Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.302% 8741.089.23040.358.316% 87Adana% 43,17% 56,83408.347537.4611.511.8844.1683.152% 76961.503945.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.302% 8741.089.23040.358.316% 87
Adana% 43,17% 56,83408.347537.4611.511.8844.1683.152% 76961.503945.808% 86
Ankara% 51,77% 48,231.345.0941.253.2593.860.84710.3408.073% 782.637.6252.598.353% 89
Antalya% 42,21% 57,79452.201619.1821.639.3644.5083.532% 781.092.0471.071.383% 87
Aydın% 37,21% 62,79170.694288.074795.5262.3281.622% 70475.754458.768% 89
Balıkesir% 47,13% 52,87304.249341.348919.8522.9382.426% 83658.109645.597% 90
Bursa% 53,78% 46,22720.341619.1152.109.7735.7394.242% 741.359.1511.339.456% 89
Denizli% 45,24% 54,76241.036291.772736.2082.1461.783% 83544.410532.808% 90
Diyarbakır% 32,6% 67,4237.931491.872992.8193.0452.868% 94752.103729.803% 80
Erzurum% 74,49% 25,51299.754102.678484.7532.0942.093% 100409.034402.432% 84
Eskişehir% 44,61% 55,39195.172242.337636.8581.9111.571% 82443.297437.509% 88
Gaziantep% 62,49% 37,51603.945362.5211.180.9383.3423.341% 100982.393966.466% 83
Hatay% 49,97% 50,03320.078320.5051.018.2002.8292.116% 75649.475640.583% 87
İstanbul% 49,88% 50,124.101.3314.121.33910.529.03026.29723.545% 908.338.8958.222.670% 88
İzmir% 32,55% 67,45537.2021.113.2623.179.7488.5055.186% 611.676.5521.650.464% 89
Kahramanmaraş% 74,18% 25,82455.103158.421719.9272.1682.140% 99622.447613.524% 87
Kayseri% 68,17% 31,83491.285229.410932.4832.7442.435% 89730.116720.695% 89
Kocaeli% 57,41% 42,59509.077377.6491.301.3553.4942.746% 79902.295886.726% 89
Konya% 73,62% 26,38855.823306.6141.475.5974.2873.927% 921.185.5371.162.437% 88
Malatya% 69,83% 30,17324.304140.132543.7421.8321.832% 100471.902464.436% 87
Manisa% 46,74% 53,26344.654392.6901.031.6683.1562.622% 83755.084737.344% 90
Mardin% 41,19% 58,81148.662212.263455.2881.5591.544% 99369.591360.925% 82
Mersin% 37,45% 62,55290.430485.1501.247.6623.5332.600% 74788.496775.580% 87
Muğla% 31% 69148.179329.818691.1241.9811.606% 81485.874477.997% 88
Ordu% 61,95% 38,05273.464167.965549.2491.8831.870% 99454.003441.429% 83
Sakarya% 68,23% 31,77390.071181.609690.4292.0451.941% 95580.171571.680% 89
Samsun% 65,39% 34,61439.569232.684941.6143.0062.627% 87682.732672.253% 86
Şanlıurfa% 70,84% 29,16594.612244.7441.029.6443.3443.316% 99854.148839.356% 84
Tekirdağ% 40,18% 59,82194.162289.013710.3641.9391.522% 78490.176483.175% 88
Trabzon% 66,94% 33,06308.025152.140568.5041.9461.901% 98468.451460.165% 85
Van% 43,35% 56,65191.164249.835619.9471.9241.863% 97455.189440.999% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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