|167.196
|370.782
|691.124
|1.981
|1.793
|% 91
|546.711
|537.978
|% 88
|Ordu
|% 61,88
|% 38,12
|274.491
|169.100
|549.249
|1.883
|1.878
|% 100
|456.011
|443.591
|% 83
|Sakarya
|% 68,12
|% 31,88
|409.296
|191.545
|690.429
|2.045
|2.027
|% 99
|609.998
|600.841
|% 89
|Samsun
|% 64,55
|% 35,45
|476.286
|261.541
|941.614
|3.006
|2.830
|% 94
|749.343
|737.827
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,88
|% 29,12
|597.736
|245.565
|1.029.644
|3.344
|3.333
|% 100
|858.146
|843.301
|% 84
|Tekirdağ
|% 40,02
|% 59,98
|211.906
|317.565
|710.364
|1.939
|1.658
|% 86
|537.239
|529.471
|% 89
|Trabzon
|% 66,58
|% 33,42
|313.898
|157.561
|568.504
|1.946
|1.934
|% 99
|479.667
|471.459
|% 85
|Van
|% 43,06
|% 56,94
|193.308
|255.641
|619.947
|1.924
|1.901
|% 99
|463.603
|448.949
|% 75