Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.633% 9344.192.29943.410.795% 87Adana% 42,64% 57,36464.188624.4681.511.8844.1683.585% 861.106.6281.088.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.633% 9344.192.29943.410.795% 87
Adana% 42,64% 57,36464.188624.4681.511.8844.1683.585% 861.106.6281.088.656% 86
Ankara% 50,66% 49,341.492.6161.453.4473.860.84710.3409.050% 882.990.4712.946.063% 90
Antalya% 41,64% 58,36508.288712.3071.639.3644.5083.976% 881.243.3331.220.595% 87
Aydın% 36,32% 63,68199.136349.130795.5262.3281.900% 82568.697548.266% 89
Balıkesir% 46,55% 53,45328.621377.310919.8522.9382.618% 89719.317705.931% 90
Bursa% 53,59% 46,41824.390713.8402.109.7735.7394.820% 841.561.1691.538.230% 89
Denizli% 44,95% 55,05260.518319.081736.2082.1461.922% 90592.082579.599% 90
Diyarbakır% 32,55% 67,45243.247504.034992.8193.0452.933% 96770.348747.281% 80
Erzurum% 74,48% 25,52299.936102.795484.7532.0942.093% 100409.592402.731% 85
Eskişehir% 43,55% 56,45215.818279.734636.8581.9111.736% 91502.474495.552% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.961362.8591.180.9383.3423.342% 100982.577966.820% 83
Hatay% 48,87% 51,13364.557381.4611.018.2002.8292.434% 86756.432746.018% 87
İstanbul% 49,42% 50,584.315.0984.416.17810.529.03026.29724.980% 958.854.8488.731.276% 89
İzmir% 32,17% 67,83638.8951.347.2633.179.7488.5056.179% 732.016.7621.986.158% 89
Kahramanmaraş% 74,05% 25,95456.454159.955719.9272.1682.152% 99625.446616.409% 87
Kayseri% 68,19% 31,81526.021245.354932.4832.7442.588% 94781.685771.375% 89
Kocaeli% 57,34% 42,66568.576423.0291.301.3553.4943.045% 871.008.832991.605% 89
Konya% 73,29% 26,71888.895323.9891.475.5974.2874.085% 951.236.8851.212.884% 88
Malatya% 69,78% 30,22324.107140.354543.7421.8321.832% 100471.829464.461% 87
Manisa% 45,97% 54,03373.058438.5441.031.6683.1562.845% 90830.336811.602% 90
Mardin% 41,02% 58,98148.159213.001455.2881.5591.544% 99370.003361.160% 82
Mersin% 36,97% 63,03340.828581.0701.247.6623.5333.055% 86937.108921.898% 88
Muğla% 31,08% 68,92167.196370.782691.1241.9811.793% 91546.711537.978% 88
Ordu% 61,88% 38,12274.491169.100549.2491.8831.878% 100456.011443.591% 83
Sakarya% 68,12% 31,88409.296191.545690.4292.0452.027% 99609.998600.841% 89
Samsun% 64,55% 35,45476.286261.541941.6143.0062.830% 94749.343737.827% 86
Şanlıurfa% 70,88% 29,12597.736245.5651.029.6443.3443.333% 100858.146843.301% 84
Tekirdağ% 40,02% 59,98211.906317.565710.3641.9391.658% 86537.239529.471% 89
Trabzon% 66,58% 33,42313.898157.561568.5041.9461.934% 99479.667471.459% 85
Van% 43,06% 56,94193.308255.641619.9471.9241.901% 99463.603448.949% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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