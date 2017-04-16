Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.302% 8741.089.23040.358.316% 87Adana% 43,17% 56,83408.347537.4611.511.8844.1683.152% 76961.503945.
|İl
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 53,18
|% 46,82
|21.461.982
|18.896.334
|55.408.777
|167.068
|145.302
|% 87
|41.089.230
|40.358.316
|% 87
|Adana
|% 43,17
|% 56,83
|408.347
|537.461
|1.511.884
|4.168
|3.152
|% 76
|961.503
|945.808
|% 86
|Ankara
|% 51,77
|% 48,23
|1.345.094
|1.253.259
|3.860.847
|10.340
|8.073
|% 78
|2.637.625
|2.598.353
|% 89
|Antalya
|% 42,21
|% 57,79
|452.201
|619.182
|1.639.364
|4.508
|3.532
|% 78
|1.092.047
|1.071.383
|% 87
|Aydın
|% 37,21
|% 62,79
|170.694
|288.074
|795.526
|2.328
|1.622
|% 70
|475.754
|458.768
|% 89
|Balıkesir
|% 47,13
|% 52,87
|304.249
|341.348
|919.852
|2.938
|2.426
|% 83
|658.109
|645.597
|% 90
|Bursa
|% 53,78
|% 46,22
|720.341
|619.115
|2.109.773
|5.739
|4.242
|% 74
|1.359.151
|1.339.456
|% 89
|Denizli
|% 45,24
|% 54,76
|241.036
|291.772
|736.208
|2.146
|1.783
|% 83
|544.410
|532.808
|% 90
|Diyarbakır
|% 32,6
|% 67,4
|237.931
|491.872
|992.819
|3.045
|2.868
|% 94
|752.103
|729.803
|% 80
|Erzurum
|% 74,49
|% 25,51
|299.754
|102.678
|484.753
|2.094
|2.093
|% 100
|409.034
|402.432
|% 84
|Eskişehir
|% 44,61
|% 55,39
|195.172
|242.337
|636.858
|1.911
|1.571
|% 82
|443.297
|437.509
|% 88
|Gaziantep
|% 62,49
|% 37,51
|603.945
|362.521
|1.180.938
|3.342
|3.341
|% 100
|982.393
|966.466
|% 83
|Hatay
|% 49,97
|% 50,03
|320.078
|320.505
|1.018.200
|2.829
|2.116
|% 75
|649.475
|640.583
|% 87
|İstanbul
|% 49,88
|% 50,12
|4.101.331
|4.121.339
|10.529.030
|26.297
|23.545
|% 90
|8.338.895
|8.222.670
|% 88
|İzmir
|% 32,55
|% 67,45
|537.202
|1.113.262
|3.179.748
|8.505
|5.186
|% 61
|1.676.552
|1.650.464
|% 89
|Kahramanmaraş
|% 74,18
|% 25,82
|455.103
|158.421
|719.927
|2.168
|2.140
|% 99
|622.447
|613.524
|% 87
|Kayseri
|% 68,17
|% 31,83
|491.285
|229.410
|932.483
|2.744
|2.435
|% 89
|730.116
|720.695
|% 89
|Kocaeli
|% 57,41
|% 42,59
|509.077
|377.649
|1.301.355
|3.494
|2.746
|% 79
|902.295
|886.726
|% 89
|Konya
|% 73,62
|% 26,38
|855.823
|306.614
|1.475.597
|4.287
|3.927
|% 92
|1.185.537
|1.162.437
|% 88
|Malatya
|% 69,83
|% 30,17
|324.304
|140.132
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.902
|464.436
|% 87
|Manisa
|% 46,74
|% 53,26
|344.654
|392.690
|1.031.668
|3.156
|2.622
|% 83
|755.084
|737.344
|% 90
|Mardin
|% 41,19
|% 58,81
|148.662
|212.263
|455.288
|1.559
|1.544
|% 99
|369.591
|360.925
|% 82
|Mersin
|% 37,45
|% 62,55
|290.430
|485.150
|1.247.662
|3.533
|2.600
|% 74
|788.496
|775.580
|% 87
|Muğla
|% 31
|% 69
|148.179
|329.818
|691.124
|1.981
|1.606
|% 81
|485.874
|477.997
|% 88
|Ordu
|% 61,95
|% 38,05
|273.464
|167.965
|549.249
|1.883
|1.870
|% 99
|454.003
|441.429
|% 83
|Sakarya
|% 68,23
|% 31,77
|390.071
|181.609
|690.429
|2.045
|1.941
|% 95
|580.171
|571.680
|% 89
|Samsun
|% 65,39
|% 34,61
|439.569
|232.684
|941.614
|3.006
|2.627
|% 87
|682.732
|672.253
|% 86
|Şanlıurfa
|% 70,84
|% 29,16
|594.612
|244.744
|1.029.644
|3.344
|3.316
|% 99
|854.148
|839.356
|% 84
|Tekirdağ
|% 40,18
|% 59,82
|194.162
|289.013
|710.364
|1.939
|1.522
|% 78
|490.176
|483.175
|% 88
|Trabzon
|% 66,94
|% 33,06
|308.025
|152.140
|568.504
|1.946
|1.901
|% 98
|468.451
|460.165
|% 85
|Van
|% 43,35
|% 56,65
|191.164
|249.835
|619.947
|1.924
|1.863
|% 97
|455.189
|440.999
|% 75