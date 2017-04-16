Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,09% 25,91455.632159.369719.9272.1682.146% 99623.961615.001% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kahramanmaraş% 74,09% 25,91455.632159.369719.9272.1682.146% 99623.961615.001% 87
Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81
Andırın% 66,13% 33,8713.6176.97424.9009595% 10021.02720.591% 84
Çağlayancerit% 62,51% 37,498.0964.85615.9764949% 10013.21512.952% 83
Dulkadiroğlu% 82,34% 17,66101.98121.866138.745389389% 100125.291123.847% 90
Ekinözü% 62,61% 37,394.3212.5818.2133131% 1007.0456.902% 86
Elbistan% 62,81% 37,1945.58926.99593.698293271% 9273.52672.584% 83
Göksun% 73,63% 26,3721.3047.63135.920132132% 10029.45528.935% 82
Nurhak% 37,47% 62,532.5974.3348.9433131% 1007.0476.931% 79
Onikişubat% 79,66% 20,34178.08345.482251.085680680% 100226.719223.565% 90
Pazarcık% 52,85% 47,1519.89917.75244.895164164% 10038.06737.651% 85
Türkoğlu% 78,48% 21,5230.0028.22743.984137137% 10038.92138.229% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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