Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kahramanmaraş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKahramanmaraş% 74,09% 25,91455.632159.369719.9272.1682.146% 99623.961615.001% 87Afşin% 70,4% 29,630.14312.67153.568167167% 10043.64842.814% 81Andırın% 66,13% 33,8713.6176.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kahramanmaraş
|% 74,09
|% 25,91
|455.632
|159.369
|719.927
|2.168
|2.146
|% 99
|623.961
|615.001
|% 87
|Afşin
|% 70,4
|% 29,6
|30.143
|12.671
|53.568
|167
|167
|% 100
|43.648
|42.814
|% 81
|Andırın
|% 66,13
|% 33,87
|13.617
|6.974
|24.900
|95
|95
|% 100
|21.027
|20.591
|% 84
|Çağlayancerit
|% 62,51
|% 37,49
|8.096
|4.856
|15.976
|49
|49
|% 100
|13.215
|12.952
|% 83
|Dulkadiroğlu
|% 82,34
|% 17,66
|101.981
|21.866
|138.745
|389
|389
|% 100
|125.291
|123.847
|% 90
|Ekinözü
|% 62,61
|% 37,39
|4.321
|2.581
|8.213
|31
|31
|% 100
|7.045
|6.902
|% 86
|Elbistan
|% 62,81
|% 37,19
|45.589
|26.995
|93.698
|293
|271
|% 92
|73.526
|72.584
|% 83
|Göksun
|% 73,63
|% 26,37
|21.304
|7.631
|35.920
|132
|132
|% 100
|29.455
|28.935
|% 82
|Nurhak
|% 37,47
|% 62,53
|2.597
|4.334
|8.943
|31
|31
|% 100
|7.047
|6.931
|% 79
|Onikişubat
|% 79,66
|% 20,34
|178.083
|45.482
|251.085
|680
|680
|% 100
|226.719
|223.565
|% 90
|Pazarcık
|% 52,85
|% 47,15
|19.899
|17.752
|44.895
|164
|164
|% 100
|38.067
|37.651
|% 85
|Türkoğlu
|% 78,48
|% 21,52
|30.002
|8.227
|43.984
|137
|137
|% 100
|38.921
|38.229
|% 88