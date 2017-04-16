Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.531% 9143.490.90342.721.203% 87Adana% 42,81% 57,19453.376605.5641.511.8844.1683.495% 841.076.4361.058.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,63
|% 47,37
|22.485.697
|20.235.506
|55.408.777
|167.068
|152.531
|% 91
|43.490.903
|42.721.203
|% 87
|Adana
|% 42,81
|% 57,19
|453.376
|605.564
|1.511.884
|4.168
|3.495
|% 84
|1.076.436
|1.058.940
|% 86
|Ankara
|% 50,99
|% 49,01
|1.466.757
|1.409.782
|3.860.847
|10.340
|8.855
|% 86
|2.919.874
|2.876.539
|% 90
|Antalya
|% 41,82
|% 58,18
|495.638
|689.495
|1.639.364
|4.508
|3.872
|% 86
|1.207.308
|1.185.133
|% 87
|Aydın
|% 36,48
|% 63,52
|194.087
|337.976
|795.526
|2.328
|1.850
|% 79
|551.888
|532.063
|% 89
|Balıkesir
|% 46,71
|% 53,29
|323.018
|368.532
|919.852
|2.938
|2.573
|% 88
|704.737
|691.550
|% 90
|Bursa
|% 53,54
|% 46,46
|797.031
|691.562
|2.109.773
|5.739
|4.675
|% 81
|1.510.523
|1.488.593
|% 89
|Denizli
|% 45,05
|% 54,95
|255.988
|312.216
|736.208
|2.146
|1.888
|% 88
|580.469
|568.204
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,6
|% 67,4
|242.575
|501.601
|992.819
|3.045
|2.920
|% 96
|767.118
|744.176
|% 80
|Erzurum
|% 74,5
|% 25,5
|300.046
|102.689
|484.753
|2.094
|2.093
|% 100
|409.517
|402.735
|% 85
|Eskişehir
|% 43,66
|% 56,34
|212.207
|273.892
|636.858
|1.911
|1.710
|% 89
|492.682
|486.099
|% 89
|Gaziantep
|% 62,47
|% 37,53
|603.960
|362.914
|1.180.938
|3.342
|3.342
|% 100
|982.775
|966.874
|% 83
|Hatay
|% 49,18
|% 50,82
|357.846
|369.806
|1.018.200
|2.829
|2.378
|% 84
|737.800
|727.652
|% 87
|İstanbul
|% 49,55
|% 50,45
|4.266.682
|4.344.991
|10.529.030
|26.297
|24.642
|% 94
|8.733.581
|8.611.673
|% 89
|İzmir
|% 32,3
|% 67,7
|611.566
|1.282.101
|3.179.748
|8.505
|5.904
|% 69
|1.922.755
|1.893.667
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,01
|% 25,99
|456.011
|160.134
|719.927
|2.168
|2.151
|% 99
|625.184
|616.145
|% 87
|Kayseri
|% 68,34
|% 31,66
|519.690
|240.792
|932.483
|2.744
|2.554
|% 93
|770.640
|760.482
|% 89
|Kocaeli
|% 57,38
|% 42,62
|556.307
|413.276
|1.301.355
|3.494
|2.980
|% 85
|986.437
|969.583
|% 89
|Konya
|% 73,41
|% 26,59
|882.562
|319.670
|1.475.597
|4.287
|4.053
|% 95
|1.226.129
|1.202.232
|% 88
|Malatya
|% 69,81
|% 30,19
|324.242
|140.222
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.836
|464.464
|% 87
|Manisa
|% 46,13
|% 53,87
|366.778
|428.258
|1.031.668
|3.156
|2.794
|% 89
|813.494
|795.036
|% 90
|Mardin
|% 41,15
|% 58,85
|148.554
|212.469
|455.288
|1.559
|1.544
|% 99
|369.814
|361.023
|% 82
|Mersin
|% 37,16
|% 62,84
|326.811
|552.672
|1.247.662
|3.533
|2.927
|% 83
|894.051
|879.483
|% 88
|Muğla
|% 31
|% 69
|162.816
|362.455
|691.124
|1.981
|1.753
|% 88
|533.770
|525.271
|% 88
|Ordu
|% 61,88
|% 38,12
|274.465
|169.099
|549.249
|1.883
|1.878
|% 100
|456.038
|443.564
|% 83
|Sakarya
|% 68,14
|% 31,86
|404.831
|189.275
|690.429
|2.045
|2.008
|% 98
|603.084
|594.106
|% 89
|Samsun
|% 64,77
|% 35,23
|470.526
|255.926
|941.614
|3.006
|2.795
|% 93
|737.819
|726.452
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,89
|% 29,11
|597.644
|245.467
|1.029.644
|3.344
|3.332
|% 100
|857.890
|843.111
|% 84
|Tekirdağ
|% 40,04
|% 59,96
|207.376
|310.571
|710.364
|1.939
|1.626
|% 84
|525.539
|517.947
|% 89
|Trabzon
|% 66,69
|% 33,31
|311.653
|155.697
|568.504
|1.946
|1.922
|% 99
|475.596
|467.350
|% 85
|Van
|% 43,21
|% 56,79
|192.821
|253.464
|619.947
|1.924
|1.889
|% 98
|460.835
|446.285
|% 75