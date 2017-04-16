Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.531% 9143.490.90342.721.203% 87Adana% 42,81% 57,19453.376605.5641.511.8844.1683.495% 841.076.4361.058.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.531% 9143.490.90342.721.203% 87
Adana% 42,81% 57,19453.376605.5641.511.8844.1683.495% 841.076.4361.058.940% 86
Ankara% 50,99% 49,011.466.7571.409.7823.860.84710.3408.855% 862.919.8742.876.539% 90
Antalya% 41,82% 58,18495.638689.4951.639.3644.5083.872% 861.207.3081.185.133% 87
Aydın% 36,48% 63,52194.087337.976795.5262.3281.850% 79551.888532.063% 89
Balıkesir% 46,71% 53,29323.018368.532919.8522.9382.573% 88704.737691.550% 90
Bursa% 53,54% 46,46797.031691.5622.109.7735.7394.675% 811.510.5231.488.593% 89
Denizli% 45,05% 54,95255.988312.216736.2082.1461.888% 88580.469568.204% 90
Diyarbakır% 32,6% 67,4242.575501.601992.8193.0452.920% 96767.118744.176% 80
Erzurum% 74,5% 25,5300.046102.689484.7532.0942.093% 100409.517402.735% 85
Eskişehir% 43,66% 56,34212.207273.892636.8581.9111.710% 89492.682486.099% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.960362.9141.180.9383.3423.342% 100982.775966.874% 83
Hatay% 49,18% 50,82357.846369.8061.018.2002.8292.378% 84737.800727.652% 87
İstanbul% 49,55% 50,454.266.6824.344.99110.529.03026.29724.642% 948.733.5818.611.673% 89
İzmir% 32,3% 67,7611.5661.282.1013.179.7488.5055.904% 691.922.7551.893.667% 89
Kahramanmaraş% 74,01% 25,99456.011160.134719.9272.1682.151% 99625.184616.145% 87
Kayseri% 68,34% 31,66519.690240.792932.4832.7442.554% 93770.640760.482% 89
Kocaeli% 57,38% 42,62556.307413.2761.301.3553.4942.980% 85986.437969.583% 89
Konya% 73,41% 26,59882.562319.6701.475.5974.2874.053% 951.226.1291.202.232% 88
Malatya% 69,81% 30,19324.242140.222543.7421.8321.832% 100471.836464.464% 87
Manisa% 46,13% 53,87366.778428.2581.031.6683.1562.794% 89813.494795.036% 90
Mardin% 41,15% 58,85148.554212.469455.2881.5591.544% 99369.814361.023% 82
Mersin% 37,16% 62,84326.811552.6721.247.6623.5332.927% 83894.051879.483% 88
Muğla% 31% 69162.816362.455691.1241.9811.753% 88533.770525.271% 88
Ordu% 61,88% 38,12274.465169.099549.2491.8831.878% 100456.038443.564% 83
Sakarya% 68,14% 31,86404.831189.275690.4292.0452.008% 98603.084594.106% 89
Samsun% 64,77% 35,23470.526255.926941.6143.0062.795% 93737.819726.452% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11597.644245.4671.029.6443.3443.332% 100857.890843.111% 84
Tekirdağ% 40,04% 59,96207.376310.571710.3641.9391.626% 84525.539517.947% 89
Trabzon% 66,69% 33,31311.653155.697568.5041.9461.922% 99475.596467.350% 85
Van% 43,21% 56,79192.821253.464619.9471.9241.889% 98460.835446.285% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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